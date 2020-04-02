«С нас спрос особый»

Мы планомерно освещаем грандиозное дорожное строительство, развернувшееся на улице Комсомольской. Прораб Сергей Герасев и мастер Марат Юлкутлин встречают нас в небольшом штабе-вагончике как старых знакомых.

Мы поинтересовались, как небольшой дружный коллектив из 20 работников «Дортрансстроя» трудится в сегодняшних условиях и как продвигается проект. Напомним, что в столице в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные автодороги» ведется реконструкция дорожной сети протяженностью почти 4 км. Начали реконструкцию с прокладки капитальной ливневой канализации, так как без нее о качестве новых дорог не может быть и речи. Заодно ведется обновление остальных жизненно важных коммуникаций - водопроводных и газовых труб, электрокабелей. Строительство началось еще в сентябре прошлого года на участке от бульвара Хадии Давлетшиной до улицы имени Города Галле.

- Все ли здоровы? - спрашиваем мы.

- Мы народ стойкий, никакая хворь не возьмет, а по заграницам не ездим! - шутят рабочие.

Генеральный директор организации Дмитрий Маратович Гилимьянов для безопасности сотрудников принял самые серьезные меры. Всем раздали защитные маски и антисептики, каждое утро измеряют температуру. Бытовки и штаб проветриваются, дезинфицируются, периодически моется ограждение по периметру стройки. Чтобы разносимый ветром мусор не перекидывался на жилую зону, специально «выписали» на участок машину со щеткой.

- Что уже сделано?

- Прокладка центральной ливневой канализации по четной стороне завершилась, причем с обустройством всех коммуникаций, но ограничение движения по ул. Комсомольской продлится до июня. Сейчас на участке от улицы Города Галле до Бессонова продолжается устройство ливневого коллектора с последующей врезкой в существующую сеть, проходящую по улице Города Галле, и начинаются работы по переустройству электрокабелей напряжением в 6 киловольт, - пояснил мастер ООО «Дортрансстрой» Марат Юлкутлин. - В этом месяце начинается перекрытие улицы Комсомольская на участке от улицы 50 лет СССР до Рязанской. Расчищается площадка, очередной фронт работ - это примерно последующие 300 метров - также огородят профнастилом.

Затем в дело вступит комплекс дорожно-строительной техники: тяжелые гусеничные JCB и Doosan, два колесных экскаватора, грунтовый каток и 12 самосвалов. Пророют траншею глубиной до шести метров. На ее дне рабочие проложат внушительных размеров гофрированные пластиковые трубы - диаметром 800 мм.

Молодые кадры

Коллектив в бригаде стабильный: люди дорожат своим местом, а руководство - людьми. Но без подготовки смены не обойтись. В ряды строителей вливаются выпускники Автотранспортного колледжа. Они здесь проходят практику, к ним присматриваются.

19-летний Никита Дувакин еще заканчивает Автотранспортный, но уже работает на строительном участке. Руководство его ценит: парень очень толковый, внимательный. На него возложена большая ответственность - вести техническую документацию. Это не так-то просто. Строительная специфика такова, что в голове нужно держать большое количество информации и быстро решать проблемы, фиксируя все это на бумаге. Обычному горожанину и невдомек, что документов здесь - несколько томов. Хотелось бы, конечно, избавиться от всей этой «писанины» и перейти на электронный документооборот, но это пока в планах.

Молодежь сразу же приучают к ответственности.

- Сроки, безусловно, никто не думает срывать, но главное для нас - качество, - говорит прораб Сергей Герасев. - Да и спрос с нас серьезный. Допустим, проложили участок ливневой канализации - тут же приезжают проверить соблюдение всех норм и соответствие проектным решениям. Без подписания акта к другим работам не приступаем. Также ведется особый контроль за использованием средств, ведь их выделило государство.

Ирина ШИПУНОВА.

Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.