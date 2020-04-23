«Легкие» столицы дышат легко

В Кошкином лесу трели первых весенних птиц перекрывает рев работающей бензопилы. Не подумайте, это не браконьеры пришли валить деревья - это работники «Горзеленхоза» приступили к санитарной рубке.

Они очищают территорию от аварийных деревьев, сухостоя и валежника.

- Городские леса разделены на отдельные кварталы. Сейчас мы расчищаем 7-й, а это 30 гектаров, - пояснил лесничий Фикрат Аслямов, встретивший нас на опушке, и указал на карте отмеченный цветным маркером квадрат.

После подробного изучения плана местности на бумаге мы направились туда, откуда доносился рабочий шум. Прошли мимо яркого аншлага с призывом «Берегите лес от пожара», который, кстати, бригада только что закончила устанавливать.

- Такие таблички делаем сами. Сначала заготавливаем бруски, потом собираем из них рамку, обшиваем фанерой, обтягиваем баннером - и стенд готов, - говорят рабочие.

Сразу за щитом начинается лес. Уныло стоят пока еще дремлющие дубы, черемухи, тополя, но на поляне кипит работа.

- В этом году запланирована вырубка около трех с половиной тысяч аварийных и сухостойных городских деревьев, порядка 300 из которых - в Кошкином лесу. Прямо сейчас свалим эту трухлявую липу. Ей около 80 лет, - сообщил нам начальник отдела лесного хозяйства, благоустройства и лесопарковых работ МБУ «Горзеленхоз» Максим Щербаков. - Такие деревья - как мины замедленного действия. Внешне они могут выглядеть здоровыми, иметь неповрежденный каркас, зеленую крону и плотную кору, но из-за того, что внутри гниль, при возникновении ураганного ветра или изменении почвенных условий они могут упасть и на прохожих.

Как оказалось, спилить почти вековое дерево - дело непростое. Нужно рассчитать угол наклона, учесть силу ветра и подготовить место, куда оно упадет. И только потом брать в руки инструмент. От правильности действий лесника зависит, насколько безопасно приземлится почти 200-килограммовая липа. Юрий Кокунин трудится лесничим 27 лет и как никто другой владеет приемами валки.

- Сначала делаем небольшую зарубку в сторону наклона ствола, затем с противоположной стороны начинаем пилить. При этом, кроме вальщика и его помощника, в радиусе 30 метров быть никого не должно. Все наши сотрудники прошли обучение, имеют документы, допускающие к производству. Тут главное - иметь «трезвую» голову и умелые руки. Необходимыми инструментами - бензопилой, топором, лопатой - мы обеспечены. Бесспорно, рубка деревьев всегда сопровождается риском, но для нас это обычное дело, - говорит он.

Необычными, по мнению сотрудников лесной службы, бывают находки, которые они обнаруживают в дуплах. В этот раз из ствола рассеченного дерева выпало зарядное устройство от мобильного телефона и полиэтиленовые пакеты.

- Как-то мы свалили липу в парке Лесоводов. «Дуплянка» снизу доверху была наполнена желудями. Когда они посыпались, буквально завалили землю. Трудно даже представить, сколько белочек заготавливали эти запасы, - вспомнил Максим Щербаков.

Санитарно-эпидемиологические требования не позволяют оставлять упавшие деревья на земле. Их раскряжевывают, затем ветки и прогнившие части складывают отдельно от деловой древесины. Это позволит с минимальными трудопотерями совершить погрузку и отвезти бросовый материал на полигон, а годный - на дрова в качестве резервного топлива для цветочных теплиц «Горзеленхоза».

Одна из основных проблем городских лесов - захламление бытовыми отходами. Причем мусорят, как правило, граждане, живущие в непосредственной близости. После отдыха на природе они оставляют за собой пластиковую посуду и упаковочные материалы. В результате, чтобы помочь «зеленым легким» планеты, приходится проводить субботники и различные акции. В последний раз экологический десант в составе работников учреждений по благоустройству районов Уфы и неравнодушных жителей «высадился» в Кошкином лесу в конце прошлой осени. Тогда за 2 дня с территории леса было вывезено более 1000 кубометров отходов.

Всего на содержании МБУ «Горзеленхоз» находится около 22 000 гектаров городских лесов. За своими угодьями сотрудники предприятия ухаживают ежегодно. В апреле-мае расчищают их от строительного и иного мусора, поросли, кустарников, мелколесья. Первоочередное внимание уделяют территориям, прилегающим к жилым домам, производственным помещениям, красной линии. В этот раз большой объем работ запланирован по очистке лесного массива от клиники БГМУ до перекрестка улиц Р. Зорге - Шафиева, на трассе «Уфа - Аропорт»; убрали аварийные и сухостойные деревья в лесополосе, прилегающей к улице Блюхера, привели в порядок границу с улицами Сказочной и Аэродромной в поселке 8 марта. На очереди - Западный въезд, объездные дороги.

Совсем скоро в городе приступят к озеленительным мероприятиям. Отпуск крупномеров по заявке, сформированной Управлением коммунального хозяйства и благоустройства Уфы, питомником уже ведется.

Мария НИКОЛАЕВА.

Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.