Ремонт на Дагестанской

Когда в начале месяца в новостной ленте появилась информация о начале ремонта проезжей части на улице Дагестанской, жители Демы приняли это за первоапрельскую шутку. Ведь разговоры о необходимости реконструкции дороги шли давно, но по разным причинам она откладывалась. Но в начале года из городского бюджета были выделены деньги, и с установлением плюсовой температуры работы начались.

- Их выполняет подрядная организация «Дортрансстрой», на данный момент задействованы 5 единиц техники, трудятся около десяти человек, – говорит начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Демского района Эльдар Фахретдинов.

Всего на Дагестанской предстоит отремонтировать участок протяженностью 900 м - от улицы Правды и до пересечения с Магистральной.

Первым на него заехал автомобильный комплекс для фрезерования, который полностью снял старый асфальт на глубину 10-12 см. Отштабелированный битый асфальт массой более тысячи тонн вывезли во двор предприятия. Впоследствии этой «шабурой» будут отсыпать обочины.

Следом заехал рециклер с литым асфальтом, и ремонтники принялись залатывать глубокие ямы и пробоины, которые остались после снятия покрытия. Это необходимо, чтобы выровнять основание. Если это небольшие участки, то отбойным молотком яму делают прямоугольной, очищают от крошек, асфальтовой пыли и заливают. Если же пробоина глубокая или площадь больше 40 на 60 см, то она засыпается щебенкой.

- За пять дней полностью очистили поврежденный участок, сейчас завершаем покрытие выравнивающим слоем, - говорит мастер участка строительно-монтажных работ Альберт Батталов.

Когда мы прибыли на место, большая часть рабочей техники отдыхала в ожидании битумной эмульсии. Работал лишь прицепной компрессор, обдувая и вычищая отфрезерованный участок дороги и тем самым подготавливая его под заливку. За так называемым пылесосом следует компрессорщик Алмаз Саитгалин. Несмотря на то, что вчера он трудился до 11 часов ночи, утром в семь уже снова был на участке.

- Работа пыльная, но мы грязи не боимся. Вот закончу вахту, тогда поеду домой в Благоварский район и отдохну, - говорит молодой человек. Кстати, трудятся дорожники посменно, вахтовым методом - 15 дней отдыхают и столько же – на работе.

Обдувается «рабочий участок» аккурат перед тем, как заливается битум.

- Асфальт укладывается подобно слоеному пирогу: как коржики склеиваются между собой кремом, так слои асфальта сцепляются битумом, - рассказывает Альберт Салаватович.

…Вскоре на Дагестанскую приезжает самосвал МAN и заливает подготовленный участок. На этом этапе не требуется участие рабочих: агрегат тихонько проезжает по территории, разливая густую горячую массу. После этого час-два она «отдыхает» и начинается укладывание выравнивающего слоя.

- Удобно, что асфальтобетонный завод расположен недалеко отсюда и весь материал доставляется, как говорится, прямо из печи. Чем меньше он находится в пути, тем лучше сохраняется температура, а значит, качество сцепления будет лучше, - поясняет мастер.

Чтобы асфальт попал во все уголки, в дело включаются дорожные рабочие с лопатами, водители большегрузов занимают свои места за баранками и рычагами.

Сначала на покрытый участок заезжает более легкая девятитонная машина, задача которой - слегка придавить, чтобы крошки асфальта нашли «свои места». Проехав несколько раз по свежевыстланному покрытию, она уступает место своему «старшему брату» -тринадцатитонному катку «Вольво», который своим весом вдавливает в подсохший сцепляющий слой массу выравнивающего слоя. После того, как он проехал необходимое количество раз (это регламентируется актом), укладку выравнивающего покрытия можно считать завершенной. Через час-другой уберут конусы, предназначенные для разметки участка, и по улице проедут первые машины.

- Ремонт дороги условно можно разделить на три этапа: фрезерование, то есть снятие поврежденного слоя, укладка выравнивающего слоя и верхнего покрытия, - говорит Альберт Батталов.

На выполнение второго этапа на участке шириной в 4,5 и длиной 100 метров у дорожников ушло часов пять, с учетом времени подсыхания. К тому же обдувание, заливка битума, укладка асфальтового покрытия выполняются разными бригадами - закончив свою часть, рабочие переходят на следующую «стометровку», поэтому процесс идет быстро.

- Если погода не подведет, все завершим в срок – к концу апреля. Пока стоят солнечные дни, нужно пользоваться моментом, поэтому работаем спозаранку и дотемна и даже опережаем сроки, - говорят они.

Алина ГАРИПОВА.

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