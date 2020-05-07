Подработка на карантине

- Да ничего сложного в работе нет. Главное - если попадетесь на глаза полиции, покажите вот эту бумажку. Увидите работу конкурентов - срывайте без раздумий, за это вам доплатят. И помните: я поеду по вашим следам и проверю, как вы работаете! - сказал наниматель, глядя нам прямо в глаза. Такой разговор был бы уместен в фильме про «лихие 90-е», но не при устройстве на работу расклейщиками объявлений…

Филькина грамота

Хотя чего не бывает в карантин. В один из дней мне позвонил друг и попросил помочь. Адрес рекламной конторы был найден им в интернете, равно как и номер телефона. Девушка на том конце провода сразу сказала: приведете друга - получите «бонус».

Так товарищ, как ему казалось, получил шанс заработать. Меня же привлекла возможность написать репортаж в духе «испытано на себе». Будучи муниципальным журналистом, я неоднократно ходил в рейды с коммунальными службами, направленные на борьбу с так называемыми «лепилами». Уродовать город, лепя бумажный хлам, где ни попадя, мне совершенно не хотелось. Тем интереснее было утверждение «хозяина», что размещать объявления мы будем лишь в законных местах. Да и не всякую ерунду, а контакты мастера по ремонту холодильников...

Спустя пару часов мы стояли в офисе, получая обязательный инструктаж.

- Вот вам объявления, вот визитные карточки и клей. Размещать все это нужно на досках объявлений и в щелях подъездных дверей. А это распечатанная карта маршрута с улицами и номерами домов, которые нужно обклеить. Работы на пару часов, получите по 400 рублей, - завершил свою речь куратор.

Стопка рекламы показалась не очень объемной, да и с картой все было понятно. Чего сложного - нужно просто обойти несколько черниковских улиц. Смутило лишь то, что в обязательной для заполнения анкете требовались данные паспорта. Не сговариваясь, мы интуитивно написали заведомо неверные цифры: проверять наверняка не будут, а доверять такую информацию кому попало не хотелось.

Пока автобус вез нас к начальной точке на улице Свободы, мы вспоминали студенческое прошлое. Я, например, подрабатывал продавцом сим-карт на рынке. Получалось неплохо. Товарищ уже тогда находил себя в рабочих профессиях - например, был грузчиком. Что интересно, нечестных работодателей мы почти не встречали. Однако студент рад любой копейке. Теперь же ситуация изменилась.

Первые четыре дома мы прошли легко, набивая руку. Намажешь клея мало - и листовку сорвет ветер. Переборщишь - может не хватить до конца маршрута. Людей на улицах почти не было, и работать никто не мешал.

Далее карта делала крутой крюк и вела нас к концу улицы Свободы через две параллельных. Смысл маневра был не понятен, но пришла мысль: быть может, это собьет со следа конкурентов? Кстати, листовок, похожих на наши, мы действительно встречали немало. Но обрывать их не стали из принципиальных соображений: это тоже чей-то труд. Кроме того, за расклеенные, но сорванные рекламки, скорее всего, не заплатят. Очутившись на улице Александра Невского, мы обнаруживаем еще один неприятный нюанс: часть домов не пронумерована, искать их приходится в навигаторе смартфона. На холодном ветру начинают мерзнуть руки. Но об этом забываем сразу, завидев полицейский патруль. Вместо стандартного в такой ситуации вопроса о проверке документов звучит: «Почему нарушаете режим самоизоляции?».

Устного объяснения о том, что мы на работе, сержанту не хватило. Ситуацию спасло наличие у меня настоящего журналистского пропуска, с идентификационным номером и гербом. А выданные в конторе бумажки патрульный назвал филькиной грамотой для отвода глаз.

Впрочем, особых иллюзий на этот счёт не было изначально. В трудное время народ хватается за любую соломинку. И мошенничества, увы, происходят чаще. Это подтвердили и встреченные нами в сумерках жители Черниковки.

Проверка на честность

Увидев расклейщиков, паренек в спортивном костюме сразу пошел на контакт. Неестественная веселость и блеск зрачков выдают наркомана. Как выясняется, молодой человек нуждается в деньгах, а потому предлагает нам работу -аналогичную той, что делаем. Только за… в десять раз большую цену.

- Да сейчас все друг друга кидают на деньги, нормального предложения вы не найдете. А я за свои слова ручаюсь. Спроси любую собаку в районе, меня все знают!

Пообещав непременно позвонить, мы сворачиваем общение. Сумерки сгущаются, маршрут пройден лишь на четверть. Он, как и следовало ожидать, в реальности оказался длиннее. Разыскивая очередной затерянный дом, мы блуждаем по кругу в районе Дворца творчества «Новатор».

По дороге встречается еще один субъект на этот раз весьма недовольный жизнью, пьяный и желающий на ком-нибудь сорвать свою злость. Впрочем, смутьяна увела домой его спутница. Более приветливы оказались девушки, встреченные у следующего подъезда: с улыбкой объяснили, как найти нужный адрес. Туда мы и отправились, понимая, что за незавершенный маршрут не получим ничего.

Завершилась эта эпопея спустя семь часов после ее начала: у нас попросту кончился клей. Проснувшись следующим утром и придя в себя, тут же связались с работодателем: где деньги? Заслуженные 800 рублей пришли лишь спустя сутки. Зато полученный мною опыт можно назвать бесценным. Для одних смутное время - это проверка на честность. Для других же - на здравый смысл и здоровую осторожность в действиях.

Иван БЕГМА.

Фото Андрея Вдовина.