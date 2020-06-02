Предстанут во всей красе

В знаменитой восьмиэтажке на Первомайской Анна Михайлова поселилась еще в начале восьмидесятых. Привлекли высокие потолки и просторные комнаты, а главное - наличие балкона, с которого открывается отличный вид на Черниковку. Своим балконом, да и домом, в котором живет Анна Александровна гордится. И очень рада начавшейся реставрации обеих Восьмиэтажек - первых высотных зданий города и известных образчиков уфимского «сталинского классицизма».

Верная клиентка мастерской

Они были построены в середине прошлого столетия: дом №26 сдан в 1954 году, а его «младший брат» - спустя 3 года. Для горожан они стали символом Черниковки, которая в начале их строительства еще была отдельным городом (присоединение Черниковска к Уфе произошло, как известно, 24 июля 1956 года).

Шестьдесят с лишним лет не прошли для зданий даром: архитектурный ансамбль начал ветшать и разрушаться, особенно пострадали от времени изящные балкончики. Конечно, за лепниной и балясинами, которые с каждым годом осыпались все больше, старались ухаживать, но реставрации как таковой здесь не было никогда.

О том, чтобы вернуть памятникам архитектуры былую красоту, разговоры шли давно. Когда в 2015 году взялись за ремонт фасада Восьмиэтажек, их жители надеялись, что дело коснется и полуразрушенных балконов. Но на тот момент у подрядной организации не было полномочий на проведение таких работ: тут требовалась реставрация, для проведения которой необходима соответствующая лицензия. И состояние балконов и балюстрад не изменилось.

Научно-проектная документация на восстановление Восьмиэтажек была разработана в 2019 году, ее подготовила самарская компания «Реставрация», специализирующаяся на объектах, представляющих историческую ценность. Для фирмы это был первый опыт работы за пределами своего региона, и когда ее руководитель приехал для знакомства с предметом заказа, то был приятно удивлен готовностью жителей к масштабному ремонту.

- Как правило, жильцы домов, имеющих архитектурную ценность, очень конфликтны и редко идут на уступки, считая свое право на собственность выше культурных интересов общества. А тут старший по дому сам помогал нам найти фотографии для точного воссоздания архитектурных деталей, поднимался на крышу, рассказывал об особенностях здания, - говорит директор ООО ПК «Реставрация» Александр Куприков.

После утверждения проекта был подписан контракт с подрядной организацией, имеющей лицензию на проведение подобных работ.

- Мы приступили еще в конце апреля: огородили территорию первого дома, установили леса, а к разбору конструкций приступили 16-го. В первую очередь убрали балконы, представляющие особую опасность, а сейчас снимаем балюстрады на крыше. Больших сложностей нет, но случаются мелкие конфузы, - говорит главный инженер ООО «Альбит» Евгений Никитин.

Например, уже третий день строители не могут найти общий язык с бабушкой, которая норовит пролезть через ограждение, чтобы пройти в мастерскую ремонта обуви. Уговоров и объяснений, что она на данный момент закрыта, пожилая женщина слушать не желает. Ребята уже и другую мастерскую ей нашли, и даже предложили проводить до места, но ей нужно только сюда, только к этому мастеру.

Борьба с самодеятельностью

- Долго ждали этого момента, ходить рядом с домом боялись, потому что не раз замечали, как сверху сыпались крошки: балкон разрушался, - говорит житель дома Марат Хабибуллин.

Ему пришлось демонтировать кондиционер со сплит-системой, установленный всего лишь в прошлом году, что вызвало неудовольствие молодого человека, но все же он рад ремонту. Ведь именно под этими балконами два раза в день его дети проходят по дороге в школу и назад домой.

За последние пару десятков лет стены памятника архитектуры запестрели разноцветными покрытиями балконов, остеклением и кондиционерами. Чтобы привести дом к первоначальному облику, сейчас все это необходимо убрать.

- Управляющая компания района заранее уведомила жильцов о том, что должны разобрать самовольно установленные конструкции. С некоторыми гражданами мы общались лично. Различное оборудование не только портит эстетику зданий, но и создает сложности в работе коммунальщиков, которым приходится чистить козырьки балконов, так как жильцы отказываются делать это. В итоге нам удалось найти компромисс: в ближайшее время все лишние приспособления уберут, и надеюсь, после реконструкции они не вернутся обратно, - говорит директор Управления жилищного хозяйства города Альберт Гадельшин.

Жители, однако, ждали, пока подрядная компания установит леса, но теперь наступил решающий момент: если сейчас жильцы все-таки не уберут кондиционеры и козырьки балконов, то строители сами возьмутся за дело - ведь пока не будет возвращен изначальный облик высоток, они не смогут приступить к работам по его восстановлению.

Основа реставрации - точность

В ходе работ основание балконов снимут полностью: останется только скелет - металлическая конструкция. Затем методом наращивания на него будет сооружено новое основание. а уже после этого установят новые балюстрады - абсолютно идентичные тем, что были.

- Дома проектировали ленинградские архитекторы. Балясины, лепнина - элементы сталинского ампира передают дух той эпохи. Наша задача - сохранить их исторический облик, тем более что они на виду, и таких в городе больше нет, - говорит лепщик-реставратор Мирослав Кубай.

Молодой человек уже двадцать лет занимается изготовлением декоративных предметов интерьера. В числе его работ - Дворец Пионеров и здание на Ленина, 5 (до революции - торговый дом братьев Крестовниковых, с 1960-х - «Детский мир», сейчас – известный ресторан быстрого питания), Дом Бушмариных, который пришлось восстанавливать по иллюстрациям.

- Смысл реставрации в том, чтобы создать абсолютно точные копии деталей - до миллиметра, сохраняя все пропорции. Это очень трудоемкий и длительный процесс. Например, принесли балясину с балкона, она называется черновой моделью. Ее необходимо предварительно очистить от грязи, плесени, где-то подлатать, где-то ошкурить. Затем деталь обрабатывается специальными составами, чтобы на нее легла шпаклевка или пластилин, из которого лепится черновая форма. В ней из гипса отливается чистовая модель, которая дорабатывается до идеального исторического вида. На основе чистовой модели лепится чистовая форма. Именно так будут отливаться балясины из бетона, которые потом украсят дом, - рассказывает Мирослав.

Сейчас он занимается созданием форм, к отливу элементов планирует приступить на следующей неделе. Чтобы работа шла быстрее, делает 5-6 чистовых форм - так за раз можно получить несколько экземпляров, чтобы собрать балюстраду. С каждым элементом другой формы процесс повторяется. При этом только на одном доме шесть видов балясин, а помимо этого есть еще перила парапета на крыше, декоративная лепнина…

Эти дома только на первый взгляд кажутся одинаковыми - на самом деле между ними немало отличий. Взять те же декоративные композиции на крыше: на доме №26 - бетонные пики высотой в 2 метра, а на доме №27, который ремонтируют сейчас, они гораздо ниже. Уклоны крыш тоже разные.

Конечно же, это усложнит работу и увеличит сроки сдачи, но, как утверждают строители, к первому октября, а возможно даже раньше, все будет сделано.

PS

Работы будут оплачены взносами собственников жилья на капремонт. Общая стоимость - более 17 миллионов рублей, из которых 9 млн пойдут на ремонт крыши, а остальное - на реставрацию архитектурных элементов.

Комментарии в тему

Как сообщил «УВ» заместитель начальника Управления по государственной охране объектов культурного наследия РБ Айнур Фархиев, дома № 26 и 27 по улице Первомайская являются составной частью единого комплекса – «выявленный объект культурного наследия «Ансамбль застройки г. Черниковска 1950-х гг. (от Дворца Орджоникидзе до кинотеатра «Победа», частично включая застройку по обе стороны от ул. Первомайская)». Выявленные объекты культурного наследия подлежат государственной охране.

Управлением согласована проектная документация по сохранению вышеуказанных выявленных объектов культурного наследия, она имеет положительную оценку государственной историко-культурной экспертизы.

Ремонт объектов проводится по заказу НОФ «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» на основании договора подряда с организацией, имеющей лицензию Министерства культуры РФ на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия.

Константин Донгузов, профессор кафедры архитектуры АСИ УГНТУ, заслуженный архитектор РБ, автор многих знаковых проектов в Уфе и Башкирии:

- Я очень рад тому, что Региональный оператор капитального ремонта смог нанять для ремонта Восьмиэтажек специализированную, имеющую лицензию организацию. Это большое дело, так получалось не всегда. За это хочется сказать Регоператору и его генеральному директору Павлу Сафонову большое спасибо.

А проблема заключается в том, что ансамбль застройки города Черниковска 1950-х годов до сих пор является только выявленным объектом культурного наследия - то есть не включен в Единый государственный реестр таких объектов, что сужает возможности его охраны. Точнее, включены только два здания: Дворец культуры им. Орджоникидзе и кинотеатр «Победа». Хотя экспертизы всех зданий сделаны более 10 лет назад.

Я считаю, что этот ансамбль - тоже памятник нашей Победе в Великой Отечественной войне. Это архитектура, воспевающая Победу, нечто подлинное, что осталось нам с тех времен. Причем исторические дома - красивые, хорошего качества - располагаются далеко не только на Первомайской, но и на многих соседних улицах. Уфимцы их знают и любят. Мы обязаны все это сохранить.



Алина ГАРИПОВА, Екатерина КЛИМОВИЧ.

Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.