Без маски - никуда

Глава Башкирии Радий Хабиров на совещании в правительстве РБ сообщил о том, что в республике сохраняется режим «Повышенная готовность». Он обязателен для всех государственных, муниципальных органов и других учреждений, организаций, предприятий.

Про ограничения

Прекратил свое существование портал «Дорога 02» - жители республики могут свободно передвигаться на транспорте. При этом режим самоизоляции актуален для тех, кто контактировал с больными, имеет диагноз «внебольничная пневмония», а также для лиц старше 65 лет с признаками ОРВИ и проживающих с ними людей; жителей с хроническими заболеваниями и граждан, прибывших из иностранных государств, Москвы и других регионов, а также проживающих в социальных учреждениях.

Сохраняется строгий масочный режим. В общественном транспорте, такси, при нахождении в учреждениях, банках обязательны и перчатки. Средства индивидуальной защиты должны быть в аптеках в наличии и по адекватным ценам. Кроме того, республика готова выделить средства для того, чтобы закупить маски и раздавать их бесплатно. Граждане, игнорирующие правила, должны быть готовы к штрафам - этот закон уже рассмотрели и приняли депутаты Госсобрания-Курултая РБ.

Про медиков

Радий Хабиров поручил осуществить федеральные выплаты медицинским работникам до 15 мая. Вопрос об их отсутствии не раз поднимался в социальных сетях Главы республики. Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин отметил, что необходимые выплаты перечислены в медицинские организации, данные средства коллеги получат на зарплатные карточки.

- Все федеральные деньги на выплату к нам пришли. Если сейчас они не доведены до врачей, то это наша недоработка, - отметил Хабиров.

Про вахтовиков

Специалисты выявили коронавирусную инфекцию у 10 вахтовиков Чаяндинского месторождения, вернувшихся в Башкирию, сообщил первый замруководителя администрации главы региона Ринат Баширов.

На данный момент в республику вернулись 1350 человек, около 250 прилетят в ближайшие дни. После этого в Якутии останутся еще 200 вахтовиков. 26 человек госпитализированы, их состояние стабильное, они получают необходимое лечение в соответствии с методическими рекомендациями. В регионы предполагается отправлять только здоровых вахтовиков, однако глава Башкирии Радий Хабиров заявил о готовности принять и работников с COVID-19.

Про выплаты детям

Заместитель премьер-министра-министр семьи, труда и соцзащиты населения РБ Ленара Иванова рассказала о мерах поддержки семей с детьми.

В апреле, мае и июне ежемесячные выплаты в размере 5 тыс. рублей полагаются на каждого ребенка до трех лет независимо от того, есть у семьи право на материнский капитал или нет. А значит, эти выплаты могут получить и семьи, родившие или усыновившие первого ребенка с 1 апреля 2017 года до 1 января 2020 года.

Семьи с детьми от 3 до 16 лет независимо от уровня доходов получат разовую выплату в размере 10 тысяч рублей. При этом право на получение выплаты должно возникнуть до 1 июля 2020 года, то есть три года ребенку должно исполниться не позднее указанного срока. Прием заявлений через портал «Госуслуги» начался уже с 12 мая. За выплатой родители смогут обратиться до 1 октября 2020 года.

Кроме того, нуждающиеся семьи, в которых доход на одного члена семьи ниже прожиточного минимума, смогут оформить выплату на детей от трех до семи лет включительно. В республике Башкортостан прием заявлений начнется в третьей декаде мая на Едином Портале Государственных услуг.

Напомним, размер выплаты в Башкортостане составит 4 894,5 рублей в месяц на каждого ребенка. Для оформления достаточно заполнить заявление, указав в нем необходимую информацию. Все документы будут запрашиваться Республиканским центром социальной поддержки населения в порядке межведомственного взаимодействия. Кроме того, при определении уровня обеспеченности семей, в которых один или оба родителя признаны безработными в установленном порядке, не будут учитываться полученные ранее доходы.

Неработающим родителям, осуществляющим уход за первым ребенком в возрасте до 1,5 лет и получающим пособие на ребенка в минимальном размере - 3375,77 рублей в месяц, будет в два раза увеличен размер пособия и составит 6751 рублей в месяц - 7764,27 рублей с учетом уральского коэффициента. Перерасчет будет произведен автоматически без предоставления дополнительных документов по сведениям, имеющимся в органах социальной защиты населения. Выплату в новом размере семьи получат с 1 июня 2020 года. Указанные изменения коснутся более 7000 получателей пособия, проживающих в республике.

Также с 1 марта 2020 года начисляется пособие по безработице в повышенном размере гражданам, имеющим детей в возрасте до 18 лет - размер пособия по безработице в апреле-июне 2020 года увеличивается пропорционально количеству несовершеннолетних детей в семье из расчета 3 тысячи рублей на каждого ребенка одному из родителей. При этом должны быть соблюдены два условия: увольнение и признание безработным, начиная с 1 марта текущего года.

Подготовила Юлия ПАХОМОВА.