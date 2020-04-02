Свадебный марш

Лето 2006 года. Кажется, июнь. Мне позвонили из Кировского ЗАГСа: «У нас торжество - 60 лет со дня свадьбы супругов Черепановых». Нарядная Ольга Александровна и молодцеватый, вся грудь в орденах, Геннадий Порфирьевич выглядели счастливыми и влюбленными. Это только молодежь считает, что любовь - прерогатива возраста до тридцати, а на самом деле, если она была настоящей «до тридцати», то теплота чувств сохранится и через десятки лет.

Оля влюбилась в известного на всю их школу старшеклассника Гену Черепанова, когда сама училась на три класса младше. Он, сразу после окончания десятилетки оставленный учителем у малышей, конечно же, был для нее недосягаем, да и вообще ее не замечал, хотя она была из того класса, где преподавала его мама. Когда началась война, Геннадий прослыл метким стрелком на курсах допризывной подготовки и рвался на фронт. Но в армию брали не раньше, чем в 18 лет, и его направили в Астраханское пехотное училище лишь в январе 1943 года. В июне он подал рапорт с просьбой о службе в воздушно-десантных войсках.

При форсировании реки Сверь два корпуса десантников должны были заменить целую армию, которую маршал Мерецков просил выделить для прорыва шестиполосной линии укреплений гитлеровцев, но Верховным командованием ему было отказано. Так что сержант Черепанов, молодой командир отделения, вместе со своими бойцами попал в страшную мясорубку и выжил лишь чудом.

Лукаво поглядывала на мужа принарядившаяся в честь их свадебного юбилея Ольга Александровна: может быть, и в самом деле потому и уцелел, что девочка Оля из деревни Зайцево Янаульского района часто вспоминала ясноглазого гармониста Гену и мечтала о его скорейшем возвращении домой… Но до этой радостной даты было еще так далеко! В составе 37-го Гвардейского стрелкового воздушно-десантного корпуса Черепанов участвовал в освобождении Карелии, где снова на его долю выпали тяжелейшие бои: нашпигованные минами полосы лесного завала шириной в 200 метров, меткие пули фашистских снайперов, гибель лучшего друга Лёни Истратова … Позже - тяжелая контузия, полевой медсанбат и бегство оттуда, едва наступило минимальное облегчение от боли. Догонял свою часть, даже подумать боялся о другом назначении. В апреле 1945 года боевые деньки проходили в Вене, а в сентябре его демобилизовали в числе тех бойцов, чьи профессии были необходимы на освобожденной от врага родине. Детей нужно было учить, и бывший учитель начальных классов был отправлен в родной Башкортостан.

Геннадию повезло родиться в учительской семье. С родителями - педагогами, хорошо знавшими детскую психологию, всегда было взаимопонимание, направленное на развитие его способностей. Да и позже сложились дружеские отношения. Во всяком случае, его мудрая мама Ираида Григорьевна чувствовала, что стосковавшегося по мирной жизни вчерашнего воина надо подтолкнуть к добропорядочному времяпрепровождению. Танцы, кино, девушки, - конечно, все это интересовало молодого парня, поступившего на заочное отделение Свердловского учительского института и преподававшего теперь в старших классах. И, почуяв своим материнским сердцем, как лучше наметить путь к его будущему, она однажды спросила: «Тебе не надоело по вечерам одному гулять? Я бы тебя послала навестить мою бывшую ученицу. Помнишь ли Олю? Нет? Она уехала в Янаул доучиваться в 9 классе, в войну была радисткой на военном аэродроме. Съезди, от меня привет передай».

Он и съездил. Встретил девушку не только хорошую, но и умницу. Сходили на танцы, прогулялись. Он ее в гости - к маме вроде - пригласил. Не отказалась с любимой учительницей повидаться. А через два месяца переехала к мужу в деревню, начала преподавать в своей же школе и поступила в Николо-Березовке в педагогическое училище.

Дочурке Луизе было два с половиной годика, когда бывшего фронтовика Геннадия Черепанова призвали на другую войну – в органы госбезопасности. Поехали сначала в Уфу, потом в Москву, где он начал учиться в Высшей школе военных юристов. Зачислили на второй курс, поскольку часть экзаменов успел сдать в институте. А Ольга со своим вузом, где уже три курса окончила, распрощалась, поступив на работу в детский садик, чтобы быть рядом с дочкой. Вся ее зарплата уходила на то, чтобы снимать комнату - скромную, но зато были все вместе. Получив диплом и распределение в Уфу, Геннадий Порфирьевич как старший следователь, а затем как руководитель следственного подразделения пропадал на работе с утра до ночи, а то и до утра.

Знала ли Ольга о тех расследованиях, которыми муж занимался? О тех, что получали резонанс, - безусловно. Например, о нашумевшем деле с захватом самолета в Уфимском аэропорту и попыткой его угона. А о некоторых других прочитала гораздо позже - в 1997-м году, когда вышла книга «Четвертый вариант», написанная в соавторстве с Евгением Асабиным и Геннадием Черепановым о сложностях в распутывании целого клубка преступлений изменников родины, прислуживавших фашистам. Хранительница домашнего уюта, мама уже двоих детей - в 1959-м родился Игорь, Ольга Александровна ни единым словом не пожаловалась на длительные отлучки мужа в связи с его следовательскими сверхурочными часами, а то и сутками, всегда радовалась его успехам и присвоенным ему званиям - заслуженного юриста, почетного сотрудника органов государственной безопасности, заслуженного работника культуры республики. Последнее награждение он получил, когда уже ветераном был в третий раз призван на новую военную службу, став одним из создателей и в течение 19 лет - директором Музея истории органов госбезопасности РБ. В возрасте 82 лет его все равно оттуда не отпустили «вчистую», а лишь с условием, чтобы хотя бы изредка проводил экскурсии для особо почетных посетителей. Да он и сам бы без дела просто не смог - шутка сказать, за годы его «правления» музей посетило около 100 тысяч человек, а он сам провел почти 2000 экскурсий. Наиболее важными среди своих слушателей считал всегда молодых, для которых исторические факты должны выглядеть не архивными вехами, а живыми и конкретными делами уважаемых и незабываемых людей. И если вдуматься, то и он из этой же когорты: участник Великой Отечественной войны, среди боевых наград имеющий орден Славы III степени, затем 38 лет отдавший службе в органах государственной безопасности, полковник в отставке, наполнивший эту отставку добросовестным творческим продолжением своей военной эпопеи. Несмотря на преклонный возраст, занимался спортом, заставляя подражать себе взрослого внука. Роман Игоревич так же, как и дети супругов Черепановых, окончил авиационный институт, получив диплом самого сложного факультета - ФИРТ. В общем, совсем не зря в честь 60-летия создания этой дружной семьи гремел свадебный марш в гостеприимном зале Кировского ЗАГСа. И уже с той поры минуло почти 15 лет…

Первое время после давнего нашего знакомства мы изредка перезванивались с Геннадием Порфирьевичем, потом в связи со сменой моего номера телефона, да и вообще в будничной суете я потеряла его из виду, о чем очень сожалею. Мы еще могли бы общаться: он покинул этот мир всего четыре года назад. 16 мая ему минул 91 год, 18-го его не стало. А Ольга Александровна жива, я ее отыскала недавно. В свои 93 года она живет с семьей сына, и все вместе они свято берегут память о главе своего семейства - скромном и мужественном человеке, всю жизнь посвятившем служению Родине.

Алла ДОКУЧАЕВА.