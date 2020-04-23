А ты позвонил пожилому соседу?

- Баба Зоя, откройте, это я. Вам нужны продукты или лекарства?

Из-за обитой дерматином двери осторожно выглядывает моя соседка - бойкая старушка 76 лет. Обычно она дежурит на скамейке возле нашего дома, но теперь примерно соблюдает режим самоизоляции в стенах своей маленькой «однушки».

Ее силуэт частенько маячит в окне первого этажа: Зоя Никитична по-прежнему старается держать руку на пульсе жизни, внимательно разглядывая входящих и выходящих. Но не из праздного любопытства, а потому, что несет обязанности старшей по подъезду.

Хотя я пришла в маске и в перчатках, советую бабе Зое ради осторожности вести разговор из-за закрытой двери. Та рассказывает, что ей приносят продукты волонтеры, запас лекарств еще есть, но скоро надо будет пополнить аптечку препаратами от гипертонии. Со своими товарками она перезванивается, а ее ровесниц в подъезде «хрущевки» немало, поэтому она в курсе их дел. Особую озабоченность вызывает у нее Дарья Михайловна, которая в силу преклонных лет не может о себе позаботиться. Раньше хлеб, яйца, молоко, крупы ей носила родственница, но в последнее время она приболела, и 82-летняя бабушка осталась совсем одна. О том, чтобы самой позвонить и вызвать волонтеров или соцработников, говорить не приходится - баба Даша не всегда понимает, в каком времени живет, и часто зовет сына, давно покинувшего этот свет.

Не теряя времени даром, я звоню по телефону горячей линии Минтруда РБ и сообщаю сведения о своей соседке. Меня заверили, что после согласований она обязательно попадет в список помощи.

В самом начале режима самоизоляции власти призвали обратить внимание на своих одиноких пожилых соседей, а их не так уж и мало. У кого-то дети разъехались, кому-то с ними не повезло, кто-то доживает свой век в одиночестве… Время испытывает нас не только на прочность, но и на отзывчивость и готовность прийти на помощь тем, кто в этом остро нуждается.

Ставшая волонтером супруга главы республики КаринэХабирова поделилась историей, которая тронула ее сердце. Во время развоза продуктов она обратила внимание на висевшее в лифте объявление: «Уважаемые соседи! Если вам нужно принести продукты, лекарства или понадобится другая помощь, звоните Милане», - с указанием номера телефона.

Иногда люди просто пытаются поднять настроение другим. Например, в одном из демских домов живут «продвинутые» горожане, устроившие балетный спектакль прямо на улице. Микрорайон, окружающий улицу Мусы Джалиля, затопила бессмертная музыка Чайковского из балета «Лебединое озеро». Фасад многоэтажки стал огромным экраном для трансляции спектакля.

- Когда увидел балерин на стене противоположного здания - сначала обомлел, потом не мог оторваться. Думаю, использовали проектор. Было здорово, спасибо соседям за культурный вечер! – отзывается один из пользователей сосцсетей Дамир Н.

Необычный подарок одиноким пожилым уфимцам сделал владелец одной из цветочных компаний. Чтобы хоть как-то морально поддержать их в непростой ситуации, бизнесмен присылал небольшие букеты, которые волонтеры вручали вместе с продуктовым заказом.

Поддерживать физическую форму, находясь в условиях самоизоляции, пенсионерам помог другой бизнесмен. 14 уфимцам достались новенькие велотренажеры - такие презенты вызвали неподдельную радость.

- Когда тебе тяжело, нужно попробовать помочь тем, кому еще тяжелее, - считает владелец сети спортивных магазинов Адиль Юлдашев.

Зиля БАДРИЕВА.