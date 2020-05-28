Сбежать, чтобы выжить

У Елены есть собственный дом, купленный на материнский капитал, но сейчас она в нем не живет. С грудничком и двумя детьми-школьниками ушла от домашнего насилия в «Социальную гостиную», чтобы набраться сил и начать новую жизнь. Кстати, адрес этого приюта уже 6 лет удается держать в строжайшем секрете.

Сбежала от побоев

Это большая двухуровневая квартира на три семьи. Здесь нас встречает руководитель проекта «Социальная гостиная» автономной некоммерческой организации «Общество помощи детям «Возможность» Алина Сухих. Она приглашает нас подняться наверх, где расположены спальни.

В первой поселилась женщина с детьми. Из-за болезни она осталась без средств к существованию и была вынуждена просить временный приют.

Во второй – молодая мама с младенцем, приехавшая в Уфу из другого региона на последнем месяце беременности. Сейчас сотрудники центра помогают ей оформить пособия, чтобы она могла начать самостоятельную жизнь. А в третьей – жертва домашнего насилия – Елена с 13-летней дочкой, 8-летним сыном и с 6-месячной малышкой.

- Заехала к нам в декабре. Нашла смелость разорвать отношения с сожителем. Теперь готовим ее к выпуску. У нее есть два возможных варианта: снять жилье в Уфе, либо вернуться в родной поселок и поселиться в доме, купленном на средства материнского капитала, – говорит Алина.

С самой Еленой мы встретились на кухне, где она готовила обед, оставив малютку под присмотром старших детей в спальне.

Опрятная женщина лет тридцати с добрым открытым взглядом. Она согласилась поведать свою историю, попросив не упоминать настоящих имен. Во время нашей беседы часто вытирала бегущие по лицу слезы.

– Вспоминать все пережитое – нелегко. Безусловно, здесь нам намного лучше, чем там, где жили раньше, – начала она свой печальный рассказ.

…Жизнь Елены не была сладкой с самого детства. С 5 до 10 лет воспитывалась в интернате, пока за ней с братиком не пришла мама. Надеясь восполнить дефицит недополученной родительской любви, рано вышла замуж за мужчину, который был намного старше.

- Он работал электриком в ЖЭУ, где мама трудилась дворником. Приходил к нам помогать по хозяйству. Работящий, заботливый мужчина. Мне показалось, что с ним я буду как за каменной стеной. В 2007 году у нас родилась старшая дочь Лиза, ему дали служебное жилье. Но жизнь у нас не сложилась. Три года из четырех совместно прожитых он пропьянствовал, – вспоминает женщина.

Через пару лет в ее жизни появился другой мужчина, в результате новых отношений на свет появился сыночек Антошка. Но их тоже пришлось разорвать: мужчина стал поднимать руку на нее и обижать дочку.

Самые долгие отношения (7 лет) были с третьим мужчиной Русланом, с которым познакомились в 2013 году. Казалось бы, все начиналось благополучно. Желание создать семью было обоюдным. Отчима как родного приняли дети, ходили с ним за руку. Ее привлекли условия, в которых было удобно растить детей. Просторный дом, вода, интернет, огород. Но, к сожалению, счастливую жизнь перечеркнуло пристрастие супруга к алкоголю. Пьянство сопровождалось рукоприкладством, причем на глазах у детей. Елена с трудом, но терпела это ради сохранения семьи. Последней каплей стало, когда она поехала в роддом рожать третьего ребенка, оставив старших с Русланом, а он ушел в очередной запой. В результате дети сбежали из дома.

- Я поняла, что для него нет ничего святого, раз даже рождение дочери его не исправило – приняла решение уйти. Несколько лет состою в группе «Мы поможем» в социальной сети. Благодаря ее куратору Людмиле Кашаповой не оказалась зимой на улице и по сей день нахожусь в тепле: накормлены, одеты, обуты. Я ждала, когда дети закончат учебный год. Дальше планирую снимать с ними жилье. Возврата к прошлому не будет. Все что в жизни происходит, делает нас сильнее, – уверяет Елена.

Социальная квартира

- Адрес нашей «Социальной гостиной» остается неизменным с 2014 года. Помещения нам сдают в аренду, – рассказывает куратор проекта Алина.

- Хозяева в курсе, кто здесь живет?

- Конечно. Наша организация изначально оказывала помощь беспризорникам. Мы занимались устройством ребят, которые сбегали из неблагополучных семей и детских домов, кормили их и временно селили в приюте. Для мальчиков и девочек имелись отдельные комнаты. Они ходили в школу, под нашим присмотром делали уроки. Я была воспитателем. По очереди со сменщицей мы дежурили по двое суток. Следили за бытом, за распорядком дня. Теперь тут живут взрослые девушки и сами организовывают быт.

- Это основная ваша работа?

- Теперь да. Раньше работала бухгалтером, по приглашению друзей как волонтер стала участвовать в патрулировании неблагополучных семей. Тогда возникло и желание помочь детям, которые оказались в ужасающей обстановке. Я увидела жизнь совсем с другой стороны, раньше даже не могла подумать, что люди могут существовать в таких условиях. Помню, первый раз мы приехали на переговоры с родителями и просили у них разрешение на временное заселение девочки в «Социальную гостиную», чтобы она могла закончить учебный год в нормальных условиях. Затем она выучилась на швею, вышла замуж, у нее годовалый ребенок. С ней, как и с другими нашими выпускниками, поддерживаем связь, многие из них сами стараются помочь нам, чем могут.

В 2014 году мы провели контрольный рейд и обнаружили, что беспризорных ребят на улицах стало меньше (видимо, связано с тем, что для них начали открываться государственные гостиницы), и мы перепрофилировались на работу с мамами. Сейчас в нашей команде 8 человек. Наш директор Наталья Слободян, она же фандразер. В основном проект поддерживают спонсоры, с которыми дружим уже много лет. Кроме того участвуем в грантах, получаем субсидии министерства семьи, труда и социальной защиты населения РБ.

- В период самоизоляции домашнего насилия стало больше?

- Мы наводили справки по этому вопросу и у коллег интересовались - количество обращений не изменилось. В тех семьях, где было насилие, оно так и осталось, а хорошие отношения карантинные меры не усугубили. Обращаются, как и раньше, за юридической помощью, за консультацией психолога, просят временный кров. Самая уязвимая категория – женщины с 20 до 30 лет, имеющие маленьких детей, которым не с кем оставить ребенка. Они не могут вернуться к мужу-тирану или уехать жить к родителям, потому что он знает их адрес.

- Каковы ваши действия, когда поступает звонок?

- После разговора по телефону мы приглашаем женщину в офис на собеседование. Выясняем какая ситуация у нее в семье, есть ли родственники. Если она проходит по условиям приема, даем ей перечень необходимых справок. Для заселения в приют женщина должна предоставить справки от нарколога, психиатра, инфекциониста. После одно-двухнеденльной адаптации совместно составляем индивидуальный план работы: решаем за какой срок и что нам нужно сделать, чтобы решить ее жизненную ситуацию. Кому-то помогаем оформить пособие, кому-то устроить ребенка в детский сад. Только после решения проблем, женщина возвращается к самостоятельной жизни. Но и после этого мы своих подопечных не бросаем, после выхода из «Социальной гостиной» помогаем реабилитироваться, чтобы больше не попадали в зависимость от тиранов. Если к нам обращаются жители другого региона, то направляем к коллегам по месту жительства.

Там им смогут помочь быстрее. Срок проживания в социальной гостиной – от одного до 6 месяцев.

– Женщины ведут у вас обычную жизнь?

- Все зависит от ситуации. Есть семьи, которые ни от кого не прячутся, они могут ходить в поликлинику, выходить на прогулку. Тем, кто ищет у нас укрытие, не разрешаем выходить на улицу. Потому что был случай, когда у одной женщины во время прогулки муж похитил ребенка. А еще у нас жила постоялица с двумя мальчиками, приехавшая из другого такого же центра, потому что там ее нашли. Побыв у нас около двух месяцев, она почувствовала, что надо уезжать. После ее отъезда в нашем подъезде появилось объявление о ее розыске.

- Не лучше ли посоветовать обратиться в правоохранительные органы?

- Чаще всего женщины не хотят связываться с полицией, заявления в правоохранительные органы пишут только тогда, когда мужчина, желая отомстить, угрожает забрать ребенка. Но мы им разъясняем, что сложную ситуацию лучше решать юридически. У нас есть юрист, которая специализируется только на случаях по домашнему насилию и выиграла несколько дел. Также, чтобы оперативно решать вопросы, мы сотрудничаем, с прокуратурой, отделом по борьбе с экстремизмом, с центром «Семья».

- Вы обеспечиваете их вещами?

- Да, ведь кто-то убегает из дома, не взяв с собой ничего. И хорошо, если успеет прихватить документы. А бывает, что их нужно восстанавливать, потому что муж порвал и выкинул.

В офисе на Российской, 9 у нас есть склад, туда приносят одежду все, кто хочет помочь.

– Бывают ли в роли пострадавших мужчины?

- За последние полгода несколько мужчин обращались за помощью. Представителям сильной половины человечества сложнее открыться и попросить о помощи. Даже, когда мы сами рекомендуем супругам семейные консультации, мужчины не идут к нам. С ними, как психолог работает наш директор Наталья Михайловна. Кстати, в Санкт-Петербурге для оказания психологической помощи мужчинам, склонным к насилию в близких отношениях, открыли центр кризисного консультирования «Альтернатива насилию». Поскольку специалисты психотерапевтической мастерской считают, что необходимо работать и с субъектами насильственных действий, которыми чаще оказываются мужчины, так как только комплексный подход может быть по-настоящему эффективен.

Мария Николаева.

Фото автора.

PS

В прошлом году АНО «Общество помощи детям» выиграло грант Главы РБ. На эти средства организация открыла «горячую линию» для жертв домашнего насилия. Поговорить о своих проблемах и получить консультацию специалиста-психолога можно по номеру: 8 800 444 19 04. Сюда же можно обратиться, если нужна помощь продуктами, вещами.