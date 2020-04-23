«Мы к вам - с газетой»

В центре социальной поддержки «Ярдам», что находится на улице Мусоргского, с утра оживленно: получив разнарядку от руководства, работники отправляются помогать пожилым людям. Сегодня мы решили присоединиться к ним и, как говорится, на себе испытать, каково же быть послом добра.

- Наша работа связана с пожилыми людьми. Если это только передача продуктов и вынос мусора, еще можно обойтись без контакта. Но ведь бывают и такие клиенты, которым нужно помыть посуду, погладить белье, сменить постель... Поэтому меры предосторожности должны соблюдаться строго-престрого, - говорит директор центра Елена Яковлева.

В первую очередь работников снабжают одноразовыми перчатками, масками, антисептиком. Перед посещением каждой квартиры необходимо менять их и обрабатывать руки. Также, находясь в помещении, стараться не подходить к подопечным ближе, чем на 1,5 метра.

После небольшого инструктажа соцработники расходятся, прихватив авоськи с нужными пожилым людям вещами, купленными заранее. Вероятно, у каждого из них сегодня будет несколько адресов. В целом обязанности социальных работников с объявлением пандемии изменились не сильно, так как они и раньше обслуживали одиноких пожилых людей. В связи с последними событиями список подопечных значительно расширился: к постоянным клиентам добавились еще 36 человек, которые нуждаются в доставке продуктов, лекарств и выносе мусора.

Всего же центр социальной защиты обслуживает более трехсот человек - пожилые люди в силу семейных обстоятельств остались без ухода: у кого-то дети живут далеко, а у кого-то их и вовсе нет…

- Не поверите, они ведь ждут нашего прихода с восьми утра! И не только потому, что я принесу продукты или лекарства, но и потому, что не хватает общения. Сейчас из-за пандемии мы не можем подолгу у них засиживаться. Вы бы видели, как они разочарованно прощаются с нами и сетуют, что мы уходим так быстро, - говорит соцработник Альфина Ишмаева.

Женщина работает в сфере социального обслуживания почти тридцать лет, на ее попечении 23 пенсионера, и каждого она навещает как родного. Она даже в выходные занимается их делами. Например, в субботу ездила на другой конец города, чтобы получить выписанные эндокринологом таблетки - теперь у пенсионера запасов хватит на три месяца. Надо сказать, социальные работники - не только правая рука пенсионера, но и доверенное лицо.

- Когда прихожу в банк оплачивать счета за свою квартиру, заодно плачу и за них. Порой кассиры удивленно смотрят на меня, когда оплачиваю несколько разных счетов по разным фамилиям, - рассказывает женщина, складывая в большую авоську сметану, молоко и другие продукты. Набрав довольно-таки увесистый пакет, мы направляемся к подопечной.

В магазин соцработники заходят практически перед каждым посещением. Как правило, набирается несколько пакетов, которые тяжеловаты для хрупкого женского плеча - ведь практически все соцработники передвигаются по городу пешком или на общественном транспорте.

- Эх, спряталась моя милая за масочку. Словно солнце взошло в квартире, когда ты пришла!.. - встречает нас Светлана Губаевна Ишмакова и, несмотря на наши отказы, уговаривает пройти на кухню. Получив продукты и расписавшись в учетной книге, она принимается листать свежий номер нашей газеты.

- Ой, порадовали вы меня свежей прессой! Когда выходила на улицу, каждый четверг покупала «Уфимские ведомости» в киоске за углом. Сейчас иной раз прошу Альфиночку, но все же денег не всегда хватает, - говорит бабушка.

Женщина болеет сахарным диабетом. Если совсем недавно она могла прогуляться до магазина, что, кстати, очень полезно при этой болезни, сейчас она постоянно дома, поэтому покупка продуктов, предметов первой необходимости, лекарств - все на социальных работниках. Оба ее сына живут в Казахстане и приезжают раз в год, а порой и еще реже.

Следующая клиентка Альфины Алифовны живет через две остановки, но мы решили пройтись пешком, потому что по дороге надо заглянуть в поликлинику. Сегодня ей предстоит посетить 12 человек. До обеда успели побывать в четырех квартирах.

После обеда я уже в компании соцработника Нафисы Хисматуллиной. С утра она уже обошла большую часть подопечных - остались только несколько пенсионеров в близлежащих домах.

Надо сказать, что в центре соцподдержки нет текучки кадров: все, кто пришел, работают на постоянной основе и уходить не хотят. Это связано с тем, что график работы удобный, да и заработная плата стабильная. Последнее зависит от количества обслуживаемых пенсионеров и стажа работы.

Мы пришли к Тамаре Ивановне Бычковой, которая встретила нас очень радушно. Это и неудивительно, ведь Нафиса Наиловна приходит сюда в течение уже почти четырнадцать лет!

- Порой и праздники отмечаем вместе, а если по пути - могу зайти и узнать, как дела, даже просто так, - говорит соцработник.

У Тамары Ивановны один сын умер, а другой не может заботиться о ней, поскольку сам является инвалидом. В Уфе живут сестра, племянники, но все же у каждого своя семья, свои хлопоты - вот она и решила пользоваться услугами соцработников.

- А ведь я тоже в молодости была не промах: резвая, шустрая, порхала, как бабочка, и работала, как пчела… Кто же знал, что на старости даже в магазин сходить не смогу и придется просить чужой помощи, - сетует она.

Как и ее коллега, Нафиса Наиловна тоже не жалеет личного времени на своих подопечных. Например, в этой квартире она была только на днях - приносила куличи, заодно посуду помыла и прибралась.

- Вот так и живем душа в душу, словно родственники, - говорит соцработник. - Тем более, что и мои дети уже покинули семейное гнездо, и мне самой в радость помогать кому-то.

…За день с двумя социальными работниками я обошла десять пенсионеров, мой шагомер насчитал почти 20000 шагов - это чуть больше 8 км. В магазине покупали самые разные товары: от продуктов и бытовой химии до кормов для кошек и наполнителей для лотков. Я познакомилась с разными людьми: и с теми, кто всю жизнь проработал, например, санитаркой, и с теми, кто когда-то занимал высокие посты. Увидела квартиры как с простеньким убранством, так и с евроремонтом и «навороченной» бытовой техникой. Кто-то прислушивался к нашим просьбам: встречал нас в перчатках и общался на расстоянии, а другие капризничали и отказывались надевать маски…

Подводя итоги дня, проведенного с теми, кто - пусть даже в силу своей профессии - должен приносить добро и помогать пожилым, хочу сказать им большое спасибо! Ведь к каждому они обращаются как к близкому родственнику, о каждом из них говорят с теплотой и уважением. А сейчас каждое доброе слово, каждый знак внимания - на вес золота.

Айлина АРСЛАНОВА.

Фото автора.