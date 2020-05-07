Вода - и стихия, и жизнь

Идущая навстречу женщина с пустыми ведрами считается нехорошей приметой. Но только не для жителей Кооперативной поляны и не в разгар половодья. Поскольку это значит: выходи за водой - приехала машина городских служб! Такая помощь необходима тем, чьи подворья залиты талой водой: из колодца уже не попьешь.

«КамАЗ» Управления гражданской защиты населения мы заметили в половине одиннадцатого утра. Минут за двадцать до того хозяйки более чем десятка частных домов вышли к обочине с ведрами и другой тарой. Оказывается, к такой практике местные жители уже привыкли, она повторяется почти каждую весну. Механизм отлажен: когда возникает потребность в воде, горожане звонят в противопаводковый штаб. Кстати, расположен он недалеко - в самом начале улицы Демской.

- Место здесь низкое, потому и заливает. Чаще всего страдают только огороды. Но в 2016 году ситуация была критической. Передвигаться можно было лишь на лодках, - рассказывает Наиля Абдуллаева.

В эту весну все не так плачевно. Но озера на грядках уфимцев не радуют. По словам Светланы Сысоевой, еще вчера вечером под картофель были сухими. А утром муж вышел на крыльцо и увидел воду… На семейном совете было принято решение: посадки отложить до начала июня, да и колодец пока закрыть.

Вид кустов и деревьев, отражающихся в зеркальный глади, даже завораживает. Кому это все по душе - так это детям. Они спускают на воду кораблики, бросают плоские камешки и смеются, глядя, как они подскакивают на поверхности. А пятилетняя Александра даже отвела меня к одному из соседних участков, предварительно попросив не шуметь. Оказалось, что пространство под окнами дачного домика облюбовала пара диких уток. Почему бы и нет: вокруг много травы, глубина лужи невелика. Да и жители птиц не беспокоят, наоборот - подкармливают.

Пернатые настолько привыкли к людям, что даже не обращают внимания на долгожданный «КамАЗ» с водой. Машина прибыла точно к назначенному времени. Впрочем, пунктуальность для специалистов Управления гражданской защиты населения - обязательное качество.

- Сейчас ситуация стабилизировалась, уровень воды в реках столицы за сутки упал на пять сантиметров. Но в зоне частичного подтопления еще остаются некоторые низинные участки. В Кировском районе города таких домов 89, с жителями которых находимся в постоянном контакте. Почти везде ситуация одинаковая: залит огород, угрозы жилым постройкам нет, - рассказывает заместитель начальника УГЗ Уфы по Кировскому району Андрей Киреев.

Открыв кран цистерны, водитель Тагир Мусин заполняет подаваемые людьми канистры и бутылки. А заодно рассказывает о своей работе. По его словам, емкость цистерны - семь тонн. Но есть еще один грузовик с водным баком на четырнадцать. Сейчас он работает на другой стороне микрорайона.

- Обычно совершаем пару рейсов в день. Вода берется из чистого, защищенного источника в Уфимском районе, - говорит он.

На качество воды горожане действительно не жалуются, тем более что переоценить значение такого ресурса невозможно. «Это только кажется, что в хозяйстве воды много не нужно. А когда ее мало, то приходится рассчитывать, сколько уйдет на обед или ужин, сколько на - мытье и так далее».

Впрочем, дефицита не наблюдается: свою работу УГЗ выполняет хорошо. Особое внимание уделено жителям четырех домов, что пострадали больше других: разлившаяся река подошла вплотную к их порогам. Потому девять человек были даже перевезены в пункт временного размещения. Так спасатели называют комнаты в общежитиях или санаториях, специально зарезервированные для подобных случаев. Они оснащены всем необходимым для жизни.

- Всего по нашему району их 59. Полностью этот жилищный фонд не использовался никогда, задействуем по мере необходимости, - резюмирует Андрей Киреев.

Заполнив последнюю канистру, водитель машет нам рукой: впереди еще есть ожидающие адреса. А местные жители говорят, что нынешний паводок можно назвать спокойным: резиновых лодок не понадобилось.

Иван БЕГМА.

Фото Андрея ВДОВИНА.