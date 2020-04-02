Герои нашего времени

«Лекарства от давления, свежий хлеб, молоко и фрукты», - тщательно проверяет список волонтер «Молодой гвардии», студентка УГНТУ Карима Ахтямова и прикрепляет бирку с адресом. Скоро этот пакет отправится в Черниковку пожилым супругам, а следующий - на улицу Мингажева. Там его ждет 70-летняя уфимка, не так давно перенесшая инсульт. Режим полной самоизоляции в первую очередь отразился на самых незащищенных слоях населения. Но общая беда объединила неравнодушных людей и меценатов.

«Ваша заявка принята, продукты доставим в ближайшее время», «По работе поликлиник перевожу вас на горячую линию Минздрава РБ», «Цены повышаться не будут, не переживайте»! - в колл-центр, запущенный Региональным исполкомом «Единой России», поступают самые различные обращения. И именно здесь аккумулируются заявки на социальную помощь.

- Если суммарно посчитать, в день получаем более 200 заявок. Плюс сами обзваниваем нуждающихся - в первую очередь это группа риска: одинокие пожилые люди, малоимущие. С вопросом «Нужна ли вам какая-либо помощь?» обзвонили более 900 ветеранов Великой Отечественной войны по всей республике. От них особых пожеланий нет, в основном отвечали: «Спасибо, у меня есть родственники, которые заботятся обо мне», - рассказал координатор республиканского проекта «Наша забота» Александр Толстых.

- Какие просьбы поступают помимо доставки продуктов?

- Разные обращения. Например, помочь вынести мусор, оплатить услуги телефонной связи, выгулять собаку. Но в основном - принести продукты. Отмечу, что они передаются бесконтактным способом: пакет оставляется у двери, расчет по чеку часто происходит онлайн. При этом все активисты снабжены медицинскими масками и перчатками.

- Расчет по чеку происходит онлайн? Но не все пожилые могут это сделать.

- Тех, кто не справляется, мы не оставим без внимания. Найдем способ, как решить этот вопрос.

- Люди не волнуются по поводу оплаты коммунальных услуг?

- Сейчас же отменили пени, вопрос не такой острый. При необходимости тоже будем реагировать.

- Сколько у вас волонтеров, хватит ли сил и рабочих рук?

- Если суммировать все центры, то сейчас их 9. Всего мы можем мобилизовать 2500 человек. В среду, 1 апреля, прошло специальное обучение для них и новичков (кстати, призываем молодежь вступать в волонтерские организации). Заканчиваем отладку всей системы, чтобы было полное взаимодействие и понимание. Ведь необходимо охватить не только Уфу, но и республику.

…Макароны, подсолнечное масло, крупа, чай - 300 бесплатных продуктовых наборов передали волонтерам предприятия Башкирской торговой Ассоциации. Это магазины «Альдо», «Лукошко», «Байрам», «АиФ», «Феличита», «Малинка», «Полушка», «Нолан», «Ивушка».

- Помощь рассчитана на одиноких людей старше 65 лет. Волонтеры колл-центра при оперативном штабе «Единой России» по противодействию распространению коронавирусной инфекции будут доставлять пакеты. Огромная благодарность руководителям и сотрудникам торговых сетей за моментальное реагирование, - отметил депутат Госсобрания - Курултая РБ, председатель Башкирской торговой Ассоциации Фарит Гиндуллин.

И это не единственный пример меценатской помощи. Владелец автосалонов Андрей Шмергельский предоставляет волонтерам комфортабельный автотранспорт. Кроме того, в компании обсудили возможность технического обслуживания автомобилей скорой помощи и спецтранспорта. Вся поддержка будет оказываться безвозмездно.

- Помогает транспортом автошкола «Приоритет». Благотворительный фонд «Изгелек» также формирует продуктовые наборы для нуждающихся. В связи с ужесточением режима самоизоляции ожидаем увеличения обращений. И без наших меценатов и их помощников не обойдемся, - уточнили в колл-центре.

Ранее руководитель одного из уфимских фитнес-центров Адиль Юлдашев подарил 14 клиентам в возрасте 65+ велотренажеры, чтобы они могли заниматься спортом даже на карантине. А руководитель Уральского пружинного завода Денис Лукманов приобрел для нужд Белорецкой городской больницы два аппарата искусственной вентиляции легких, 10 пульсоксиметров и 1000 масок. Также он сообщил, что защитные маски шьют на предприятии не только для работников завода, но и для членов их семей. А во время вынужденных каникул их будут доставлять по почте. И пусть эти благотворительные акции станут примером для остальных.

Альфия ИБРАГИМОВА.