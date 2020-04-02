«Союз «Чернобыль»

Так называется созданная в республике организация, призванная защищать права участников ликвидации самой крупной катастрофы в атомной промышленности. История существования «Союза» начинается в нулевых годах. В день памяти жертв радиационных аварий и катастроф мы встретились с председателем женского совета организации Фанисой Хисматуллиной.

- Мой муж, Асхат Хисматуллин, был одним из тех, кто отправился ликвидировать аварию на Чернобыльской АЭС. В опасной зоне пробыл с июня по сентябрь 1987 года. Работал водителем в третьем и четвертом энергоблоках. Мы сами родом из Кемерово, это город шахтеров. Быть может, поэтому оттуда на борьбу с последствиями взрыва отправляли больше всего рабочих, - рассказывает она.

Тогда, в первые дни, реальных масштабов катастрофы не понимали даже сами участники событий. Как и то, что за подорванное из-за «последствий» здоровье придется бороться долгие годы. Между тем общее количество ликвидаторов достигло 600 тысяч человек… Многие, как и Асхат Хисматуллин, были совсем молоды. Своей невесте Фанисе о той самой командировке парень не рассказал. В 1990-м молодые люди поженились. В семье ожидалось пополнение, тогда впервые и обнаружилась болезнь. «Конечно, ни я, ни муж духом не упали. Я ему сказала: не переживай, вместе мы все преодолеем!» - вспоминает женщина. А еще в памяти остался один из дней 1993 года, когда она впервые обратилась к власти за помощью.

- Да, пошла просить за супруга, как жена чернобыльца. Знала, что есть закон, защищающий его права, но понятия не имела, как он применяется. Помню, на меня посмотрели как на сумасшедшую! А помощь была так нужна. Проплакала всю ночь, потом пришло понимание: никто, кроме нас с мужем, эту ситуацию не изменит. Походив по инстанциям, мы своего добились. А потом решили поделиться опытом с другими «чернобыльцами».

С этим желанием Фаниса пришла в кемеровскую организацию чернобыльцев, где ей сказали: хочешь справедливости - вступай в наши ряды, может, что-то и получится. Это было начало. Со временем ликвидаторы и их семьи объединились в одну большую семью, каждый помогал друг другу чем мог. Прежде всего - информацией и опытом. Получилось наладить взаимодействие и с чиновниками. В 1997 году Асхат перенес сложнейшую операцию, помогли почти незнакомые люди. Разумеется, были и другие успехи, которых невозможно было бы добиться в одиночку.

- Потом так сложилось, что мы с мужем и дочерью переехали в Башкирию. И здесь я решила продолжить работу в «Союзе «Чернобыль». Но довольно долго не могла найти контакты местной организации. Информации не было, поддержка со стороны государства была слабой. В каком-то смысле пришлось начинать с нуля, - рассказывает Фаниса Хисматуллина.

Первыми активистами-единомышленниками стали Николай Киселев, Павел Пронин, Эрик Зайнуллин и Чуран Давлетбаев. Николай даже возглавил отделение «Союза «Чернобыль». Стучать в закрытые двери, писать письма, добиваться ответа от компетентных лиц - все это стало неотъемлемой частью жизни команды. Одной из первых побед стало издание книги «Опаленные Чернобылем».

Для ликвидаторов из Башкирии она стала своего рода рупором. Впервые их голоса были услышаны на таком уровне. Между тем до ее издания в республике даже не было единого списка участников чернобыльских событий. Но сотрудники органов социальной защиты помогли это исправить, предоставив всю необходимую информацию. Благодаря им удалось связаться с ветеранами или их родственниками. И выяснилось, что даже спустя годы некоторые участники не хотят ворошить тяжелые воспоминания. Одни делились своими историями с большой охотой, другие же особо не открывались. Так или иначе, в 2016-м книга увидела свет, более того - она была вручена почти каждому из ее героев либо их родственникам. К слову говоря: всего в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС приняли участие более 10 тысяч жителей Башкортостана, сегодня вместе с членами семей их насчитывается около 4000.

Со временем отладились и механизмы решения социальных, правовых, финансовых вопросов чернобыльцев. Говоря об отношениях с руководством региона, Фаниса Хисматуллина подчеркивает: контакт есть, нас слышат и помнят. Одно из подтверждений тому - памятник героям-ликвидаторам чернобыльской катастрофы и других радиационных аварий. Прошлым летом его воздвигли в сквере 50-летия Победы.

- Сейчас в наших планах - выпустить еще одну книгу памяти, с большим охватом. Кстати говоря, работая над первым изданием, мы поняли: даже сегодня не все чернобыльцы знают свои права, многие предпочитают не задавать вопросов. Но накопленный нами практический опыт может и должен быть полезен, - резюмирует Фаниса Хисматуллина.

Алина ГАРИПОВА.