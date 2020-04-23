«Соскучился по снегу, по башкирской зиме…»

Опустевшую из-за самоизоляции дорогу заполонили экскаваторы и люди в оранжевых спецовках: на днях подрядная организация приступила к ремонту улицы Ветошникова на участке от улицы Революционной до Достоевского, который вошел в проект «Улица Победы».

Один из самых ярких эпизодов войны для уроженца Уфы Георгия Александровича Ветошникова, за который он получил звание Героя Советского Союза - форсирование Днепра у села Губенское Вольнянского района Запорожской области. Будучи командиром мостового взвода, в ночь с 25 на 26 сентября 1943 года он вел в первый рейс катер с десантом под яростным обстрелом противника. Когда до берега оставалось чуть-чуть, судно подорвалось на мине. Георгий получил ранение в голову, но нашел в себе силы нырнуть в ледяную воду и вытащить из воды санинструктора роты. «Перевязав друг другу раны, герои на подбитом катере двинулись в обратный путь, достигнув благополучно берега, чередуясь между собой в управлении катером. Уцелевшие понтоны и расчет вместе с ранеными были спасены. Старший сержант Ветошников выполнил задачу блестяще», - написано в наградном листе.

- Огонь был ураганный, - рассказывал он своей старшей сестре. - Комбата ранило, вскоре в голову ранило и меня. Чувствую, что сознание теряю. Сжал зубы и выровнял катер, бортом он коснулся правого берега Днепра. Бойцы закричали: «Ура!» - и с развернутым знаменем пошли в атаку. Плацдарм был занят. Я взял раненого комбата, уложил его в катер и поплыл обратно.

Обычный уфимский мальчишка родился в многодетной семье, любил порыбачить на Белой, целыми днями пропадал с ватагой сверстников на улице Тобольской, которую потом переименуют в его честь. Но после смерти родителей пришлось идти работать слесарем на знаменитый завод пишущих машин. Продукция из Уфы по разнарядкам отправлялась на продажу во многие города СССР. В 1985 году «Пишмаш» вошел в состав Башкирского производственного объединения «Оргтехника», а потом и вовсе прекратил свое существование.

До начала Великой Отечественной Георгий успел получить боевое крещение у озера Хасан, потом участвовал в советско-финляндской войне 1939-1940 годов. После окончания службы вернулся в Уфу, успел поработать шофером, но в июне 41-го вновь вернулся в ряды Красной Армии. Свой первый орден Красной звезды получил за мужество при форсировании реки Северный Донец. Как было сказано в наградных документах: «Благодаря храбрости и находчивости Ветошников разгружал свои понтоны у реки непосредственно на глазах у противника. В опасных местах сам командир взвода садился за руль машины, проводил их через зоны минометного огня и лично сам руководил их разгрузкой».

О фронтовых путях-дорогах Георгия напоминали строки из треугольников писем: «Перешли границу. Вспомнил Сталинград. Кто был там, знает, что такое фашизм. Скоро конец войны...», «Находимся в Венгрии. Зимы здесь нет. Соскучился по снегу, по башкирской зиме...», «В Будапеште дрались за каждую улицу, за каждый дом. Остаюсь жив и здоров...».

Однако полученный на Днепре крошечный осколок фашистской мины в голове героя не дал дойти до Берлина, и как бы он ни возражал врачам, пришлось лечь в армейский госпиталь. Во время лечения Георгию дали отпуск - и, прибыв в любимый город, он поспешил на родной завод, где изготовляли уже не пишущие машинки, а мины. Весть о приезде героя собрала оставшихся работников, а в основном это были женщины и дети, на общий митинг. На выступлении Георгий обещал бить врагов, не подводить земляков, а коллектив завода объявил стахановский месячник в честь Героя Советского Союза Г.А. Ветошникова.

После госпиталя двацативосьмилетнего парня направили в одну из лучших лечебниц Советского Союза - в Баку, где 9 марта 1946 года Георгия Александровича не стало, но в тот же год в его родном городе появилась улица, названная в честь фронтовика.В Баку тоже его не забыли – в столице Азербайджана установлен памятник.

Зиля БАДРИЕВА.

zilyamk@yandex.ru

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К 75-летию Победы будут отремонтированы «улицы Победы». Министерство транспорта России совместно с нацпроектом «Безопасные и качественные автомобильные дороги» запустило одноименный проект, в рамках которого планируется привести в нормативное состояние 22 участка уфимских дорог. В частности, это улицы Ветошникова, Новоженова, генерала Горбатова. Кроме того, в этом году продолжится капитальный ремонт улицы Мустая Карима протяженностью более 1,2 км. Работы будут продолжаться в течение всего юбилейного года и станут данью памяти погибшим в Великой Отечественной войне.