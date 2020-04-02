Акция неравнодушия

Вчера перед зданием администрации города прошла передача волонтерам Уфы фирменных курток от партии «Единая Россия», а также средств индивидуальной защиты и наборов продуктов питания от неравнодушных граждан.

Преподаватель музыкальной школы №9 Динара Леонова стала волонтером недавно:

- Я не одна такая: мои коллеги тоже вызвались помогать людям в этой непростой ситуации. Мы прошли специальное обучение. За дни карантина успели навестить десятки пожилых людей, которые в силу возраста находятся в группе риска.

У Никиты Калмыкова, который в обычной жизни руководит детским оздоровительным лагерем «Альбатрос», вопрос «чем занять себя на карантине» не стоит. Вместе с другими волонтерами он составляет списки нуждающихся в помощи, закупает и развозит продукты.

- Мы стараемся учитывать пожелания людей: молоко, хлеб, гречку покупаем по приемлемой цене, зная, что наши заказчики стеснены в средствах, - рассказывает он. - Обязательно спрашиваем, устраивает ли их сумма в чеке.

- В нашем городе живут неравнодушные люди, - говорит заместитель главы администрации Уфы Алина Сулейманова, - например, руководство гипермаркета «Леруа Мерлен» выступило с инициативой снабдить волонтеров защитными масками, перчатками и дезинфицирующими растворами. А депутат Курултая, председатель Башкирской торговой ассоциации Фарит Гиндуллин нашел возможность сформировать продуктовые наборы. Их будут бесплатно раздавать семьям с детьми, инвалидами, которые сейчас не в состоянии приобрести это сами. Передача фирменных курток - не единственная акция уфимских «единороссов».

- Волонтерским центрам мы передали 140 тысяч рублей из партийных взносов для создания фонда оборотных денежных средств, - говорит исполнительный секретарь уфимского отделения «ЕР» Рустем Бикметов. - Добровольные помощники покупают на них продукты, пожилые люди расплачиваются по факту, и деньги возвращаются обратно. Впоследствии мы предлагаем оставить эти средства в центрах для поощрения наиболее активных волонтеров.

- Надо поддерживать тех, кто по велению души помогает людям, оказавшимся в тяжелом положении, - подчеркнул руководитель Регионального исполнительного комитета Башкортостанского регионального отделения «Единой России» Рустем Ахмадинуров. - К проекту «Наша забота» присоединился 2391 человек, в том числе и глава региона Радий Хабиров. Нужна адресная социальная помощь, и спасибо тем, кто не равнодушен.

Волонтерам передано 220 комплектов курток, 2 тысячи масок и 2 тыс. резиновых перчаток, 565 литров дезинфицирующих средств, а также 150 продуктовых наборов.



Светлана ЯНОВА.

Фото Риты Ишниязовой.