Справедливый расчет

Этой зимой в Уфе и других городах республики очень остро стоял вопрос неправильного начисления платежей за центральное отопление. На сложности перехода к прямым договорам и введения системы оплаты тепла только в холодный сезон, наслоились копившиеся годами проблемы коммунальной отрасли, что привело к всплеску жалоб со стороны горожан. С многочисленными обращениями работала Госжилинспекция, управляющие компании и сами теплопоставщики, но этого не всегда было достаточно. Сотням пострадавших смогла помочь общественная организация «Уфаситими». Приняв за семь последних месяцев более тысячи жалоб, в основном от жителей Уфы, общественники смогли вернуть жильцам 11 миллионов рублей неправильных начислений.

За 7 последних месяцев в офисе общественной организации приняли 750 человек. Также на два ее номера телефонов поступили более 1500 звонков, еще почти 700 обращений в мессенджерах, соцсетях, по электронной почте и другим электронным каналам связи.

По принятым обращениям направлено 233 письменных претензий и 458 претензий онлайн. В результате жителям удалось вернуть более 11 миллионов рублей неправильно начисленных платежей. Для сравнения: в первом квартале этого года по нарушениям, выявленным Госкомитетом РБ по жилстройнадзору при начислении коммунальных платежей, общая сумма перерасчета составила 26,8 миллиона рублей.

- Реальность сегодня такова, что в правильности начисления платы за тепло и другие коммунальные ресурсы заинтересованы только жильцы, - рассказал руководитель общественной организации «Уфаситими» Вадим Беляков. – Ни управляющие компании, ни ресурсоснабжающие организации не имеют никаких экономических стимулов контроля корректности начислений. Мы, по возможности, стараемся помочь людям решить их проблемы. Работаем на общественных началах и абсолютно бесплатно для обратившихся.

Некорректные счетчики

Сотрудники «Уфаситими» выявили множество причин, приводящих к некорректным начислениям платы за отопление. К примеру, переплата будет в том случае, если указанная в техпаспорте площадь многоквартирного дома меньше, чем в документах ресурсоснабжающей организации. К ошибкам приводит двойное начисление за горячую воду при установке в доме индивидуального теплового пункта, несвоевременная рассылка квитанций, разница цифр в отчетах ресурсоснабжающих и управляющих компаний, излишне запутанная форма для учета потребленных ресурсов и множество других факторов.

Порядка 40-50% ошибок в расчетах платы за отопление связаны с неисправностью или некорректной работой общедомовых приборов учета тепла.

К примеру, в одном из многоквартирных домов Уфы показания теплосчетчика в четыре раза превышали уровень его реального потребления. Также благодаря работе «Уфаситими» жителям нескольких домов в Калининском районе столицы было возвращено 5 миллионов рублей переплаты, связанной с неправильной работой общедомовых приборов теплоучета.

Как сообщалось ранее, в конце прошлого года в Башкирии исправно работающие теплосчетчики имели только 45% многоквартирных домов. При этом во многих домах счетчики фактически были установлены, но не работали или не стояли на коммерческом учете. В этом случае плата начисляется по нормативам, которые в большинстве домов значительно выше реального потребления.

По словам Вадима Белякова, наличие в многоквартирном доме исправных теплосчетчиков позволяет платить на 25-30% меньше, чем при начислениях по нормативу. Эти расчеты были получены на основе анализа сотен МКД, жители которых обращались к юристам-общественникам с жалобами на непомерные суммы в квитанциях за отопление.

На цифры в платежках также сильно влияет наличие в домах автоматики, способной регулировать уровень нагрева батарей в зависимости от погоды на улице. Такие устройства позволяют избежать перетопов, которые часто случаются весной, в начале отопительного сезона или во время внезапных зимних оттепелей.

Умная автоматика

Вадим Беляков считает, что сегодня собственники городских квартир в плане контроля корректности начисленных платежей за коммунальные ресурсы, по сути, предоставлены сами себе. Если в доме есть активные люди, готовые заниматься общими проблемами, вопрос с корректностью начислений, скорее всего, удастся решить. Если же таких нет, МКД может переплачивать за тепло годами, особенно если лишние суммы не слишком велики и заметны.

По мнению руководителя «Уфаситими», здесь могут помочь современные технологии. Создание в Уфе и других городах республики автоматизированной системы дистанционного снятия и контроля показаний общедомовых приборов учета тепла позволит исключить до 95% ошибок при начислении платежей, связанных как с неисправностью или некорректной работой приборов учета, так и влиянием других факторов.

- Автоматика должна отслеживать правильность передаваемых показаний, и если по одному и тому же дому они вдруг увеличиваются в четыре раза, а такие случаи реально были в Уфе, система подаст сигнал, который должен стать основанием для проведения проверки, - пояснил Вадим Беляков.

В этом году на уровне правительства региона изучалась возможность создания единого независимого муниципального или регионального оператора, с функциями установки и надлежащей эксплуатации общедомовых приборов учета. Однако точные параметры проекта пока не определены. Общественник заявляет, что в создании эффективной системы контроля потребляемых коммунальных ресурсов могли бы участвовать как государство, так и компании-поставщики. Однако в своей работе они должны быть максимально корректны и независимы.

Алексей Фатыхов.