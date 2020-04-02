Кому положено повышенное пособие

Около 10 тысяч уфимцев только через портал «Работа в России» обратились в службу занятости за назначением пособия по безработице. Это в разы больше, чем до начала вынужденных каникул в связи с эпидемией коронавируса.

- Сегодня мы работаем в наряженном режиме: ежедневно помимо заявлений о постановке на учет по безработице нам поступают сотни звонков и письменных обращений, - говорит заместитель директора Центра занятости населения Уфы Альбина Салимова. - Если раньше граждане подавали заявление о признании их безработными лично, то теперь прием в центрах занятости приостановлен до особых распоряжений. Он ведется дистанционно.

Куда же должен обратиться человек, который уволился с прежнего места работы или был уволен по сокращению штатов?

Итак, первое, что надо сделать: заполнить заявление и резюме на портале «Работа в России» (https://trudvsem.ru), чтобы центры занятости населения начали поиск подходящих вакансий. Это возможно, если соискатель уже зарегистрирован на сайте госуслуг (должна быть подтвержденная учетная запись портала «Госуслуги» (ЕСИА). Те, кто не может подать заявление через портал, могут обратиться в офисы МФЦ.

На этом, собственно, бумажная волокита заканчивается. Заявителям не нужно, как раньше, предоставлять сканкопии трудовой книжки, справку о среднемесячном заработке от предыдущего работодателя. Информация о прежнем месте работы и уровне оплаты труда, а также достоверность данных в заявлении центры занятости будут уточнять путем межведомственного взаимодействия, которое в сегодняшних условиях оказалось весьма эффективным. Но бывают исключения: специалисты службы занятости могут связаться для уточнения тех или иных данных.

Специалисты центров занятости при наличии подходящих вакансий направят вам соответствующие уведомления в личный кабинет. Соискатель может откликнуться на заинтересовавшее его предложение, а работодатель, в свою очередь, - ознакомиться с резюме, пригласить на собеседование или сразу на работу.

Не позднее 11 дней со дня подачи заявления гражданину будет назначено пособие.

Повышенное пособие положено только тем, кто потерял работу, начиная с 1 марта этого года, его максимальная величина с учетом уральского коэффициента составляет 13 тыс. 949 руб. 50 коп.

Если у заявителя есть несовершеннолетние дети, то в апреле, мае и июне одному из родителей (приемному родителю, опекуну или попечителю) будет установлена доплата в размере 3 000 рублей на каждого ребенка.

- Сейчас наша основная задача - обработать как можно больше заявлений, чтобы быстрее оказать помощь людям, оказавшимся в сложной ситуации, - продолжает Альбина Ахтямовна. - Встать на учет и получить пособие можно только по постоянному месту регистрации.

Светлана ЯНОВА.