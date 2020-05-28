Ребенок среди бутылок

Нет семьи без проблем: у кого-то они малые, у кого-то большие. Некоторые с ними справляются, но есть и семьи, являющиеся объектом пристального внимания правоохранителей: полиции, социальных работников, инспекторов по делам несовершеннолетних. По их адресам регулярно проходят профилактические рейды. В одном из них мы приняли участие, составив компанию сотрудникам Центра общественной безопасности Демского района.

Нас сопровождает начальник отдела профилактики правонарушений несовершеннолетних ЦОБ Демского района Наталья Котова. В прошлом она была начальником отдела по делам несовершеннолетних в Отделе полиции № 11. Когда вышла на пенсию, не усидела дома и вскоре пришла в ЦОБ. На контроле у центра сегодня 56 неблагополучных семей, детей, которые живут в социально неблагополучных условиях – 44. Из ЦОБа контроль за ними осуществляют три инспектора, также такие дети и семьи состоят на учете в других инстанциях.

Когда инвалидность – способ дохода

…Вместе со старшим инспектором Гульнарой Нагимзяновой отправляемся в семью Рахмановых, проживающую в садовом товариществе «Железнодорожник». Подъехав к их дому, видим перед собой ветхое, небольшое сооружение. Казалось бы, для сада вполне годится, но семья здесь проживает круглогодично, к тому же в ней есть полугодовалый малыш. В глаза бросается, что участок явно заброшен и нуждается после зимы в элементарной уборке.

– Живут они здесь с 2014 года, и за это время было несколько случаев, когда глава семейства поднимал руку на супругу, – говорит инспектор.

Так как мужчина может быть агрессивен, с нами в дом заходит водитель. Поначалу хозяева встретили неприветливо, но Гульнара Нагимзянова сумела расположить их к себе, и супруги смягчились.

Домишко состоит из двух комнат. Одна из которых кухня, другая – жилая зона, давно не видевшая ремонта. На стенах пожелтевшие обои и пятна побелки, краска на деревянном полу облупилась. В воздухе смешались затхлый запах сырости и ветоши. В комнате беспорядка не меньше, чем во дворе: старые стулья и кровати заброшены тряпьем, разбитыми игрушками, остатками еды и в куче всего этого лежит… ребенок!

Мальчик родился в конце прошлого года с отклонениями в здоровье. Причина – беспробудное злоупотребление матери алкоголем во время беременности. За полгода жизни малыш перенес несколько операций на сердце, в прошлый четверг было запланировано очередное, но мать не повезла его в больницу. Причину объяснять отказывается, но и без слов все понятно – она снова в запое, с супругом отношения явно не ладятся. Родители не скрывают, что рассчитывают получить инвалидность на ребенка, чтобы жить на это пособие.

Увидеть и выдержать такое не каждому под силу, но мои спутники не торопятся уходить и беседуют с хозяйкой. После жестких наставлений бросить пить, привести в порядок дом, напомнив о возможности лишения родительских прав, они обещают зайти завтра, и мы покидаем ветхое жилище.

Пока я приходила в себя от увиденного, Гульнара Ахкямовна рассказывает мне о семье. Оказывается, кроме маленького Даниэля у пьющей Эльвиры есть еще тринадцатилетняя дочь, которая сейчас находится у родственников в Кушнаренковском районе.

– Очень хорошая девочка – милая, отзывчивая, и учителя говорят, что способная. Глаза хоть и грустные, но всегда на лице приветливая улыбка. Жаль, что пропадает в такой семье, к себе бы даже забрала, но ведь родители и детей не отдают, и ничему хорошему не учат, – сокрушается инспектор.

Сцены изымания детей – зрелище не для слабонервных. Доходит до драк. У некоторых мамаш и в самом деле просыпается родительский инстинкт, а кого-то злит, что придется лишиться пособий на детей.

Судьба старшего сына этой же Эльвиры, рожденного в браке с первым супругом, сложилась печально. В школе учился хорошо, занимался спортом и даже занимал призовые места. Когда семья развалилась, мать стала заливать свое горе алкоголем, ей стало не до сына, а после появления сожителя и вовсе перестала обращать на него внимание. Мальчик рос, наблюдая за пьянками и скандалами матери и отчима. После школы поступил в колледж, устроился на подработку, снял квартиру и мечтал забрать сестренку к себе. Но все изменилось, когда у него появилась девушка: желая подарить ей дорогой телефон, он вступил на путь легких денег и вскоре попался на сбыте наркотиков. В данный момент отбывает наказание в местах не столь отдаленных, пишет письма и очень грустит по сестренке.

Инспектора боятся, что как бы девочка не повторила судьбу брата. Она частенько уходит из дома (что совсем не удивительно), ночует у подруг, родственников. Из-за этого снизилась успеваемость, а во время дистанционного обучения и вовсе перестала выходить на связь и уехала в деревню.

В противопоставление инспектор приводит историю другого юноши. Алик был третьим ребенком в семье, мать постоянно пила и детьми не занималась. Предупреждения, беседы не помогали. В итоге, после того как старшие дети совершили ограбление магазина, их отправили в спецшколу, а младшего – в детский дом.

– Сейчас ему 15 лет, закончил седьмой класс. Учится без троек и занимается борьбой. Наставники считают, в спорте у него есть большие перспективы, – говорит Гульнара Ахкямовна.

Родилось чадушко на радость бабушке

Приехав по второму адресу, обращаю внимание, что здесь абсолютно иная обстановка. За высоким забором расположен двухэтажный дом, ворота открываются по звонку и участок ухожен: на зеленой лужайке небольшая игровая зона, у дорожки, выложенной из камня, растут петуньи и первоцветы. Неужели здесь может жить неблагополучная семья?

…Анастасия была единственной дочерью и всегда радовала мать своими успехами: окончила школу на «отлично», поступила в университет и мечтала стать учительницей. Но судьба сложилась иначе – на третьем курсе встретила мужчину и вскоре забеременела. Но он оказался далеко не принцем на белом коне. Приучил девушку к наркотикам, а потом и вовсе бросил. Молодая женщина тяжело переживала разрыв с любимым и искала утешение в очередной дозе. Матери пришлось взяла на себя воспитание внука.

– У людей старшего возраста есть такая особенность – они стесняются таких «больных» родственников и скрывают. Татьяна Сергеевна тоже не хочет признавать проблемы дочери и верит, что она одумается, – говорит инспектор.

Встречает нас приветливая женщина средних лет, но дальше прихожей не впускает: внук недавно уснул. За разговором выясняется, что мать ребенка несколько дней назад приходила навестить сына, а после ее визита Татьяна Сергеевна не может найти некоторых ювелирных украшений.

– Зимой отметила золотой юбилей, коллеги подарили золотую цепь. Поверить не могу, неужели дочка забрала? И кольцо, которое она сама же дарила с первой стипендии, пропало… – сокрушается женщина.

Запретить дочери общаться с сыном не может – формально Настя не лишена родительских прав, но на деле маленьким Аркашей занимается бабушка. Татьяна Сергеевна работает в школе учительницей, полностью обеспечивает внука, водит его в детский сад, при этом ухаживает за пожилым родственником с болезнью Альцгеймера.

…Услышав по дороге историю следующей семьи, я поймала себя на мысли, что у меня не хватит моральных сил посетить их и поспешила проститься.

– Как же вы, педагог, работавший в техникуме, решили прийти на такую нелегкую работу? – интересуюсь я у инспектора напоследок.

– Согласна, работа нелегкая, ведь каждую семью мы пропускаем через сердце, каждому ребенку заглядываем в душу. То, что мы сейчас видели, это не самые худшие семьи. Была в моей восьмилетней практике и такая ситуация, которая до сих пор перед глазами. Мы приехали к одному из наших подопечных на улице Центральной. Когда открыли дверь, увидели комнату, сплошь усыпанную окурками и пустыми бутылками, даже наступить было некуда. В ответ на наше приветствие из ванной комнаты выходит белокурая девочка лет семи с большими голубыми глазами, улыбается и говорит: «Здравствуйте». В этот момент за ее спиной из кухни вырисовывается шатающаяся фигура отца с обросшей шевелюрой и разрисованными татуировкой плечами под грязной майкой. Такой контраст между ними: словно это не члены одной семьи, а ангел и демон, цветок и сорняк… – вспоминает она, а я замечаю, что ее голос при этом дрожит.

Но Гульнара Ахкямовна верит в свою миссию: если удалось образумить хотя бы одну семью и спасен хотя бы один ребенок, только ради этого стоит работать.

Алина ГАРИПОВА.