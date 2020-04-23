Помнит ли нынче Дубиевка?

Корни этой военной истории уходят в 1931 год, когда работящую крестьянскую семью Степановых выселили из Иглино в поселок Кузельгу Белорецкого района, раскулачив из мести: красавица - хозяйка отказалась выйти замуж за местного активиста. В 2008 году, чтобы рассказать свою историю, Вера Сергеевна Смертина, дочь той самой красавицы, ставшей матерью семерых детей, попросила о встрече.

Хоть на новом месте к репрессированным относились соответственно, даже не вспомнив о том, как эту семью уважали за трудолюбие иглинские земляки, все дети росли честными людьми, а когда началась война, старший сын Михаил, едва исполнилось 18, ушел добровольцем на фронт. Ждали его писем. Сестренки, семилетняя Верочка и старшая Тоня однажды протянули матери конверт с пятью штампами. Та взглянула и упала в обморок. Младший сержант Степанов Михаил убит 16 декабря 1943 года под Киевом на высоте 102,9. Документ подписали начальник штаба гвардии капитан П. Рябов и старший лейтенант Ахтямов. Став взрослой, Вера Сергеевна, начиная с 1970 года, искала могилу брата. Куда только ни писала запросы, старалась хоть как-то успокоить безутешную маму. Получила сообщение, что он был стрелком 286-го гвардии стрелкового полка, 62-й гвардии стрелковой дивизии, а похоронен в Смоленском районе Черкасской области. Через архив в Подольске узнала, что захоронен в братской могиле деревни Дубиевка недалеко от Черкассов.

В 1973 году, накануне дня Победы Вера Сергеевна поехала на Украину. В Киеве села в такси и с волнением остановила машину в Дубиевке. Увидела два мемориала: один - здешним жителям, не вернувшимся с войны; другой, неподалеку, над братской могилой - с фигурой солдата и надписью: «Они отдали жизнь за освобождение Дубиевки». Поплакала, найдя в списке родное имя, землю с родины положила. Сотрудник сельсовета указал дом, где можно переночевать, даже сказал, что сами хозяевам заплатят. Вечером устроили поминки по погибшим. Оказалось, что многие родственники приезжали из городов Украины, а об Уфе тут узнали впервые, хотя в перечне было обозначено несколько явно башкирских и татарских имен. С того раза Вера Сергеевна всегда останавливалась у Кати и Ивана Приходько. А приезжала в Дубиевку часто, возила туда сестру Тоню и брата Толю, однажды с дочкой Людмилой отправилась, когда та училась в 9-м классе. Много довелось услышать страшного о гитлеровской оккупации. Люди пухли от голода в землянках, которые они выкопали. Фашисты деревню сожгли, а возле земляных нар ставили часовых, не пускавших выходить под угрозой пули. Рядом было свекольное поле, и только один солдат разрешил его подкопать, объяснив, что будет стрелять мимо.

В деревне находился штаб, где засело два десятка офицеров, и, когда уже прорвали наши войска вражескую оборону, они яростно продолжали отстреливаться, и никак не удавалось их уничтожить. Нашелся один смельчак с гранатами, пробрался туда, и у него получилось. Только вышел он из штаба с поседевшей в одночасье головой. Так что баллада о двух братьях, рыжем и черном, вернувшихся с войны седыми, основана на реальных эпизодах.

Семь раз ездила в Дубиевку Вера Сергеевна, но родителей не брала с собой, слишком горек переживаемый стресс. Ладно, что выполнила свой обет перед мамой - отыскала, где похоронен Миша. А почему попросила о встрече в 2008 году? Потому что перестала бывать на Украине, когда тяжело заболела. Одно время переписывалась с Приходько, а потом связь оборвалась. Когда со здоровьем стало получше, ей захотелось, чтобы написали и о Дубиевском сельсовете, где привечали приехавших к могилам издалека, и о доброте Приходько.

Когда такая заметка появилась, позвонила, что отправила ее и поздравление к 9 мая с благодарностью за то, что чтут дорогую память своих освободителей - русских, украинцев, башкир, вообще всех воинов, которые полегли, спасая мир от страшной чумы фашизма. «А там, Бог даст, - сказала, - может еще сил хватит поклониться брату и товарищам его по оружию да набрать землицы украинской, чтобы соединить ее в Башкирии с могилами родных».

С мая 2008 года прошло всего 12 лет. Между тем сумели власти на Украине (или в Украине?) вывернуть наизнанку нашу общую историю Великой Отечественной войны, снести или осквернить мемориалы в честь воинов-освободителей, нарушить связи дружбы и взаимопомощи, которая сплачивает людей, да собственно и делает их людьми. Возможно факты, изложенные столь трепетно Верой Сергеевной, внесут хоть капельку правды в бессовестные фальсификации той общей боли и радости победы, которую пережила наша страна.

Алла Докучаева.