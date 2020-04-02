Помощь по телефону

Для поддержки предпринимателей в условиях коронавируса и оперативного решения их вопросов в центре «Мой бизнес» работает «горячая линия». Телефонный канал организован Госкомитетом РБ по предпринимательству.

Под шквалом вопросов

«У нас школа по подготовке водителей. Какая государственная поддержка нам положена? И когда можно будет приступить к индивидуальным занятиям? Ведь во время персональных уроков скопления людей нет. К тому же львиная доля наших курсантов - молодые люди от 17 до 26 лет, не относящиеся к группе риска».

«Выпекаем и продаем хлебобулочные изделия. Можем ли мы продолжать деятельность?»

«У меня сувенирный отдел в торговом центре. С 28 марта ушли на карантин и, соответственно, лишились доходов. Теперь думаем о закрытии бизнеса, а арендодатель требует погасить долг. Как нам быть, если платить нечем?»

Это лишь малая часть поступающих вопросов. И так каждый день. «Только успевай вникнуть в проблему и дать дельный совет», - признаются консультанты центра «Мой бизнес». Помогать предпринимателям им приходится не в первый раз.

Основными задачами центра являются предоставление государственной поддержки субъектам предпринимательской деятельности: информационно-консультационных, образовательных, профильных услуг для бизнеса (содействие в регистрации товарного знака, в размещении на электронных торговых площадках, сертификации продукции, популяризации продукции и др.). Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в работу, пришлось оперативно переформатироваться. Теперь основной задачей стало помочь бизнесу удержаться на плаву и выйти из кризиса с минимальными потерями.

Как рассказала директор центра «Мой бизнес» Айгуль Хабибрахманова, если в первые дни работы «горячей линии» поступало около 150 звонков, то теперь - втрое больше. Шквал возникает, когда появляется новый нормативный акт, либо вносятся уточнения в действующие документы. Абсолютный максимум - 509 обращений - зафиксирован, когда было объявлено о необходимости зарегистрировать ИНН своей компании на портале doroga02.ru и оформить новые пропуска.

- Узнав о том, что вводятся новые пропуска, и с 20 апреля станут недействительными ранее выданные справки, предприниматели запаниковали. Они не понимали, как будет работать эта система. Нам пришлось объяснять, что режим остается прежним, меняется только форма пропуска. Также нужно было успеть подать информацию для регистрации на портале doroga02.ru. Чтобы ускорить этот процесс, мы тоже принимали заявки, за час их поступало по две тысячи, - продолжает Айгуль Габитовна. - Всплески наблюдались также после дополнений в перечень пострадавших отраслей и после поручения президента России Владимира Путина безвозмездно выделить им средства на зарплаты сотрудникам за апрель и май в размере МРОТ. Президент только объявил, механизм еще не проработали, а предприниматели уже завалили нас вопросами.

Периодически меняется и их тематика. В первое время предприниматели уточняли, разрешено ли им работать в условиях самоизоляции. Затем бурную реакцию вызвали новые пропуска, теперь просят разъяснить, какие антикризисные меры предлагает государство: как получить отсрочку по налогам, воспользоваться арендными и кредитными каникулами.

Неоднозначная ситуация

Льгот много: и федеральных, и региональных. Однако предприниматели констатируют, что есть определенные сложности в их получении. К примеру, при оформлении беспроцентного кредита на выплату заработной платы или при участии в программе реструктуризации действующих займов.

- По большей части эти сложности связаны с тем, что банкам необходимо время на выстраивание новых порядков и процедур внутри регламентированной банковской системы, - разъясняет Айгуль Хабибрахманова. - Но все структуры максимально быстро реагируют на меняющиеся реалии. Сокращаются сроки внесения изменений в законы, постановления и другие документы, позволяющие предпринимателям уже сейчас пользоваться мерами поддержки. Так, например, 1 апреля глава Башкирии в числе первоочередных мер по повышению устойчивости экономики утвердил снижение налоговых ставок для малого и среднего бизнеса, применяющего упрощенную систему, а 10 апреля это уже было принято на законодательном уровне.

Неоднозначная ситуация и с предпринимателями, которым разрешили работать (например, парикмахерские). Сначала они просили разрешить открыться, а теперь негодуют, что нет клиентов, а аренду и зарплату платить надо. Сложности испытывают и некоторые продавцы продовольственных товаров. Отделы элитных чаев, к примеру, не закрывают, но в то же время их продукция сейчас не востребована. Каждый случай уникален.

- Одним достаточно уделить 3-4 минуты, с некоторыми и по 40 минут приходится разговаривать. В 99% случаев обратившиеся сразу называют суть вопроса: что-то уточняют или просят предоставить развернутый ответ. Но есть и негативно настроенные, которых сначала приходится успокаивать, - делится опытом специалист Центра «Мой бизнес» Сергей Хахаев.

В таких случаях задача консультанта - снять эмоциональный фон, дать человеку высказаться и помочь принять оптимальное решение.

Из будней колл-центра

- Алло! У нас розничная торговля мелкой бытовой техникой, кроме этого продаем непродовольственные товары первой необходимости. Можно ли нам продолжать работу?

- Торговля мелкой бытовой техникой разрешена дистанционным способом. Однако если предприниматель дополнительно реализует предметы первой необходимости (средства индивидуальной защиты, дезинфицирующие растворы, мыло), то может продолжать деятельность при условии соблюдения всех санитарно-противоэпидемических (профилактических) мер и наличии соответствующего ОКВЭД.

– Хотим закрыть ИП, но не можем посетить налоговую инспекцию...

– Сейчас прекратить деятельность можно не выходя из дома. Однако торопиться с решением не советуем: ситуация меняется ежедневно. Если у вас деятельность связана с торговлей непродовольственными товарами, вошедшей в категорию особо пострадавших отраслей, то есть возможность воспользоваться льготами. Можно попробовать решить вопрос о снижении арендной платы. Это возможно. Государство прорабатывает адресные меры поддержки для юридических лиц, предоставляющих скидки арендаторам. Кстати, вы слышали, что отменили арендные платежи за пользование муниципальным и государственным имуществом? Это хороший выход, можно найти подходящее помещение. Будем надеяться, что ситуация со временем разрешится.

- Какие меры поддержки существуют для продавцов одежды?

- В постановлении правительства №540 от 18 апреля 2020 года подробно описаны виды деятельности по продаже непродовольственных товаров, включенных в список пострадавших отраслей. Номер вашего ОКВЭД - 47.8? В данном постановлении он отдельно не выделен. Есть 47.7 - торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах. Перечень пострадавших отраслей постоянно расширяется. О порядке предоставления льгот можно узнать на федеральном портале или на республиканском сайте https://vmesterb.ru/. И еще, если у вас ОКВЭД только по женской одежде - может, есть смысл добавить дополнительный, позволяющий работать с детской одеждой или товарами первой необходимости?

- Алло! Я предприниматель в сфере дополнительного образования. ОКВЭД - 85.30. Отношусь ли я к пострадавшим отраслям?

- К сожалению, на сегодняшний день - нет. Из организаций дополнительного образования пострадавшими признаны только два ОКВЭД: 85.41 (дополнительное образование детей и взрослых) и 88.91 (предоставление услуг по дневному уходу за детьми). По мере изменения ситуации перечень пострадавших отраслей постоянно расширяется. Актуальную информацию по мерам поддержки можно узнать на сайте Министерства экономического развития РФ - covid.economy.gov.ru.

Мария НИКОЛАЕВА.