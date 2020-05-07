Всегда готовы к бою!

7 апреля в Городскую клиническую больницу №3, расположенную в Демском районе, привезли первых трех пациентов, зараженных коронавирусом. К тому моменту уже была сформирована первая группа медперсонала, которая в этот же день закрылась в больнице вместе с больными. Нам удалось встретиться с некоторыми работниками, которые вышли из карантина, а также созвониться с теми, кто сейчас находится на передовой. Они поделились впечатлениями о том, каково им было «там, внутри».

- Мы до последнего надеялись, что госпиталь не закроется, а наша помощь не пригодится. Но не потому, что боялись или не хотели работать в очаге инфекции, а потому, что это означало бы масштабное распространение болезни, - говорит анестезист рентгенологического отделения Юлия Пенькова, откомандированная в госпиталь из Республиканского клинического онкодиспансера.

Когда на работе сообщили, что собирают желающих работать с COVID-положительными больными, женщина вызвалась сама. За ней подтянулись еще трое коллег. Сложности в работе, как она признается, хоть и были, но не связанные с профессиональной сферой - наоборот, Юлия отмечает открытость и отзывчивость демских медиков.

- Здесь я поняла выражение «быть на одной волне»: мы, хоть и были из разных больниц, все без исключения - и младший персонал, и медсестры, и врачи - понимали друг друга с полуслова, - говорит женщина.

Ее коллега анестезист Гульвира Тартыкова в среду утром ушла в больницу на закрытый режим работы уже повторно. В первый раз она дежурила в Демской больнице, куда отправилась добровольно, работая в Больнице скорой медицинской помощи, второй - уже в родном медучреждении. Причем между дежурствами дома она пробыла дома буквально пару дней, так как после первого карантина две недели находилась в изоляторе. Семья поддержала ее в сложном решении.

- Единственный, кто не сразу принял его - мой брат, который с детства привык меня опекать и всегда старался уберечь от лишних проблем, - говорит Гульвира. Но ей удалось переубедить родственника.

Поначалу было сложно привыкнуть к противочумному костюму. На переодевание уходило по 10-15 минут, потом приноровилась. Облачение многослойное: на специальную больничную пижаму сначала надевается комбинезон, затем - многоразовые бахилы или резиновые сапоги, которые впоследствии можно обработать. После многоразового респиратора на голову натягивается капюшон. Плюс две пары перчаток: первая заправляется под рукава, а вторая - поверх. И самые последние - очки на резинках. В таком виде медперсонал заходит в «красную» зону на четыре часа.

При выходе тоже надо соблюсти правила. Сначала в течение 7-10 минут постоять под ультрафиолетовым облучением, потом через санпропускник пройти на территорию дезинфекции. Весь костюм до снятия необходимо обработать дезраствором, а после оставить на некоторое время под кварцевым облучением.

- И «красная», и «зеленая» зоны постоянно обрабатываются и кварцуются. В конце концов мы настолько привыкли к запаху, который остается после этого, что непривычно было вдыхать свежий воздух, когда вышли из больницы, - вспоминает младшая медсестра реаниматологического отделения больницы Альмира Хисамова.

Она работает здесь уже 11 лет, приезжает из села Сахаево Кармаскалинского района.

- Не могу сказать, что не испугалась: невозможно не бояться, когда со всех сторон исходит угроза, - вспоминает женщина. - Но я не имела морального права остаться в стороне.

Дома ее ждали муж, дочь и внучка, с которыми она общалась каждый день по видеосвязи. После разлуки, продлившейся почти месяц, семья наконец-то воссоединилась. Но если придется, Альмира готова снова исполнять свой долг.

- А мне наш костюм напомнил любимый в детстве фильм - «Москва-Кассиопея», после выхода из больницы я даже пересмотрел его с сыном, - говорит реаниматолог-анестезиолог Андрей Комаров.

Доктор признается, что привыкнуть можно ко всему, но вот к разлуке с девятилетним сыном привыкнуть было невозможно. Никогда не расставался с ним так надолго.

- Сын, конечно, держался молодцом, несмотря на свой юный возраст, и ни разу не проронил ни слезинки, - вспоминает он.

Алина ГАРИПОВА.

Фотографии представлены медицинскими работниками.