Как прожить 100 лет?

Ответ на этот вопрос знает главный врач Медицинского центра «Хорев» (Израиль), руководитель проекта «Врачи без границ» Роман Барак. На одной из конференций в Уфе он поделился с коллегами современными методами предупреждения сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

- Наверное, каждый заинтересуется вашим докладом, услышав лишь его название. Если коротко, то реально ли современному человеку прожить 100 лет? Напомню, сегодня средняя продолжительность жизни в России 73,6 года...

- Мы все здесь гости. И надо сделать так, чтобы наше с вами пребывание продлилось не менее ста лет. Во всех крупных национальных институтах проводились исследования, которые показали, что именно за прошедший век больше всего способствовало увеличению продолжительность жизни человека. Это скрининговые программы и изменение образа жизни. Однако легко сказать: надо ходить каждый день по два часа, похудеть на 20 кг, бросить курить, но нелегко сделать...

Еще буквально 20-30 лет - и кардиоваскулярная смерть уступит свое первое место онкологической. Человечество идет к этому каждый день. Поэтому в нынешних условиях большую значимость приобрели правильные скрининги.

- А какова средняя продолжительность жизни в Израиле?

- Мы живем порядка 90 лет. То, что сегодня есть в стране - наша гордость. Искренне хочу, чтобы жители Башкортостана жили даже больше нас. Не 90, а 100 лет. Но надо понимать, что если мы начнем что-то делать сегодня, то это не даст результат завтра. Нужны годы.

- Что вы рекомендуете своим пациентам сегодня?

- Сделать липидограмму, тромбофилические тесты, которые показывают содержание в крови таких субстанций, как, например, гемоцистеин. Он может стать причиной образования тромба в мозге или сердце. Но это обратимо. Два процента популяции, у которых эта аминокислота присутствует в крови в избытке, могут умереть внезапной смертью.

Сейчас нет обязательного скрининга, который определял бы этот избыток. Люди вовремя не получают фолиевую кислоту, которая стоит копейки, и внезапная смерть уносит их жизни. И это речь только о гемоцистеине, а существуют еще десятки других субстанций. Большинство имеет свой антидот. И человек продолжает жить с одной таблеткой, не имея осложнений и рисков для жизни.

- Вы отмечали, что люди перестали выполнять тесты, способные защитить сердце от инфаркта миокарда. А что сегодня предлагают прогрессивные клиники?

- Делают изотропное сканирование сердца с таллием. Тест имеет стопроцентную чувствительность и способен предсказать инфаркт миокарда. На мой взгляд, этот расширенный кардиоваскулярный скрининг должен стать обязательным. Если мы говорим о том, что мы хотим предотвратить инсульт, то надо понимать, что ни допплер сонных артерий, ни другие проверки не способны определить степень окклюзии. Их покажет каротидная ангиография. Хочу также обратить внимание, что никакие холтеры не показывают нарушения ритма. Сейчас в медицине доступны люп-рекордеры - чипы, которые имплантируют под кожу шприцем на срок до полугода, и врачи наблюдают, как живет человек, с какими ритмами, предсказывают и предупреждают печальные последствия.

Выполняя эти вещи в определенном возрасте и с определенной периодичностью, мы не даем людям умереть от сердечно-сосудистых заболеваний.

- Если же говорить об онкологических, то на первом месте по смертности - рак легкого. Сегодня мы знаем, что страдают этим заболеванием даже те, кто не имеет распространенной вредной привычки...

- Скажу даже больше. Согласно статистическим данным, 40% заболевших никогда не брали сигарет в рот. К сожалению, более 80% пациентов с диагнозом «рак легкого» мы можем продлить жизнь всего на два года. Потому что на момент постановки диагноза они неоперабельны. Сегодня мы не можем предотвратить никакую онкологию, кроме рака шейки матки. Прививайте и девочек, и мальчиков!

В Израиле проводят обследование ФЭТ/КТ грудной клетки - процедура может показать до 250 тысяч патологических клеток в местах скопления.

- Самая частая причина смерти у женщин - рак молочной железы. В России до 40 лет, как правило, делают УЗИ, а после - маммографию...

- Медицина связана с экономикой. Человеческое здоровье и жизнь не понимают, что значит дефицит бюджета. 80% маммографий являются диагностическими, а в остальных случаях мы не видим ничего. Больно смотреть, когда женщина в 30 лет умирает от того, что она метостазирована. Один из действенных анализов на определение рака молочной железы - тест по капле крови. Он показывает антитела к аденокарциноме молочной железы. По нему можно увидеть настораживающие изменения за год (!) до радиологических проявлений болезни. Сегодня в Израиле этот тест стоит порядка 150 долларов. Он должен использоваться во всех странах.

Онкомаркер СА15-3 не имеет никакого смысла. Он поднимется тогда, когда метастазы будут уже в ушах и волосах.

- Известно, что для диагностики рака желудочно-кишечного тракта в Израиле появилась новая разработка. Расскажите о ней.

- Давайте начнем с России. Вы делаете гастро- и колоноскопию, а значит, смотрите метр сверху и столько же снизу, пропуская метры тонкого кишечника, где образуются самые агрессивные раки, убивающие людей. Примерно год назад в Москве я встретил профессора, гинеколога Виталия Шабадаш. Он был желтым. Я его отправил на МРТ. В печени было очень много метастазов, а ведь ему всего 53 года. Биопсия печени показала кишечный источник опухоли, а на гастро- и колоноскопии все было чисто. Заставил его проглотить видеокапсулу - и мы увидели на третьем метре тонкого кишечника опухоль в 7 мм. В течение полугода человека не стало.

Видеокапсулу мы имеем уже семь лет. Раньше она была с одним «глазом» и смотрела только вперед. Сегодня их семь. Для человека - никаких неудобств. Не нужно ни наркоза, ни шланга, ни зонда. Врач же видит весь кишечник, лимфоузлы, полипы на протяжении нескольких часов. Сегодня в Израиле всего 4 специалиста, которые проводят это обследование.

В российских клиниках в качестве скринингового исследования применяется анализ кала на скрытую кровь - рудимент. Наиболее информативен в этом плане иммунохимический тест кала на ДНК аденокарциномы.

- Существует выражение: один загар - через 15 лет меланома. Это действительно так?

- Эта болезнь забрала самый большой бюджет минздравов многих стран (в плане лечения). Потому что все иммунотерапии начинали с меланомы. Считаю, что Всемирная организация здравоохранения должна запретить дерматологам принимать пациентов без дерматоскопа. Родинки есть на теле каждого человека. Убивает прежде всего меланома, расположенная в волосах, за козелком уха. Любая родинка - угроза, тем более если вы загораете.

Мария АПКАРИМОВА.