В парке Победы предпраздничная суета: работает техника, слышен звон металла. Это рабочие подрядных организаций и муниципальных предприятий наводят последние штрихи праздничного благоустройства. «К 9 мая все будет готово», - уверяют они.

Около главного входа специалисты субподрядной организации укладывают последние куски брусчатки, снятой для установки Звезды-арки. Архитектурный объект почти 17-метровой высоты привезли в разобранном виде. Здесь собрали металлокаркас, облицевали композитными панелями со светодиодной подсветкой и подняли краном. Чтобы конструкция была устойчивой, ее пришлось основательно укрепить.

- Для заливки фундамента мы разобрали два участка дорожного покрытия площадью 5 на 10 метров. Сейчас восстанавливаем его. Постелили выравнивающую песчаную подушку, цементное основание, на нее укладываем брусчатку, - пояснил бригадир Рустем Габитов.

По левую сторону почти готова площадка, где в ближайшие дни установят цифровой стенд размером 3 на 6 метров. На нем будет размещаться актуальная информация о работе парка, схема расположения функциональных зон, будут транслироваться проходящие мероприятия.

Как отметил ведущий специалист Управления коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы Ришат Исмагилов, режим самоизоляции не смог замедлить ход строительства, поскольку основные работы были выполнены до его введения. Осенью прошлого года восстановили Дежневскую лестницу. Провели реконструкцию участка вокруг музея Боевой Славы. На площадку, ведущую к зданию, постелили гранитные плиты, обустроили парапеты, пандус-подъемник, для сотрудников и гостей учреждения организовали отдельную парковку и удобный подъезд. Также завершили устройство дренажной системы.

- Отвели воду, провели гидроизоляцию, установили дождеуловители. Мы очень рады, что смогли побороть проблему подтопления. В этом году подвалы и запасники музея остались сухими, - говорит Эдуард Остапчук, заместитель генерального директора компании «Потенциал», курирующий объект.

За содержание и озеленение парка отвечает МБУ «Горзеленхоз». Его силами убрали скопившийся после зимы мусор, вывезли сухостойные деревья и подготовили клумбы для посадки цветов. Их в парке планируют высадить порядка 60 тысяч. Цинерарии, сальвии... Только на две клумбы площадью 60 квадратных метров, расположенные перед главным входом, потребуется порядка 5 600 цветов.

За безопасностью отдыхающих будут следить 84 устройства видеонаблюдения. 74 из них установят в самом парке, 10 камер - по Дежневской лестнице. При этом качество изображения такое, что лица различаются даже в сумерках.

Территорию будут освещать 130 новых фонарей. Для их подключения к сети специалисты «Уфагорсвета» протягивают кабели, налаживают питательные пункты.

Летом в парке планируют поставить памятник воинам-десантникам. Место под него определено, но что будет представлять из себя скульптура, создатели пока держат в секрете.

Также построят тематическую детскую площадку, состоящую из двух отдельных зон. В настоящее время проект разработан, находится на утверждении.

…А уфимцам придется набраться терпения: обновленный парк примет посетителей после отмены режима самоизоляции. Ждать остается совсем недолго.

Мария НИКОЛАЕВА.

Фото Риты Ишниязовой.