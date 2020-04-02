По сценарию Петра I

Режим самоизоляции обернулся для граждан психологическими проблемами. Страх за себя и за своих близких, нестабильная экономическая ситуация привели к повышению общего уровня тревожности. Мы обратились к главному внештатному психотерапевту Минздрава Башкортостана Ильгизу Фаритовичу Тимербулатову за профессиональным советом - как с наименьшими потерями пережить непростую ситуацию.



- Ильгиз Фаритович, в предложенных нам условиях люди стали подразделяться на три категории: одни ответственно и неукоснительно выполняют режим самоизоляции. Другие бросаются из крайности в крайность: либо полностью отрицают опасность - эдакие диссиденты, либо преувеличивают. Научите, как начать адекватно оценивать обстановку?

- Игнорировать чрезвычайную ситуацию не стоит, но и не нужно впадать в панику. Если при общении с кем-то вы ощущаете, что уровень вашей тревоги растет, лучше по возможности временно исключить такие контакты. Опирайтесь на человека, который сохраняет здравый рассудок и подход которого к проблеме вас успокаивает. Это может быть и какая-то публичная фигура на просторах Интернета, например. Не доверяйте хайповым вбросам: это усилит панику. Ориентируйтесь на официальные СМИ. Проверяйте рекомендации собственным мозгом на безопасность, безвредность, логичность. К примеру, не полагайтесь на такие «народные средства», как имбирь, лимон, брусника, чеснок. Авторитетные ученые говорят, что хуже, безусловно, не будет, но спасти и обезопасить может только самоизоляция и принятие всех мер предосторожности.

Помните: это закончится, ведь все имеет конец. Человечество уже не раз переживало подобное - и оставляло прожитое позади. Перед нами наглядный пример: вспышка пандемии в Китае закончилась. Мы должны учиться не на своих, а на чужих ошибках. Соединенные Штаты, Италия, Испания недооценили опасность, и теперь мы видим результаты. Ситуация у нас не запущена, но все сейчас зависит от нашего отношения к ней.

Хочу привести такой пример из нашей истории: борьба с чумой в XVIII веке. Вспышка «черной смерти» началась в конце 1770 года в Москве, за каких-то 9 месяцев унеся жизни 57 000 человек. А в Россию она пробралась вместе с ранеными (шла война с Турцией): первые случаи заражения были выявлены как раз в военном госпитале. И что же? Ведь победили пандемию, не имея ни антибиотиков, ни противовирусных препаратов, не говоря уже об аппаратах ИВЛ. И главное - чем? Тем же методом, что используется и сейчас - изоляцией!

На границе с государством, где имелся очаг чумы, стали ставить карантинные заставы. Всех въезжающих в Россию из зараженной территории останавливали на срок до полутора месяцев, чтобы проверить, не заболел ли человек. Кроме того, пытались продезинфицировать одежду и вещи, окуривая их дымом полыни и можжевельника, металлические предметы мыли в уксусном растворе. Еще раньше Петр Первый ввел обязательный карантин в морских портах, чтобы обезопасить страну. И его сценарий - самый верный.

- Как справиться с мнительностью, ведь немало тех, кто вдруг «обнаруживает» у себя этот вирус и умоляет выписать направление на анализ?

- Оцените реально: есть ли у вас температура, кашель или другие объективные симптомы. Диагноз поставить может только врач. Кроме коронавируса, есть еще и «обычные» ОРВИ, грипп. Если вы замечаете, что уже несколько часов прокручиваете в голове тревожные мысли, остановитесь и постарайтесь переключиться. Посмотрите добрый фильм, почитайте книгу, поиграйте с ребенком. Если это не поможет, можно прибегнуть к успокоительным средствам, их выбор и дозировку лучше обсудить с врачом.

Жизнь не ограничивается только мыслями о вирусе. Если наш мозг воспринимает что-то как пугающее, неизвестное, реакцией организма на страх будет выброс адреналина. Находясь в постоянном стрессе, подавленном состоянии, вы становитесь подвержены любым заболеваниям.

- Почему инфицированные нередко скрывают этот диагноз?

- Они боятся агрессии. К примеру, мы видим в Интернете избиение человека только за то, что тот чихнул, либо приблизился к кому-то в супермаркете ближе, чем на полтора метра. Узнав, что в их подъезде обнаружен инфицированный, обходят квартиру «за три километра». Это нормально. Они боятся за свою жизнь, за детей. Агрессия - тоже стадия проживания шоковой травмы. Если мы не станем воспринимать ситуацию адекватно, действительно, все больше людей станут скрывать, что у них есть симптомы, схожие с коронавирусом. И даже заболевшим банальным ОРВИ будет тяжело психологически. Те, кто заболел, не виноваты ни в чем. Не надо выплескивать на них свое раздражение, страх, ненависть. В таком же положении может оказаться каждый, хотя мы склонны думать, что уж с нами-то этого не случится. От всех нас зависит, какова будет атмосфера в городе, наше с вами здоровье.

- Уже сейчас у людей появились материальные проблемы. Нужно платить ипотеку, кредиты, а работы нет. Как исключить тревогу, внушить себе веру в то, что можно все преодолеть?

- Ситуации у всех разные. Скажем, проблемы бизнесмена и человека, который получал 20 тысяч рублей и может потерять работу, несоизмеримы. Давайте договоримся так: сейчас никто не в силах изменить ситуацию с тем, что самоизоляция продлится до конца апреля. Следовательно, изменить что-то мы все равно не в силах. Нужно изменить отношение к этому. Во-первых, вы должны сказать себе, что человек, который умеет зарабатывать, этому не разучится. Если вы когда-то сели на велосипед, то вы и в 60 лет на нем поедете. Вы должны нарисовать себе очень подробный, конкретный сценарий, что будете делать, когда деньги закончатся. Возможно, продадите машину или обменяете квартиру на меньшую. Те, кто имеет свой «сад-огород», образно говоря, не «пропадут с голоду». Если вы потеряли работу - вот она, земля, она прокормит, только на ней нужно работать, как в обычную смену. Запастись овощами на зиму, а излишки реализовать. Можно завести, к примеру, кур, кроликов. Не будьте инфантильны! Ищите пути выхода, их очень много, мы же живем не в каменном веке! Если у кого-то было хобби, можно заняться любимым делом, которое также может прокормить: шитье на дому, изготовление декоративных шкатулок, да мало ли что… Вообще, меньше волнений, больше прагматики и позитива, и все будет хорошо!

Ирина ШИПУНОВА.