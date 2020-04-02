Тест на милосердие

Для кого-то испытание COVID-19 заключается лишь в самоизоляции: тяжело подолгу не видеть родственников, друзей. А для кого-то оно обернулось настоящей борьбой за выживание.

Рассказывая эту историю, директор школы № 147 Наталья Силина очень волновалась: «Дело тонкое, нельзя никого обидеть!» Однако такие публикации для того и нужны, чтобы люди не стеснялись обращаться за помощью.

Поэтому, не называя имен, расскажем о непростой ситуации в одной замечательной многодетной семье из Нагаево. Детей здесь - четверо! Старший сын, который в свое время учился у Натальи Михайловны, уже женат, остальные - школьники. Сын же вместо того, чтобы обосноваться и отделиться, взял кредит, чтобы помочь родителям достроить дом. Беда постучалась к ним несколько раз: дважды они пережили пожар. Сначала сгорел их дом, затем - старый родительский. Почти полгода большая семья ютилась в бане. Руку помощи протянули родители одноклассницы одного из детей, предложив пожить у них. И деньги нашлись, стали возводить новый дом. В нем они и живут, хотя многое еще не доделано - даже отопление не проведено. Когда закончились мука, мыло и стиральный порошок, многодетная мама Елена обратилась за помощью в школу.

Деревенские жители знают: есть мука - значит, голодными дети не останутся. Можно напечь, блинов, лепешек, пирогов. К изыскам они не привычные. Но если закончилась мука – значит, подошли к последней черте.

Просьбу о помощи запустили по группам в WhatsApp, и в течение 15 минут сразу же откликнулись семь человек. Одна семья немедленно отправилась в магазин и закупила все необходимое.

И это не единичный случай. Вообще в 147-й сами обзванивают семьи учеников, интересуются, чем можно помочь. У классных руководителей есть социальные паспорта, они посещали детей на дому, знают, кто как живет. Поэтому периодически справляются у родителей: все ли в порядке?

Не оставляют без внимания здесь и бывших коллег, ушедших на заслуженный отдых. Одиноким пожилым педагогам приходится непросто, ведь почти половина пенсии уходит на «коммуналку». Если что-то сломалось - куда обратиться? Конечно же, в школу, в свою вторую семью. Забарахлила колонка для горячей воды - мастер из школы спешит чинить. Иначе вызов специалиста влетит пожилому человеку «в копеечку». А тут работа в радость: клиент встретит как дорогого гостя, чайку нальет, расспросит, что в школе нового.

Шефство над педагогами-ветеранами ведут все учителя, но прежде всего взяла на себя эту заботу учитель математики Васима Шакуровна Шагиева. Несмотря на загруженность на работе и потребности своей семьи, всегда находит время навестить их, принести гостинцев, посидеть, поговорить по душам. А заодно и помочь убраться в квартире. Это так по-нагаевски!

Сейчас учителя уже готовятся к майским праздникам. Решено запастись масками и, конечно же, подарками, и поздравить всех ветеранов.

- Я ведь сама – местная, в этой школе уже 23 года, - говорит Наталья Михайловна. - Когда только пришла в школу уже в качестве учителя, здесь было всего 150 учеников, а сейчас - полторы тысячи. Раньше боялась, что при таком большом коллективе уникальность школы исчезнет, нить доверия потеряется. Но нет! Может, потому, что мы живем на окраине большого города, стараемся держаться друг друга. Хотелось бы сохранить нашу дружбу и взаимовыручку на долгие годы.

Ирина ШИПУНОВА.