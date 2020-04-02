Что день грядущий нам готовит?

В течение рабочей недели мы с нетерпением ждем выходных, чтобы выспаться, побыть с родными, завершить отложенные дела. И, как правило, забываем порадоваться, что она у нас вообще есть, гарантируя некую стабильность. Однако в связи с последними событиями у некоторых граждан уверенность в завтрашнем дне пошатнулась, а кто-то вовсе остался без работы, а значит, и без дохода. Как они живут, и чего ждут от завтрашнего дня? Мы решили показать это на примере одной семьи.

С Дианой мы познакомились несколько лет назад в одном из городских сообществ: девушка занималась изготовлением развивающих игрушек для детей. Шила из фетра книги, тематические планшеты и игрушки для домашнего театра. Разговорившись на тему рукоделия, мы стали общаться, и я несколько раз прибегала к ее услугам. К тому же, оказалось, что наши дети одного возраста и интересуются одним и тем же - кикбоксингом.

Со своим мужем Русланом Диана познакомилась в 2012 году. Молодой, энергичный парень сразу покорил сердце девушки, и вскоре они поженились. Супруги мечтали о совместном жилье. Муж занимался ремонтом квартир, проведением электропроводки «под ключ», работал, что называется, на себя. В организацию устраиваться официально не хотел, так как заработки были неплохие. Но теперь ситуация изменилась коренным образом. Спрос на его услуги резко сократился. Пришлось вставать на учет в центр занятости.

Сейчас он получает пособие в 1750 рублей, а если бы был уволен - мог бы претендовать на сумму в несколько раз больше. После введения дополнительных мер по поддержке граждан в условиях пандемии максимальный размер пособия по безработице составил 12 130 рублей.

И сама Диана получает столько же: еще недавно и она считала официальное трудоустройство невыгодным. Диплом банковского работника ей так ни разу и не пригодился. Правда, лет пять назад она работала продавцом продовольственных товаров, но владелец небольшого магазина, не желая платить лишние налоги, отказывался трудоустраивать ее официально. Проработав год, она вышла в декрет, и пособие на ребенка составило около трех тысяч рублей - минимальную сумму, которая полагается женщине при отсутствии официального заработка за последние два года.

Сидя дома, она и занялась рукоделием. После принятия закона о самозанятости Диана несколько раз планировала зарегистрироваться, но по разным причинам откладывала: заказов стала брать меньше, так как старший сын готовился к поступлению в первый класс - с ним нужно было заниматься. А младший Денис пошел в детский сад, к которому долго адаптировался: то и дело болел.

- На подготовку в школу и оплату спортивной секции для старшего в месяц уходило около четырех тысяч рублей, еще примерно столько же - на детский сад. Оплата съемного жилья плюс квартплата – 15 тысяч, ну и дополнительные расходы на продукты, - считает свои расходы женщина.

Сейчас, правда, занятия в спортшколе прекратились, на подготовку и в садик тоже не ходят - экономия существенная. Но в то же время прекратились и заказы на услуги мужа. Единственный доход семьи теперь - по пять тысяч рублей на каждого ребенка (выплаты, которые назначены правительством страны всем держателям материнского капитала) и по 1750 рублей на каждого безработного в семье.

- Этого хватает только на хлеб и молоко. С картошкой и садово-огородной продукцией помогают многочисленные друзья и родственники, а вот как быть с арендой жилья - непонятно, ведь хозяину квартиры за нас никто не заплатит… - сетует женщина.

Уже сегодня она вышла бы на работу, ведь, несмотря на режим самоизоляции, в магазинах требуются добросовестные продавцы, но сейчас у нее нет денег на оформление санитарной книжки. Но надо как-то жить дальше, а как – молодая семья пока не знает.

Айлина АРСЛАНОВА.