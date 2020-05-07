Свой клочок, или Садовое поколение

- Я обрабатываю ягоды. (Ягоды на языке садоводов означают садовую землянику, «Викторию» - это именно земляника, а не клубника, как думают многие). Земля сейчас твердая – нужно взрыхлить ее вокруг каждого растения, сорняки пока небольшие – повыдергать. Работа трудоемкая. Но иначе радовать внуков клубникой с куста не получится. – объясняет Вероника Алексеева.

Участки СНТ «Колос» пока что радуют глаз скорее молодыми зелеными листочками и травой, чем дружными всходами на грядках: садовый сезон только начался. Моя собеседница – садовод во втором поколении. На ее участке белеют несколько квадратов полиэтиленовой пленки: лук, салат, горох и чеснок пока что растут под ними – ночами для них еще слишком холодно.

- Когда маме с папой дали здесь участок, это было просто счастье! – вспоминает она. Ведь до этого сотрудникам разных организаций каждый год просто выделяли землю то здесь, то там. Ее размечали колышками и сажали в основном картошку. Нам давали участки за Чишмами, и осенью нужно было заказать грузовик, чтобы привезти в город урожай нескольких семей, а потом эти 6-7 мешков перетаскать во вместительный подвал. Потом землю выделили более-менее на постоянной основе, но только «под огороды»: никаких домиков строить было нельзя – думается, потому, что стройматериалов было не достать. В свободной продаже их практически не было, и если ты построил что-то - вероятно, ты их украл. Существовала вероятность, что придут проверяющие.

Первый участок на берегу пруда папа взял в 1971 году. СНТ «Колос» сотрудников Сельскохозяйственного института тогда уже существовал, а вокруг был учхоз – опытные поля института. (Кстати, он был спроектирован вокруг пруда на речке Сюнь, и очень жаль, что его в позапрошлом году его спустили). Как и другие, мы покупали стройматериалы в леспромхозе, и папа очень следил за тем, чтобы документы о покупке сохранялись – на случай проверки. На свой страх и риск они с соседом все же построили домик – один на двоих с двумя входами, дощатый, без фундамента (где взять кирпичи и цемент?) Потом внутри появились газовая плита, старый сервант, радиоприемник и даже телевизор. А потом родители купили еще один участок – чуть подальше, с более прочным (хоть и не всесезонным) домом с печкой.

С первым участком нам не очень повезло. Папа и его сосед взяли крайний кусок земли на берегу пруда - каждому досталось всего по три с лишним сотки каменистого берега. Каждый год возили чернозем, на берег – гравий, всячески этот берег укрепляли, и он стал значительно выше. А еще папа каждый год понемногу передвигал забор (за ним – прибрежный луг, ведь участок крайний) – и в конце концов получилось около пяти соток. Рядом с забором выросли туалет и даже душ, куда в жаркие дни поступала нагретая солнцем вода (бани не было). Папа был мастер на все руки. К пруду вели мотки, с которых он умудрялся рыбачить: закидывал в неглубокую воду хитрые плетеные приспособления (но не сети). И вынимал с карасишками. Я убеждена, что все это продлило ему жизнь.

Кстати, советским садоводам всегда доставались непригодные для колхозной обработки земли - всякие неудобья. Например, когда участок под огород предоставили моему свекру – сотруднику ОКБ УМПО… нынешний 14-й сад за Уфимкой представлял собой низину, на которой росли деревья. Люди сами их валили. Каждый выходные мой муж с отцом ездили выкорчевывать пни. Взяли два участка по 4 сотки – получилась «усадьба» в восемь. На ней вырос большой дом: свекор строил на 10 лет позже, и со стройматериалами было получше. Помню, как он собственноручно выкладывал кирпичный фундамент, счастливый оттого, что наконец-то - вроде своя земля! После того, как его семья его отца приехала за свободной землей из Белоруссии, а во времена раскулачивания отца арестовали, и он исчез навсегда… А когда в андроповские времена оказалось, что дачи должны быть не больше строго определенного размера, свекру кто-то выдвинул претензии. Он ответил: я укладываюсь точно в норматив - проверяйте! А потом наступила перестройка, колхозы развалились, и семья взяла еще два участка (один был записан на меня) – теперь на хороших землях: на горке, где солнышко! Да только дом-то уже был построен в низине. И многие тогда брали не по одному участку. Поэтому теперь садов в районе Базилевки на продажу много, и те, которые на низком месте, продать трудно. Многие заброшены. А когда-то все были обихожены, на это уходили все выходные, и попробуй возрази. Зато какая росла клубника, особенно в первые годы! Гордый хозяин как-то раз на спор даже съел целое ведро этой ягоды. А теперь? Огромную емкость для воды украли (как только увезли!), насос - тоже…

Участок родителей, конечно, тоже до сантиметра был засажен картошкой (с которой постоянно вручную собирали жуков), огурцами, помидорами, редиской морковкой (хоть она и получалась «трехпалой» и «четырехпалой»: морковь любит легкие почвы с песком). По краям – кусты смородины и малины, деревца облепихи – все собиралось до последней ягодки. Лишь много позже мне удалось отвоевать небольшую лужайку перед домом, и теперь я на этом месте выращиваю красивую траву: подсеиваю, поливаю, подстригаю. Для детей сажалась целая грядка гороха, а в школу учительнице они несли не покупные букеты (ну и роскошь, ну и затраты!), а гладиолусы из сада. Чтобы все это хорошо росло, надо было еще привозить навоз, разбрасывать… Зато в то время существовала централизованная система полива. А теперь каждому пришлось обзавестись собственными колодцем и насосом.

Когда-то папа с мамой переехали из деревни в город - и их, с детства привыкших работать на земле, она по-прежнему тянула к себе. А в 90-е году, когда они, подростками пережившие войну, вновь почувствовали угрозу голода, в саду сажали особенно много картошки, да еще арендовали большой участок – тоже под картошку. Зато пожаловаться, что есть было нечего, мы не можем.

Зачем мы с сестрой теперь ездим в сад? Тоже не привыкли проводить выходные дома за просмотром сериалов. Хочется же на свежий воздух, на природу! Меня работа в саду успокаивает, вот у детей такой тяги уже нет, для зятьев вскопать грядки – повинность, им лишь бы шашлыки жарить (мной же замаринованные: дочерям все некогда). Можно ли сказать, что стараемся, чтобы прокормиться? Нет. Сейчас большинство садоводов нацеливается не «второй хлеб», а на огурцы, помидоры, перцы, баклажаны. (А мои, подруги, к примеру, специалистки по цветам, даже с розами справляются). Мечтаю о том, как в сад приедут внуки и будут кушать свежие ягоды! Хотя сейчас бывшие учхозовские поля активно застраиваются, причем отнюдь не летними домиками. Так что - того гляди - будем садовничать практически посреди города!

Екатерина КЛИМОВИЧ.

katrina_1978@mail.ru