Иремель ждет гостей

На дверях туристических агентств висят таблички «Закрыто», а местные турбазы вот уже более трех месяцев пустуют. По заявлениям официальных властей, работать они смогут не ранее июля и то при благоприятном прогнозе развития пандемии. О том, как они переживают свое вынужденное бездействие, что происходит на рынке местного туризма, мы узнали из первых рук.

Природа республики, ее уникальные парки, легендарные горы и реликтовые леса словно специально созданы для туризма. Взять хотя бы наш знаменитый памятник Шульган-Таш, который неизменно привлекает не только туристов со всего мира, но и видных ученых из различных сфер. В летний сезон его посещаемость составляет до 800 человек в день. Года два назад республиканский туризм обрел свой бренд #terrabashkiria, однако доходов в бюджет региона так и не прибавилось. В чем же причина? Эксперты корень проблемы видят в отсутствии соответствующей инфраструктуры, плохую информированность населения. А теперь отрасль внутреннего туризма и вовсе не может развиваться по объективным причинам.

- Когда нас откроют, мы пока в неведении, хотя ожидали послабления режима с 1 июня, - говорит представитель базы отдыха «Арский камень». – Нам советуют составлять список ожидания, но не видим смысла, хотя заявок много. Почти каждый день окучиваем Роспотребнадзор по поводу того, под каким указом можно начать работать.

Хотя туризм признан пострадавшей отраслью, помощь от государства пока фирмы не ощутили, признаются участники нашего опроса. Согласно закону ни один человек не был уволен, но свыше 200 турагентств на территории республики находятся на грани банкротства.

Свой сыр, да на природе

Хотя пессимистические настроения охватили многие турфирмы, однако кое-кто пытается выжить даже в этих непростых условиях. Например, экоферма «Башкирская коза» проводит экскурсии с обязательным соблюдением санитарных норм всего за 250 рублей. В течение нескольких часов турист может не только насладиться красотами национального парка «Башкирия», расположенного в Мелеузовском районе, но и пообщаться с козами редких пород, попробовать сыр и другие молочные продукты фермерского производства. По заказу из козьего молока здесь делают кумыс и даже мороженое.

- Не скажу, что введенный режим ударил по моему бизнесу, - говорит владелец экофермы Эдуард Нигматуллин. – Почти все продукты мы производим сами, да еще продаем их. У нас 37 гектаров земли, все выращиваем самостоятельно, если чего не хватает, то производим натуральный обмен. За выручку от продаж оплачиваем электричество, аренду, выдаем зарплату. Сейчас люди стали интересоваться, откуда продукты, кто и как их производит. Мышление поменялось, поэтому все чаще нас спрашивают, как сварить сыр, сделать качественный творог. Да и сами мы перестали доверять магазинной еде. Свою продукцию изготавливаем по старинным технологиям, сыры и масло делаем в специальных деревянных бочках.

Экофермы в регионе появились совсем недавно. В свете кризисных явлений развитие агротуризма может стать одним из наиболее рациональных и эффективных решений, составить конкуренцию популярным направлениям выездного туризма. По оценкам экспертов, услугами сельского агротуризма могут воспользоваться до четверти россиян, предпочитающих в отпуске оставаться дома, а также семейные туристы с детьми.

Ноу-хау стало открытие первого глэмпинга в Бирске. По словам представителей «ZeБирск», бесконтактный отдых может стать прекрасной альтернативой новым условиям жизни. На озере Шамсутдин не безопасном расстоянии друг от друга разместились небольшие домики по цене от 2500 рублей за сутки. Их обитатели смогут сполна насладиться жизнью на природе, так как готовить еду и обслуживать себя им предоставляется самим.

В тренде дикари

Эксперт по туризму на Урале, блогер Рина Гринберг считает, что пока региональные природные заповедники остаются закрытыми, жители региона отправляются отдыхать в соседние области, где разрешен вход, и оставляют деньги гам.

- В Челябинской области открыты местные парки, в выходные там полно народа, - говорит Рина. – Ведь можно организовать экскурсии в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, а заразиться на открытом пространстве менее рискованно, чем в городе, где-нибудь в очереди за хлебом или в автобусе.

По ее словам, даже в лучшие времена основная масса турфирм зарабатывала на зарубежных направлениях, нежели на внутреннем туризме, поэтому поднять отрасль будет проблематично, даже если разрешат отдых на родине. Видит она и другие проблемы.

- Иремель закрыт, но это не удерживает от поездок наших граждан, - говорит блогер. - Люди привыкшие путешествовать цивилизованно, сейчас вынуждены быть дикими туристами, рискуя здоровьем, оставляя мусор после себя. Потом мы пожнем плоды такого времяпровождения.

Две недели назад она вместе с участниками туристического рынка республики обратились с открытым коллективным письмом к главе региона с просьбой открыть природные парки для посещения.

Площадь ООПТ (особо охраняемых природных территорий) составляет около 10% от всей территории республики, каждый год их посещают сотни тысяч человек. Сотни туристических баз функционируют на приграничных территориях, обеспечивая предпринимателей и местное население работой, а туристов услугами. С марта посещение природных парков РБ запрещено.

«Мы считаем, что посещение природных парков приравнивается к посещению городских парков и скверов, и просим снять запрет на посещение ООПТ для самостоятельных туристов. А также разрешить предпринимателям осуществлять туристическую деятельность в сфере услуг на этих территориях с выполнением рекомендаций Роспотребнадзора, - говорится в письме. – Мы надеемся, что благодаря своевременным мерам, эпидемиологическая ситуация в республике стабилизируется в краткосрочной перспективе, но готовиться к выходу из кризиса надо уже сейчас. Основная проблема тормозящая развитие туризма на приграничных территориях и в самих ООПТ – это отсутствие качественных подъездных путей. В первую очередь к природному парку Иремель, который является одной из визитных карточек Башкортостана. Проблеме этой не первый год, однако дороги не просто не ремонтируют, их состояние ухудшается каждый год, губительно отражаясь как на туристическом потоке, так и на репутации природных достопримечательностей республики».

Копия обращения отправлена также в Министерство природопользования и экологии РБ, письмо находится на рассмотрении правительства региона.

- Живем надеждами и мечтами, - признается Рина. - Меня неимоверно раздражает, что мы не просто не идем вперед, не просто стоим на месте, а откатываемся назад в отрасли, которая в мире качает более 10% ВВП.



Комментарий в тему

Председатель Ассоциации туриндустрии Республики Башкортостан Комил Сиразетдинов выразил надежду, что уже с 1 июля можно будет завершить туристический карантин и поехать на местные курорты. Для врачей, учителей и будущих студентов готовятся специальные предложения по льготному отдыху.

«У нас очень много красивых мест, и республика намерена серьезно поддерживать внутренний туризм», - отметил он.

Комил Сиразетдинов напомнил, что в Куюргазинском районе Башкортостана есть соленые озера, которые схожи с Соль-Илецкими, но гораздо ближе к нам. В республике продвигаются экскурсионные и паломнические туры. В Белорецком районе организуются конные маршруты, а башкирские лечебные здравницы известны на всю страну.

Зиля БАДРИЕВА.