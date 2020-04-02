Минигали Шаймуратов – Герой России

Генералу Минигали Шаймуратову присвоено звание Героя Российской Федерации посмертно. Указ об этом подписан президентом страны Владимиром Путиным и размещен на официальном портале правовой информации.

…Народ давно назвал его легендой, он - символ мужества и чести. О нем слагают песни, его имя носят родное село, улицы и школы, а в столице Башкортостана на одной из центральных площадей скоро будет воздвигнут памятник. Мы ждали официального признания. И оно свершилось!

…В грозные годы войны в окрестностях Демы готовились к отправке на фронт конники 112-й Кавалерийской дивизии. На берегу Белой они лихо скакали на конях, восхищая местных жителей своим мастерством вольтижировки и владения саблей. Экзамен на их готовность к встрече с врагом принимал генерал Минигали Шаймуратов, строгий и взыскательный: ведь война ошибок и безответственности не прощает. А сам он, непревзойденный наездник, уже знал, что такое кавалерия на войне моторов, какие есть у нее преимущества. Батыры его чтили и любили как отца, о том есть немало воспоминаний ветеранов. В 1942-м генерал-майор повел дивизию защищать Родину. Ни одна решающая битва Великой Отечественной – будь то защита Москвы или сражение за Сталинград – не обходилась без кавалерии. Конники 112-й сминали противника со всей его танковой мощью. Их, летящих на своих скакунах под пулями и снарядами, враг боялся и бежал. Кавдивизия, возглавляемая генералом, не случайно носит звание легендарной – в годы войны она с боями прошла от Дона до Эльбы. В 1943 году дивизия, совершив сложный, но очень важный для наших войск рейд в тыл противника, прорывалась к своим. В этом трагическом походе под Дебальцево и погиб генерал. По воспоминаниям очевидцев, он был впереди, знал, важно не испугаться противника, другого пути не было. В самую решающую минуту он крикнул: «Вперед, потомки Салавата!» и ринулся на врага. Был уверен, что за ним его солдаты, и они пробьются к своим.

Он воспитал достойных батыров. Уникальный факт в истории Великой Отечественной – 78 воинов кавдивизии стали Героями Советского Союза, пятеро – полными кавалерами ордена Славы.

Страна, победившая врага, увидела своих батыров и на Параде Победы, состоявшемся на Красной Площади 24 июня 1945 года. Кавалеристы прошли в составе сводного отряда 8-го гвардейского корпуса.

Путь командира дивизии к официальному признанию подвига был долгим и сложным – награда шла к нему 77 лет. Но момент истины настал.

- Когда мне позвонили и сказали, что президент подписал указ, это было до мурашек, - говорит глава республики Радий Хабиров. Мы давно и неоднократно обращались к руководству страны с просьбой присвоить звание Героя России генералу Шаймуратову. В сентябре прошлого года у меня была встреча с Владимиром Владимировичем, и мы всей управленческой командой решили этот вопрос задать. У него был неподдельный интерес к личности генерала и я тогда понял, что мы добьемся этого.

Лилия ЗИМИНА.