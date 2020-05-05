Из математика - в кондитеры

Несмотря на то, что прилавки магазинов ломятся от разнообразия кондитерских изделий, даже самая занятая хозяйка любит изредка побаловать своих близких кулинарными шедеврами. Для многих хозяюшек это просто хобби, но есть и такие, которые сделали его своей работой, как, например, Гульнара Исхакова.

- Сколько себя помню, всегда мечтала стать мастером кулинарных дел и работать на кондитерской фабрике. В юности, проходя мимо здания кондитерской фабрики на углу улиц Менделеева и Кувыкина, я смотрела на него и думала: «Когда вырасту, буду здесь работать», – говорит Гульнара.

Все детские игры девочки были связаны с кухней, а вместо наклеек и вкладышей она собирала рецепты печенья, тортов, караваев…

Но мама, педагог во втором поколении, мечтала, что дочь продолжит семейную династию, и после окончания школы Гульнаре пришлось поступить на физико-математическое отделение Казанского педуниверситета. Она училась на отлично, но и о своей мечте не забывала: любила устраивать чаепития для подруг с пирогами и печеньями.

Тогда же получила свой первый заказ. На третьем курсе одногруппница выходила замуж и предложила подзаработать: испечь для будущей свекрови гостинец от невесты - чак-чак. Так за вечер, точнее, за ночь усердной работы она заработала 400 рублей, что равнялось половине ее повышенной стипендии.

Но мама, узнав об этом, запретила дочери печь что-либо даже для семьи, и девушка целиком окунулась в служение царице всех наук.

Учеба, работа занимали все время, и почти десять лет преподаватель высшей математики даже пирогов не пекла. Только с выходом в декретный отпуск у нее открылось второе дыхание.

- На семейные посиделки я приходила с какой-нибудь выпечкой. И тут мой гостинец оценила мамина подруга, дочь которой выходила замуж. Снова меня выручила свадьба! - вспоминает женщина.

Надо было подготовить стол с национальным колоритом, и она не спала целые сутки: днем занималась ребенком, а ночью пекла губадию, чак-чак, блины. Заказчики остались довольны - мало того, по их рекомендации к ней обратились еще несколько человек – так заработало сарафанное радио.

После свадьбы она получила несколько заказов на выпечку тортов и других кулинарных изделий и всю выручку за них пустила на покупку дополнительных инструментов. Хватило ненамного: пара шпателей, мастихинов, шприцов с насадками да некоторые пищевые ингредиенты.

- Муж, конечно, относился к моему начинанию скептически, но недовольства не выражал. Сказал: «Чем бы ни тешилась - лишь бы получала удовольствие от своего дела», - говорит Гульнара.

Выручку делила по-честному: половина уходила на обновление запасов инструментов и продуктов, а половина – в семейный бюджет.

Подписалась на YouTube-каналы - смотрела и изучала новинки в мире кулинарии, оплачивала мастер-классы, понимая, что одними блинами и пирогами стол не накроешь, а заказчиков тем временем становилось все больше.

Из частных «тортоделов» Гульнара в числе первых начала работать с мастикой и украшать ею торты. Именно это стало причиной роста числа клиентов. К тому же те, кто обращался к ней хоть раз, о других кондитерах потом даже не думали. Если в первое время была рада даже пятистам рублям, то с ростом заказов азарт стал сильнее. Со временем стала мечтать о профессиональной кухне - хотелось иметь отдельную рабочую зону для выпекания: духовку, стол, оборудование.

У тех, кто делает для этого все возможное, мечты нередко сбываются. Когда достроили дом, в проекте планировки были две кухни: для семьи и для работы Гульнары. Несмотря на то, что в семье трое детей, и младшей едва исполнилось полгода, она каждый день принимает заказы: на свадебные караваи, национальные блюда и, конечно же, торты.

- Люблю работать ночью: днем с детьми за такое дело не возьмешься - разве что опару поставить или тесто приготовить. Но как только они засыпают, я перехожу в волшебный мир кулинарии и творчества, - рассказывает она.

Свадебные каскадные торты в виде автомобилей, с героями мультфильмов и кукольные, замки с объемными башнями и небольшие именные пирожные в детский сад - в ее практике были всякие изделия. Но поступали и необычные заказы: например, в виде шахматной доски с фигурами, расположенными в определенном порядке, или в форме горшка с цветущим растением. А однажды обратилась женщина, которая в знак благодарности врачам попросила изготовить торт в виде загипсованной руки.

- Когда преподавала в университете, не понимала выражения «работа в удовольствие» - ведь для меня каждый день, каждый урок был равен каторге. Но я нашла себя в кулинарии и теперь знаю: это мое призвание. Мама, конечно, была недовольна, но смирилась, ведь я исполнила и ее мечту - окончила университет с красным дипломом, и свою - стала кондитером, - подвела итог беседы Гульнара. - Не важно, торты ты печешь или преподаешь математику – главное в том, чтобы получать от этого удовольствие.

Алина ГАРИПОВА.