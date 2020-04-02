Шанс есть у всех

Держать ложку, включать свет, застегивать куртку - с обучения этим простым навыкам начинается курс восстановления пациентов после перенесенного инсульта.

О процессе реабилитации, психофизике и этической составляющей мы побеседовали с методистом по лечебной физкультуре отделения для больных с острым нарушением мозгового кровообращения больницы №10 Натальей Бобровой.

- Отделение реабилитации, в котором вы трудитесь - одно из старейших в Уфе. Вы работаете здесь уже четверть века. Что изменилось за эти годы?

- Если раньше наш контингент в основном составляли пожилые люди, то в последнее время инсульт помолодел. Самая юная пациентка на моей памяти - 16-летняя девушка, которая попала к нам накануне выпускного экзамена. Перенапряжение, стресс - и такой результат. Поэтому 18-летними пациентами нас, к сожалению, уже не удивить.

- А какие еще факторы влияют на нарушение мозгового кровообращения?

- Один из важных - наследственность. Но это отнюдь не приговор, а повод задуматься. Самая же основная причина - образ жизни. Стресс вкупе с гиподинамией, вредными привычками - такими, как, например, курение - приводят к тому, что уже с 14-16 лет у подростков формируется атеросклероз сосудов: они уплотняются, на стенках откладываются холестериновые бляшки. Все это приводит к тому, что мозг плохо питается, может происходить застой крови, закупорка, образование тромбов.

Многочасовое сидение за компьютером в одной и той же позе приводит к остеохондрозу шейного отдела позвоночника. Почему-то этому заболеванию не придают серьезного значения, а последствием может быть инсульт. Ведь сосуды шеи питают головной мозг.

- Через какое время после инсульта человек может восстановиться?

- У всех этот процесс протекает по-разному. Если раньше период реабилитации растягивался на полтора-два года, то теперь - на три - шесть лет. Пациенты поступают к нам после острого периода через полтора-два месяца: раньше возможны рецидивы. Первые полгода идет интенсивное восстановление. Но чем больше времени проходит после инсульта, тем медленнее идет процесс. При этом должна быть динамика. Для молодых людей сроки реабилитации длиннее, ведь им важно вернуть трудоспособность. Они способны переквалифицироваться, например, в программистов, охранников.

- Как организован процесс восстановления в вашем отделении?

- С больным сегодня работает бригада, в которую входят врач-невролог, массажист, логопед и специалист по лечебной физкультуре. У пациентов в большинстве случаев страдает не только речь, но и когнитивные функции. Они теряются при выполнении самых элементарных действий. Выходят из палаты и не знают, куда идти, не понимают, что ты им говоришь. Восстановление, конечно, идет в комплексе с медикаментозной поддержкой - препаратами, восстанавливающими микроциркуляцию крови. Физические упражнения направлены на формирование нейронных связей. Моя работа с больным начинается с выполнения самых простых упражнений: например, разработка кисти, сгибание-разгибание ноги. Реабилитация во многом зависит от физического потенциала человека. Если в прежней жизни он вел малоактивный образ жизни и, как говорится, тяжелее ложки ничего не поднимал, - это один план. У таких пациентов нет мышечной памяти, с ними сложнее. Навык хождения сам по себе не возвращается. Его надо заново нарабатывать. Если человек занимался спортом, то восстановление идет в разы быстрее - только дай толчок.

- Физическая составляющая важна, а характер человека играет роль?

- Очень большую. Если человек по натуре боец, оптимист, то, конечно, процесс ускоряется. За 25 лет работы мне не раз приходилось наблюдать, как пациент практически полностью восстанавливался. Помню мужчину 39 лет, его предупредили: ты вряд ли будешь ходить. А он доказал, что сможет. На некоторых отрицание хорошо действует. Но мы никогда не говорим больным: у вас мало шансов, мы говорим: нет людей, которые не могут встать. Шанс есть у всех, но не у всех есть сила воли: начать заново, как ребенок, который делает первые шаги, и достичь полного выздоровления. Когда человек приходит к нам на следующую реабилитацию - сразу видно, что дома он занимался от случая к случаю, а больше проводил время на диване с пультом от телевизора.

- Какую роль играет семья?

- От родных зависит очень многое. Инсульт - болезнь не одного человека. Большинство наших подопечных - пожилые люди. И порой их взрослые дети не хотят, чтобы родители встали на ноги. Ведь у многих страдает интеллект - вдруг включит газ и забудет об этом или еще что-то опасное сделает? Родственники не хотят лишних проблем. Действительно, сосудистая деменция превращает взрослого человека в ребенка.

- В кино часто можно наблюдать картину чудесного исцеления: когда сильный стресс дает толчок и человек встает на ноги…

- Я на своей памяти таких чудес не припомню. Если человек не пришел в норму в течение полугода, то вряд ли потом полностью восстановится. После инсульта надо несколько лет работать над собой. Но при таком длительном процессе у некоторых пропадает интерес: человек, например, приспосабливается обслуживать себя одной рукой.

- Какие слова вы находите для тех, кто отчаялся?

- Все зависит от того, кто перед тобой. Иногда приходится жестко действовать: честно сказать «Вы станете со временем обузой своим детям», объяснить, что прежде всего вы возвращаетесь к нормальной жизни ради себя. Разработка того или иного сустава чаще всего идет через боль. Тут приходится быть психологом: кого-то похвалить, а на кого-то - надавить. Словом, без кнута и пряника в нашем деле не обойтись.

Светлана ЯНОВА.

stylya@yandex.ru

Корзинка

Рекомендации от Натальи Бобровой

Чтобы как можно дольше жить полноценной жизнью каждый день нужно делать несколько простых упражнений, доступных всем:

круговые движения тазом

отжимание от подоконника, стола или стула

«кошечка» (сгибание и разгибание спины).