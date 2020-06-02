У меня сестренки нет, у меня братишки нет…

Так поется в старой песенке более чем тридцатилетней давности, наглядно показывавшей, что демография в стране аховая. И поныне ситуация такая же. В период молодости наших бабушек и дедушек пять-десять детей в семье никого не удивляли. Сейчас же трое - достижение, а чаще всего в семье – один или два ребенка.

Может, нет условий? Экономический кризис, низкая зарплата, проблемы с жильем? Ан нет, социологический опрос показывает, что среднестатистическая семья отказывается от рождения третьего ребенка в такой формулировке: «Не будем заводить его ни при каких хороших условиях. Один, двое - и точка». А это значит, что народонаселение будет сокращаться. Для кого же тогда строятся детские сады и школы? Демография снижается практически по всей стране, и в Башкортостане тоже.

О сложившейся ситуации во время онлайн-конференции «Мой дорогой ребенок» говорили ученые Института стратегических Исследований РБ. Они отметили, что в Башкирии уже несколько лет продолжается снижение суммарного коэффициента рождаемости – количества детей, рожденных одной женщиной. И нынешняя пандемия только усилила тенденцию.

- В ближайшее время не стоит ожидать взрывного роста рождаемости, - высказывает свою точку зрения доцент БАГСУ, кандидат экономических наук Яна Скрябина. - Наоборот, количество рождений будет снижаться, увеличится и число разводов, будет больше гражданских браков, молодые семьи будут откладывать пополнение своей «ячейки» на будущее.

- Вероятно, это естественный процесс: сначала образование, обретение стабильности, и только при возможности — рождение детей, - говорит сотрудник Центра изучения человеческого капитала Рената Комлева. - Однако с медицинской точки зрения это не совсем хорошо, так как чем дальше откладывается рождение ребенка, тем больше сжимается репродуктивный период жизни женщины. В целом общество склоняется к меньшему количеству детей, но качественному их развитию и воспитанию.

Социологи подчеркивают и такой факт: конечно, молодые родители видят, что государство заинтересовано в повышении рождаемости, так как выплачиваются пособия, выдается маткапитал, но все-таки они не стремятся заводить больше детей. И вообще в финансовом стимулировании расширения семьи есть и свои минусы.

- Количество рождений концентрируется на определенном промежутке времени, лишь на время проведения этой политики. Женщина просто реализует запланированные планы на появление детей чуть раньше, и далее количество их снижается, — считает Комлева. - Для устойчивого роста рождаемости необходимо не только материальное обеспечение, но и улучшение системы здравоохранения, дошкольного образования, детской инфраструктуры.

И конечно, на рождаемость оказывает свое влияние кризис общества в самом широком его понятии – это не только экономический спад (молодые семьи не могут достичь финансовой стабильности, закрепиться на рынке труда), но и сама смена ценностей. Мы стали лояльно относиться к внебрачным отношениям и детям, которые рождаются у родителей, не узаконивших свои отношения. Эта система ценностей также влияет на демографические показатели.

Но не все так печально. Как сообщают социологи, в обществе наблюдаются и новые тренды – возрастает сама ценность ребенка, родители больше внимания уделяют единственному чаду, да и отцы стали больше времени проводить со своими детьми и полноценно участвуют в воспитании подрастающего поколения.

Возможно, ситуацию можно и переломить, ведь сделала это Франция, где рождаемость на удивление растет. А в основе успеха – внимание государства к этой сфере.

Подготовила ЛИЛИЯ ЗИМИНА.