Север столицы не окраина

- Я сам родом из Инорса, провел здесь детство и юность. В начале двухтысячных это была рабочая окраина: серые улицы, однотипные дома. Лет десять назад все начало понемногу меняться. Сейчас микрорайон сильно вырос, появились новые красивые здания, улицы. И вот теперь мы строим долгожданное продолжение улицы Мушникова! - говорит машинист экскаватора Ильдус Сафиуллин.

Мы встретились на строительной площадке. Хотя речь, как уже понятно, не о стенах новой высотки. Прямо перед ковшом - широкое, перерытое вдоль и поперек пространство будущих жилых кварталов. Вот, например, тянется только что проложенная линия ливневой канализации. Пока она не эксплуатируется, но именно эта труба будет уводить дождевые потоки от жилых домов. Глядя на свежезасыпаную траншею, прикидываю ее диаметр и глубину залегания. А рабочие, уложившие трубу, тем временем рассказывают о проделанной работе.

- То, что вы видите - это лишь пятая часть плана. Прежде чем укладывать новую линию, мы частично демонтировали старую. Состояние труб было неплохим, хотя они пролежали в земле несколько десятков лет. Вот что значит качество! Новая секция имеет полиуретановую оболочку, что защищает от коррозии. Ее уложили с расчетом на рост дальнейшей застройки,- говорит мастер Навиль.

Отправной точкой стал перекресток с улицей Шолохова. До Сельской Богородской отсюда примерно 396 метров - это пространство и будет преобразовано. Строители рассказывают: до этого здесь стояли незаконные гаражи, их снесли. Скоро на их месте будет уложен новый асфальтовый трек. Пока же идет отсыпка грунта.

- Пока мы только начинаем. Еще не до конца проложили водопровод. Как только закончат, так мы и приступим к монтажу дорожного полотна, - говорит водитель «КамАЗа» Александр Пронин.

Инженерные коммуникации здесь действительно пришлось переносить. Они многочисленны и разнообразны: только кабелей связи и электропитания на выбранном участке может быть более десятка. Положение каждой из таких линий указано на специальной карте, работать без нее не могут ни техника, ни люди.

- Здесь мы переустраивали сети водопровода диаметрами 1200 мм и 500 мм, две канализации 700 мм, теплотрасса и новую ливневую канализацию сделали на 80 процентов, – подтверждает начальник участка Ринат Гарипов.

Также он добавил, что основание земляного полотна протяженностью 200 метров практически готово. С двух сторон будет тротуар шириной 3,0 метров и 1,5-метровая велодорожка. Ширина будущей четырехполосной проезжей части - 15 метров.

Развернувшееся строительство - первый этап создания дополнительного выезда из микрорайона. В дальнейшем данная дорога будет продолжена до улиц Трамвайной и Интернациональной. Согласно графику, срок завершения первого этапа– четвертый квартал этого года.



Иван БЕГМА.