Есть ли будущее у бумажной прессы?

Совсем недавно газеты были источником самой актуальной информации, сейчас же эту нишу уверенно занял Интернет. Есть ли будущее у печатной прессы, что читают уфимцы и как привлечь поколение мейнстрима к бумажным СМИ, нам рассказал директор ООО «Альянс» Тимур Ахметшин. Газеты, журналы и книги предприятие продает в 60-ти киосках, арендуемых у МУП «Уфа-печать», которое в 1992 году сменило городское агентство «Союзпечать».

- На сегодняшний момент продажа печатной продукции составляет около 70 % от нашего общего товарооборота, - рассказывает Тимур Ахметшин.

Действительно, на стендах и прилавках можно увидеть книги и детские игрушки, ручки и фломастеры, а с начала эпидемии коронавируса к ним прибавились медицинские маски, перчатки и антисептики. Впрочем, такое соотношение считается не самым плохим - во многих российских городах процент газет в киосках не превышает 40.

Уфимский предприниматель предлагает читателям около пятисот видов печатной прессы, причем они меняются в зависимости от предпочтений покупателей. Традиционно популярностью пользуются детские и женские издания: спрос на моду, рукоделие, кулинарию и развивающие раскраски существенно вырос. Больше стали покупать и сборники кроссвордов, а вот необходимость в новостных и общественно-политических изданиях, даже снабженных телепрограммой, у населения все меньше, хотя они все равно лидируют по объему продаж.

По мнению Ахметшина, реализация печатной прессы должна претерпеть радикальные изменения, и в первую очередь это касается облика магазинов. За опытом и положительными примерами он отправился в Белоруссию, где торговлю периодикой постепенно переводят на иной уровень, рассчитанный, в первую очередь, на комфорт посетителей. Популярностью пользуется, например, некий симбиоз кафе и киоска — вместе со свежей прессой можно купить свежесваренный кофе. Да и обычные точки продаж привлекают просторными залами с красочными витринами.

Восемь подобных магазинов уже появились в Уфе. Еще в январе на остановке Театр кукол «Уфа-печать» ютилась по соседству с овощами и фруктами, а газеты выдавали через «бойницу» крохотного окна. Теперь здесь раскинулся удобный павильон, где покупатели могут рассмотреть яркие обложки, прочесть завлекательные заголовки и полистать страницы, пахнущие типографской краской, - кинестетические ощущения не сравнить с монотонным скроллингом новостной ленты в Интернете. Для многих богатый выбор увлекательного чтива становится открытием, ведь на тесных прилавках издания теряются среди прочих, а на просторных витринах и стойках сразу привлекают взгляд. Не мешают и холодильники с напитками: нередко бывало, что заскочивший за газировкой подросток заодно покупал научный журнал с интересной статьей. А с недавних пор газетные киоски стали конкурентом почты — здесь можно оформить подписку на любимые издания, причем стоимость экземпляра зачастую будет ниже, чем при покупке в розницу.

- Основные покупатели — люди в возрасте, привыкшие к такому формату чтения, но это не значит, что у печатной прессы нет будущего. Неизбежна трансформация СМИ: «быстрые» новости должны смениться обзорами, аналитикой, масштабными материалами высокого класса, стоимость изданий возрастет, и, возможно, сегодняшняя периодика в будущем станет признаком элиты, - считает Тимур Ахметшин. - Однако сейчас, в период карантина, нам приходится несладко, ведь в связи с введенными ограничениями сократились продажи, а значит, и доходы. Надеемся, что городские власти поддержат нас, освободят от арендной платы, так как отрасль включена в перечень особо пострадавших в период пандемии.

Действительно, медиаотрасль продолжает обеспечивать бесперебойную работу всех видов СМИ, внося свой вклад в сохранение общественной стабильности и помогая гражданам, органам власти успешно справляться со всеми сложностями текущей ситуации.

Юлия ПАХОМОВА

Фото Андрея Вдовина.