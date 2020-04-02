Небывалыми темпами

Строительство новой инфекционной больницы, начавшееся в конце марта, поражает своими темпами. О том, что сейчас происходит на рабочей площадке, узнал наш корреспондент.

Комфорт для докторов

- Стройка функционирует в практически безостановочном режиме. Каждый подрядчик организовывает работу своих людей и в дневное, и в ночное время. Здесь круглосуточно работают около ста пятидесяти человек, строительной техники - 50 единиц! - рассказывает заместитель руководителя проекта Артур Идрисов. - Количество рабочих будет постепенно увеличиваться. К моменту, когда начнется монтаж основных зданий и благоустройство территории, здесь будут трудиться до 500 человек одновременно.

Еще на подъезде к будущему комплексу видны уже возведенные коробки двух жилых корпусов. Сейчас работы идут внутри, а также на крышах зданий. По словам монтажников, это проект каркасного типа, стены собраны из сэндвич-панелей. Металл, пенопласт и минеральная вата крепятся на несущие стальные балки. Получается качественно и быстро. Учитывая особенности объекта, эти показатели сейчас самые важные.

- В каждом из двух блоков будут жить по 23 врача. Комнаты рассчитаны на двух человек, изолированы и оборудованы индивидуальными санузлами, - рассказывают строители.

К первому из общежитий сейчас подвозят элементы кровли - скоро их начнут поднимать наверх. Перекрытия крыши, что интересно, выполнены из дерева. А ко второму зданию подъезжает мобильная сваебойная машина. Ее стоит описать отдельно: гусеничная платформа, в центре - сама установка с длинной «стрелой», сбоку - пульт управления. Направляя движение, сам оператор при этом идет рядом.

- Видите эти бетонные стержни? Сейчас погрузим их в грунт на трехметровую глубину. Они станут опорами для входного крыльца. Всего их пять на каждое здание. Это делается для того, чтобы максимально изолировать медработников даже после смены, - продолжает Идрисов.

Что касается лечебных корпусов, то они еще только закладываются. Но и там процесс идет очень быстро. Еще на въезде в глаза бросаются вереницы грузовиков с песчано-гравийной смесью. По словам водителей, в самом начале стройки они делали больше сотни рейсов в день, а сейчас объемы завоза растут. Чуть дальше видны большие сваебойные машины, уже скоро они будут задействованы в монтаже фундамента. Пока же работают в основном тракторы и экскаваторы: ровняют площадку, роют траншеи для коммуникаций. Понять, как расположится будущая лечебная часть, можно, взглянув на паспорт объекта.

Схема расположения больничных боксов напоминает цветок курая. По словам главного архитектора проекта Андрея Старикова, она не только эстетична, но и функциональна. В основании «соцветия» - транспортное кольцо, обеспечивающее подъезд машин скорой помощи к каждой двери.

Отдельно расположится блок реанимации на 18 палат, рядом с ним - 82 специальных бокса и другие комнаты. Известно, что 22 аппарата искусственной вентиляции легких были заложены в стоимость проекта, еще 50 дополнительно закупается сейчас. Совокупная стоимость затрат на медоборудование достигает 826 миллионов рублей - и это при стоимости самих строительных работ в 971 миллион. Комплекс рассчитан на 470 пациентов и врачей, официальная дата сдачи - 25 июня. Но между собой проектировщики и строители говорят: нужно управиться на месяц раньше.

- Повторю еще раз: темпы работ беспрецедентно быстрые. Асфальтовую трассу, по которой сейчас ездит техника, мы уложили буквально за два дня, - резюмирует Идрисов.

Зеленый щит

Тем временем по периметру будущей больницы сейчас идет высадка хвойных деревьев. Ели-крупномеры сюда завозят грузовиками. На наших глазах механический разгрузчик поднимает дерево, корни которого упакованы в специальный материал, и тут же опускает его в выкопанную заранее яму. Выбор породы не случаен: ведь ель известна своими антисептическими свойствами. И даже здесь прослеживается общий настрой на максимальную быстроту и эффективность - вместо саженцев у будущей больницы появляются уже взрослые деревья с большой кроной. Известно, что привезли их из Уфимского района, более того - из леса с почвой, которая аналогична здешней. Это значит, что приживутся елочки быстро. Учитывая статус медучреждения, совсем скоро рядом с зеленым щитом появится специальный забор. Его проект утверждается.

Покидая строительную площадку, мы отметили удобство места с точки зрения подвода коммуникаций. Электрическая станция и автотрасса находятся в прямой близости. Но при этом соблюдена и зона безопасности: до жилых кварталов отсюда несколько километров.

Иван БЕГМА.

Фото Андрея ВДОВИНА.