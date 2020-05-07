Звезда Героя - из рук героя

В столице прошла репетиция парада военной техники в честь 75-летия Победы.

Долгожданный парад все-таки состоится, несмотря на пандемию коронавируса, но для большинства уфимцев - в режиме онлайн. Жители республики смогут посмотреть его по БСТ, на телеканалах «Вся Уфа» и «Башкортостан 24» и даже на YouTube.

Небольшая колонна из нескольких БТР начнет свое движение из аэропорта «Уфа».

Именно туда из Москвы прибудет на борту авиалайнера «Золотая Звезда» Героя России, предназначенная легендарному комдиву 112-й Башкирской кавалерийской дивизии Минигали Шаймуратову. Историческая несправедливость устранена: подвиг нашего земляка-командира дивизии по достоинству оценен Родиной - приказ о его награждении в марте подписан президентом Владимиром Путиным.

У трапа реликвия перейдет в надежные руки еще одного героя России, но уже наших дней - подполковника Николая Злобина. В 2010 году в составе 29-го отряда спецназначения он был направлен в Чечню. 4 февраля неподалеку от села Алхазурово разведгруппа отряда обнаружила замаскированную базу бандитов и вступила с ними в бой. Николай Злобин направил на помощь группу лейтенанта Петрачкова, которой удалось выбить бандитов с базы и заставить их отступить в лес. Во время преследования отряд понес потери: погиб Петрачков, получили ранения двое военнослужащих. Командование группой принял на себя Злобин. Он приказал спецназовцам отойти на более выгодный рубеж, а сам остался прикрывать их отход. Будучи тяжело раненным, продолжал стрелять по врагу. А очнулся уже в госпитале. Сейчас он продолжает службу, но не в отряде, хотя связи с ним не теряет.

- Волнуюсь за то, как все пройдет, - признался он. - На мне лежит большая ответственность: принять и передать «Золотую Звезду» главе республики. Столько мы ждали, столько добивались, чтобы наш легендарный комдив встал в один строй с другими героями!

Из аэропорта военизированная колонна из БТР, ретромотоциклов и автомобилей советского образца двинется в город. Развернувшись у здания городской администрации, она направится на Советскую площадь. Именно здесь в марте 42-го проходили торжественные проводы легендарной 112-й Башкирской кавалерийской дивизии.

Кстати сказать, и задействованная военная техника, и личный состав, что встанет в почетном карауле 9 мая, также из 29-го отряда спецназначения. Он носит имя комдива Шаймуратова.

Под торжественный марш в исполнении военного оркестра Николай Злобин передаст звезду на красной наградной подушке главе республики Радию Хабирову. Затем она отправится на вечное хранение в Национальный музей.

Руководитель региона примет участие и в возложении цветов на мемориале в парке Победы.

- Мероприятие пройдет с минимальным количеством участников, без населения, с соблюдением всех необходимых в условиях режима самоизоляции мер безопасности. Всю церемонию можно будет увидеть в прямом эфире телеканала БСТ, - отметил заместитель премьер-министра правительства РБ Ирек Сагитов.

Ирина ШИПУНОВА.

Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.