Какой наряд для Уфы краше?

Пушистая елочка плотно села в приготовленную ямку, вслед за ней встали в ряд ее зеленые подруги. В рождении Сиреневой аллеи на улице Мубарякова принимали участие многие люди, радеющие за красоту и комфорт родного города. Среди них - профессиональный ландшафтный дизайнер Герман Плышевский из садового центра «Оливия», привезший сюда пушистые деревья. Мы поговорили с ним о премудростях «зеленой науки».

- Спасибо вам за помощь в обустройстве столицы. Несмотря на непростое время, предприниматели стараются участвовать в благотворительности, просто помочь людям.

- Для нас в первую очередь это дань благодарности павшим воинам, героям-защитникам, благодаря которым мы сейчас живем под спокойным небом. Мы хотим, чтобы память о них жила в нашем городе в виде высаженных елей. Помнить об их подвиге - это наш долг. Надеемся, что, глядя на эти ели, мы сможем с большим почтением и уважением вспоминать о подвиге наших солдат в годы Великой Отечественной. Второстепенной же причиной является забота об экологическом здоровье нашего города и его жителей. Эта проблема приобретает мировые масштабы, и мы пытаемся в меру своих сил помочь.

- Какие сорта деревьев украшают Уфу?

- На улицах нашего города можно встретить разные сорта деревьев: и кудрявые рябины, и липы, и могучие дубы, и клены, и вечнозеленые ели и сосны. А также пышно цветущие кусты боярышника, жасмина, шиповника и многие другие. Но все же нам кажется, что особенно Уфа славится своими елями. Они растут отдельно, группами, есть даже шикарная аллея на улице Первомайской. Возраст елей на этой аллее - около полувека. Мы надеемся, что в результате нашего участия в недавно прошедшей благотворительной акции в городе появится еще одно такое место - Сиреневая аллея.

- Какие деревья, по вашему мнению, больше всего подходят уфимским улицам?

- Мы думаем, что для центральных улиц отличным решением стали бы пирамидальные тополя и липы. Тополя хорошо приживаются, быстро растут, имеют большой объем листвы и хорошо поглощают вредные вещества из воздуха. Липа по всем показателям подходит для городских улиц, несмотря на медленный рост. Зрелая липа обладает превосходной массой и поглощающей способностью, приятно пахнет во время цветения и имеет красивую форму кроны. Для парков и зон отдыха в черте города мы бы рекомендовали лиственные деревья - березы, дубы, рябины, каштаны, кусты сирени и спиреи. А для улиц административного значения - хвойные сорта: голубые и сибирские ели, можжевельники, пихты и сосны.

- Какие зеленые уголки нашей столицы вам нравятся?

- Во-первых, это Уфимский ботанический сад, который так любят жители нашего города. Он похож на настоящие тропики в черте города, очень чистый и красивый. Аккуратные посадки, дорожки из камня, благоухающие цветы - все способствует успокоению и отдыху от нашего бешеного ритма жизни. Во-вторых, это парк имени Лесоводов Башкирии - еще одно излюбленное место отдыха горожан. Прекрасно подходит для занятий спортом и отдыха всей семьей. Здесь и лес, и озеро, и зоопарк. Здесь по-настоящему чувствуешь себя частью природы. И последний уголок - это хвойный лес рядом с Президент-отелем, где сосны создают ощущение сказки, чуда и покоя.

- Чем бы вы украсили наши улицы и дворы? Что у нас правильно оформлено, а что нет?

- Думаю, нам нужно уделить больше внимания оформлению декоративных дорожек и зон парковки. Нужно, чтобы это было не только функционально, но и эстетично. Пока нам приходится довольствоваться скучными асфальтными покрытиями. Кроме этого, следовало бы больше внимания уделять озеленению дворов, созданию клумб и тематических участков, помимо детских площадок. Пока в нашей стране все это находится в зачаточном состоянии, хотя небольшие подвижки уже есть: жители домов сами разбивают клумбы перед окнами и задают им определенное настроение.

- Где с точки зрения зонирования пространства лучше размещать скамейки, скульптуры, фонтаны, светильники, другие малые архитектурные формы?

- Все зависит от того, как это чувствует сам заказчик. Если он хочет создать определенное настроение в, казалось бы, не совсем подходящем месте, то это повод для инновационного и творческого подхода. В таком месте можно разместить что-то особенное, символическое. Например, фигурки сказочных существ или причудливый фонарь, или большой металлический шар.

Для зоны отдыха, безусловно, подойдут скамейки и клумбы, звук воды. Парадным зонам не мешало бы добавить торжественно-встречающих форм и работы света.

- Какова цель использования арт-объектов в ландшафте? Как они меняют пространство?

- Основная цель - это подчеркнуть и выделить как топонимику места, так и эстетику, его «изюминку». Арт-объекты могут сделать пространство более классическим и сдержанным, милым и романтичным, уютным и релаксирующим, а в каких-то случаях даже сказочным.

- Какие растения вы используете? Отдаете ли предпочтение местным растениям или выбираете их по другим критериям?

- В основном мы используем хвойные растения: ели, сосны, пихты и можжевельники. На данный момент на них большой спрос. Безусловно, мы опираемся на «местный» фактор, так как приживаемость и адаптация растения на новом месте имеют первостепенное значение в разработке ландшафтного дизайна.

- Какую роль при планировке ландшафта играет окружающая среда?

- Она дает импульс к творчеству и побуждает к поиску новых подходов в решении задач. Если перед нами стоит сложная задача, то так или иначе происходит «включение» духа исследователя, пока не удастся справиться с возникшим вопросом.

- Дизайн ставит перед собой множество задач, причем не только эстетических, но и практических. Что, по вашему мнению, первостепенно в ландшафтной архитектуре вообще и ландшафтном дизайне - в частности?

- Такие понятия, как эстетика и четкий план-проект, должны отображать потребности заказчика и в то же самое время быть многофункциональными. Все детали дизайна должны быть гармоничными и взаимодополняющими, при этом качественными и долговечными. Деревья и кустарники, помимо декоративной функции, должны нести и другую: создавать микроклимат и еще гармонично сочетаться с другими растениями. В делении участка на зоны должна прослеживаться логика и здравый смысл. Одним словом, все должно быть уместным и логически оправданным.

- Какие тенденции развития ландшафтного дизайна существуют сейчас в мире? А в России? Как вы к ним относитесь?

- Основные направления - это яркие цвета, контейнерные сады и приподнятые клумбы со съедобными травами и овощами, зелеными ограждениями, естественным садовым стилем, водными элементами и милыми садовыми украшениями. В России также заметна тенденция к натуральному и органическому: естественные пейзажи, пестрые клумбы, искусственные водоемы, растения в кадках, вертикальные клумбы и грядки, озеленение балконов, крыш, террас. Наше отношение к этим новшествам положительное. Мы наблюдаем переход от традиционного, классического ландшафтного дизайна к более естественному и природному.

- Есть ли у вас какие-то любимые приемы в оформлении ландшафта? Какие материалы вы предпочитаете использовать?

- Да, у нас есть несколько любимых приемов. Один из них - это сочетание стриженых кустов с настоящими каменными заборами. По нашему мнению, это создает потрясающее впечатление согласованности природы и ручной работы. Другая излюбленная техника - хвойный лес в пейзажном стиле. Сейчас эта тема очень актуальна. В центре пейзажа находятся старые ели или сосны, рядом с ними - кустарники в 1,5-метра, защищающие участок от ветра по периметру. Как правило, мы используем материалы природного происхождения: камни, брусчатку, щебень.

Зиля БАДРИЕВА.

Фото Риты Ишниязовой.