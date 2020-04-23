Поможем всем, чем можем

…Илюся Маврина достает из печи противень с куличами, и небольшое помещение кафе наполняется ароматом свежей выпечки. Немного остудив их, покрывает белоснежной глазурью и посыпает разноцветной крошкой. После чего каждый упаковывает в пакет.

- Еще украшу бантом - ведь это подарок тем, кто сейчас далеко от своего дома и не может в этот праздник быть рядом со своими близкими. Пусть хотя бы так они почувствуют, что все мы переживаем за них и очень благодарны, - говорит женщина.

В день светлого праздника Пасхи женщина пришла еще в 6 утра, чтобы приготовить к празднику традиционное угощение. К назначенному времени все куличи готовы - и уже вскоре коробки с гостинцами забирают в больницу.

- Услышав, что демские предприниматели начали привозить подарки и гостинцы врачам «на передовой», подумал, что нехорошо оставаться в стороне, - говорит директор кафе «Радуга» в Деме Рафаэль Галимханов.

Позвонил в Демскую больницу и предложил обеспечивать ежедневным горячим питанием, но ему сообщили, что собственная кухня справляется с нагрузкой. Но неплохо бы организовать праздник на Пасху. На это он отозвался с энтузиазмом.

Надо сказать, что предприниматель известен в районе своим активным участием в различных благотворительных акциях. Например, в Новый год юная демчанка Лиза Гайфуллина, имеющая ограниченные возможности здоровья, благодаря ему получила в подарок заветный ноутбук.

- В такое нелегкое время познается истинная суть человека, и ты видишь, кто на что способен. Могу с уверенностью сказать, что, помогая кому-то, ты получаешь гораздо больше, чем он. Когда живешь по велению души, то и дела твои идут на лад, - считает он.

…Сегодня демская больница функционирует как режимный объект. Кроме службы дезинфекции, на территорию никого не пускают и никого не выпускают. На пороге нас встречают врачи и работники больницы.

- Очень приятно, что нас не забывают, такие моменты наполняют наши будни положительными впечатлениями. Позитивные эмоции для наших врачей в сегодняшней ситуации - как глоток свежего воздуха, - говорит заместитель главного врача по организационно-методической работе Шамиль Тимербулатов.

Надо сказать, что этой цепочке добрых дел дал старт директор торгового комплекса «Южный» Алексей Вишев. Он предоставил товары первой необходимости и продукты питания. Вслед за ним подтянулись и другие.

- В больнице все есть, продуктов хватает, только порой врачи скучают по домашнему уюту, - говорит координатор по благотворительности Эльвира.

Когда в соцсетях появилось это сообщение, на следующий же день поступил звонок от очередного благодетеля: он привез новый мягкий диван.

И не только предприниматели, но и простые жители района не остаются в стороне: пока врачи ведут борьбу с болезнью на передовой, в тылу тоже кипит работа. Например, Светлана Селезнева после ухода на самоизоляцию начала шить многоразовые маски для различных предприятий и волонтеров. К доброму делу привлекла и свою соседку, давнюю подругу.

- Можно сидеть дома и причитать, что все плохо, а можно взять в руки инициативу и внести свой, хоть и небольшой вклад во спасение, - говорит женщина.

За день мастерицы успевают отшить около 100 масок. С материалом помогает предприниматель Кристина Коваленко. Она же забирает и развозит средства защиты в муниципальные и государственные организации республики.

- Мы уже успели передать безвозмездно более полутора тысяч масок, но останавливаться не планируем: хотим раздавать их волонтерам, которые развозят продукты пожилым людям, и тем, кто в период самоизоляции продолжает трудиться, - говорит женщина.

Айлина АРСЛАНОВА.

Фото автора.