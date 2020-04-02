Экология природы и души

Наша беседа с главным режиссером Башкирского Академического театра драмы имени Мажита Гафури Айратом Абушахмановым - о том, как театр помогает нам, зрителям, найти ответы на наболевшие вопросы сегодняшнего дня.

- Айрат Ахтямович, одна из нашумевших премьер театра - «Гульбустан». Зрители увидели постановку и на сцене, и онлайн в Международный день театра. Ведущий театральный критик России Андрей Пронин дал положительную рецензию на спектакль. А многие топовые блогеры Башкортостана отметили, что постановка пророческая. Постановка заставляет задуматься о нашем сегодня и о будущем. Самое начало спектакля уже интригует: все актеры в противогазах, герой - в химзащите, самый крупный олигарх - в стеклянной колбе, где зелёная трава и чистый воздух. Индустриальный пейзаж, люди как роботы…

- Да, действительно, к сожалению, образы данного спектакля оказались пророческими. Я не знаю, как так получилось, что то, что мы инсценировали осенью, в точности происходит теперь по всему миру. Видимо, что-то уже было в космосе - что-то, что мы уловили. Мы ставили спектакль о проблеме экологии. И не только в Башкортостане,но и по всему свету. Дело в том, что современный человек, к сожалению, только потребляет, он ничего не отдает взамен природе, и это тупиковая ситуация. Она приведет к тому, что брать будет нечего. Об этом мы и говорим в своем спектакле, и постоянно проводим параллели.

- Но ведь само произведение создано в сороковых годах прошлого столетия…

- Да, спектакль поставлен по пьесе, написанной нашим классиком Кадыром Даяном в 1941 году, и она называлась «Тансулпан» - по имени главной героини. Мы ее переработали и приблизили к современности, назвав «Гульбустан» (в переводе - «Страна цветов», так иногда образно называют Башкортостан. К примеру, в песне группы «Караван-сарай», популярной в 90-е годы). Это драма, где возлюбленных Гульбустан и Айсуака разлучают люди и обстоятельства. И вот параллель: все, что происходит с главной героиней, происходит и с ее родиной, которая тоже живет под гнетом. Волю девушки ломает старый, неумеренный в своих желаниях богач Кусербай, а земля стонет от его бесконечной жадности - комбинат хозяина беспрерывно истощает ее недра.

- И души людей истощаются…

- И это актуально. Айсуак любит свою невесту, трудится и даже рискует своей жизнью, чтобы заработать, но ему так и не хватает денег на калым. Снова приведу параллель с нынешним днем. Молодые копят деньги годами, чтобы где-то жить, а олигархи, которые имеют избыточные средства, не знают, что еще купить, чтобы себя порадовать. Мы развили эту тему и, наверное, она прочитывается зрителями. Нам не хотелось обычным способом иллюстрировать события - поставить на сцене юрту и начать повествование о древних временах и о несправедливой судьбе. Таких спектаклей много, а нам хотелось взбудоражить зрителя. Театр же не музей, у нас другие задачи.

- У вас было свое видение пьесы?

- Да. И мне кажется, что люди искусства должны говорить про сегодняшний день. Даже если мы ставим спектакль по старинной пьесе, мы все равно обязаны поднимать в нем актуальную тему.

- И у вас это экология природы и души человека?

- Состояние нашей души перекликается с энергией родной земли, и если человек берет у нее, не зная меры, то все губит, и себя тоже. Безмерное желание потреблять рождает зло. Вот пример из жизни. Мы иногда с отцом ездим в родные края - в село Бурангул, рядом с ним протекает речка. Так мой отец с грустью рассказывает, что раньше по этому водному потоку бревна сплавляли, в реке ребята купались, а сейчас это тонкий ручеек - курица перебежит. Я думаю, а что останется моей дочери, ее детям, детям детей? Что мы оставляем?! Это же преступление! Преступление против своего будущего, своих потомков. Это страшнее подавления бунта Салавата Юлаева, о котором идет речь в пьесе. Это намного страшнее, чем просто перебить сотню бунтарей. Истощаются природные ресурсы. И не только природные. Вернемся к пьесе: главный отрицательный персонаж понимает, что девушка его не любит, но он все равно ее забирает за калым у родителей, хотя у него уже есть две жены. Ему нужна молодая, чистая! Уже доказано, что молодость - источник энергии. Не зря раньше старые баи брали себе в жены юных девушек. Они подпитывают, как чистый родник. Знаете, вода из крана мертвая, а из далекого лесного родника - совсем другая, дающая силы. Так и здесь: Кусербай нашел такой чистый родник.

- В пьесе есть момент, когда народ сначала защитил и дал скрыться возлюбленным Айсуаку и Гульбустан, а потом… предал.

- Так это везде так бывает! Люди возмущаются до тех пор, пока их не ставят перед выбором: либо свободный, но голодный, либо терпишь власть предержащих и имеешь свою краюху хлеба.

- Отстаивать свое мнение, человеческое право на справедливость дорого стоит?

- Всегда так было. Иметь свое мнение всегда было не комфортно и не прибыльно. Вспомним Галилея. А если взглянуть на историю, восстания вообще ни к чему хорошему не приводят. Часто те, кто свершает кровавые перевороты (из самых благородных побуждений), становятся орудием внешних манипуляторов.

- Еще одна мысль по поводу бескорыстной любви. Ведь сейчас девушки выбирают богатых, состоятельных женихов…

- Ценности изменились. Раньше, если заглянуть лет так на тридцать-сорок назад, быть богатым было даже позорно. Ты, если у тебя есть совесть, не мог жить лучше остальных. А сейчас правят западные ценности, где, наоборот, быть бедным позорно: значит, ты ленивый.

- В этом плане Кусербай-то, получается - положительный герой: организовал производство, имеет деньги.

- Труд должен быть созидательным. Допустим, шьет папа Карло обувь эксклюзивную, и в наследство сыновьям оставляет не квартиру и деньги, а свое дело и мастерство. И его дети будут производить такие туфли, которые никто не может больше шить. А комбинат Кусербая только высасывает недра земли, и трудятся у него рабы за копейки. Это не созидательный труд, а уничтожающий.

- Вы будете еще ставить спектакли на тему Человека и Земли?

- Да. И у нас немало постановок, где она присутствует.

Беседовала Лилия ЗИМИНА.