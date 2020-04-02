doroga02: путь открыт

Вчера, 8 апреля, в Башкирии включился портал doroga02.ru. Автомобилисты с помощью нового сервиса могут получать разрешение на поездку на личном транспорте при режиме самоизоляции.

Можно съездить к пожилым родственникам, которым требуется помощь, в банк или салон связи, на похороны, в роддом. Пропуска будут ограничены по времени: вернуться домой нужно в течение 90 минут. При этом маршрут будет прослеживаться, а соблюдение правил берутся контролировать правоохранительные органы.

Пожалуй, самая долгожданная новость для дачников - с 10 апреля с 16 часов предусмотрены поездки на автомобиле на садовые участки. И на это отводится уже не 90 минут, как ошибочно написали некоторые федеральные СМИ, а сутки.

- Важно понимать, что поездки на автомобиле разрешены либо самому водителю, либо вместе с проживающими совместно близкими родственниками. А не так: заехали в Инорс, забрали брата, потом в Сипайлово - свата. При себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также подтверждающие родственные связи и самое основное - одобренную заявку в распечатанном или электронном виде, - сообщил нам заместитель главы администрации Уфы Рустем Газизов.

А как получить подтвержденную заявку? Вместе с вице-мэром в качестве эксперимента пробуем получить одобрение на портале doroga02.ru:

- Сначала авторизуемся. Это стандартная процедура: вводим логин и пароль. Далее указываем номер автомобиля, место проживания, выбираем графу «новая поездка», указываем цель и время поездки. Вот получаем: номер поездки - 1409, статус - актуально, дата поездки - 8.04, категория - «рождение ребенка у близких родственников». Распечатываем и получаем такой вот пропуск на одну поездку, - объясняет Рустем Фаритович.

- Как быть пенсионерам, у которых есть личный автомобиль, но нет навыков пользования интернетом?

- Если им не могут помочь дети или знакомые, то откликнутся наши волонтеры. Все жизненные случаи невозможно прописать в регламентах, но мы будем оперативно реагировать на возникающие вопросы. Сотрудники Госавтоинспекции проинструктированы соответствующим образом. В первый раз ограничатся профилактической беседой, возьмут объяснительную. А вот уже далее могут привлечь к административной ответственности.

- Важный вопрос - пропуска для уфимцев, продолжающих ходить на работу в условиях пандемии.

- До 6 апреля действовали два вида документа, позволяющие передвигаться по городу при режиме самоизоляции. Первый - пластиковые пропуска, которые выдавала администрация Уфы работникам муниципальных учреждений, службам жизнеобеспечения, волонтерам и дружинникам. Второй - справка от работодателя установленного образца. Оба вида документа утверждались постановлением администрации Уфы от 31 марта и ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ по сей день, их не надо менять. Но 6 апреля были опубликованы изменения в Указ главы Башкирии, в рамках которых введены еще два вида пропусков для сотрудников тех предприятий, которые продолжают работать. И с 7 апреля работодатель обязан выдавать уже документы новой формы. Таким образом, у нас действуют 4 вида пропусков.

На сегодня в Уфе продолжают работать 85 крупных предприятий, где трудятся почти 27 тысяч человек. Также действуют 3302 торговые организации (30 тысяч сотрудников) и 969 предприятий потребительского рынка и бытового обслуживания.

Уважительные причины для поездки на автомобиле:

- смерть близкого родственника;

- рождение ребенка близких родственников;

- возвращение из другого населенного пункта к месту своего постоянного проживания;

- доставка продуктов питания (лекарственных средств, товаров первой необходимости) близким родственникам;

- уход за тяжелобольными близкими родственниками в стационаре, обращение в медорганизации для плановой медпомощи или при наличии направления на госпитализацию;

- обращение в салоны связи, в финансовые организации, в МФЦ;

- реализация продуктов питания собственного производства (для фермеров);

- с 16.00 10 апреля - поездка в садовые, приусадебные, дачные участки, в загородные индивидуальные жилые дома.

Альфия Ибрагимова.