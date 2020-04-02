Вот, сложный поворот…

Как предотвратить дорожно-транспортный травматизм и какие меры необходимо принять? Эти вопросы специальная комиссия решала с выездом на аварийно-опасные участки города. Всего в ходе рейда инспектирующие проверили 10 мест концентраций ДТП.

На месте виднее

По итогам 2019 года в Уфе таких участков 101. Один из них –пересечение улиц Айской и Революционной. В прошлом году здесь произошло 4 дорожно-транспортных происшествия, травмированы 5 человек.

Участники комиссии, в состав которой вошли представители управлений дорожного хозяйства РБ, администрации Уфы, ГИБДД республики, осмотрели местность, отметив, что здесь затруднен поворот налево. Имеющиеся средства безопасности: горизонтальная разметка, которая стерлась за зиму, и камеры, фиксирующие скоростной режим, расположенные выше и ниже на Революционной, не смогли улучшить обстановку на дороге. В связи с этим рекомендовали принять дополнительные меры.

– Со стороны Революционной стоит знак «вафельная разметка», а рисунка на дорожном полотне нет, необходимо его нанести и для выявления нарушений установить камеру фотовидеофиксации. Тогда проблема с затором и затрудненным левым поворотом решится, – сказал старший инспектор УГИБДД МВД по РБ Руслан Гадельшин.

– Может, обговорим возможность установки дополнительной секции левой стрелки светофора и со стороны Революционной и со стороны Айской? На перекрестке Кирова и Айской раньше тоже часто случались аварии. В прошлом году там установили дополнительные секции левого поворота и ситуация изменилась, – предложил депутат Государственной думы, координатор проекта «Безопасные дороги» Зариф Байгускаров.

Прежде, чем принять решение, участники комиссии предложили смоделировать ситуацию.

– Сначала с помощью мультимедийного оборудования нужно изучить движение транспортных потоков с использованием левой секции светофора, если проект оправдает возлагаемые ожидания, количество происшествий будет меньше, то воплотим его в реальность, – пояснил начальник Управления коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы Рустем Хамитов.

Не хватает светофора

Затем инспектирующие направились на перекресток проспекта Октября и улицы Города Галле. По информации Госавтоинспекции, в 2019 году здесь зарегистрировано 13 ДТП, 7 из них с участием автобусов. По словам проверяющих, наезды на пешеходов не случались, но есть проблема, связанная с культурой вождения. Автомобилисты не уступают дорогу общественному транспорту, а водители автобусов в погоне за клиентами «подрезают» друг друга и резко тормозят. В результате пассажиры, стоящие в салоне, падают и получают телесные повреждения. Чтобы снизить аварийность, представитель Госавтоинспекции предложил рассмотреть возможность переноса остановки общественного транспорта, но, в связи с планирующейся масштабной реконструкцией транспортной развязки, вопрос пока остается открытым.

На пересечении проспекта Октября с улицей 50 лет СССР в 2019 году автобусы стали фигурантами 6 ДТП из 13 зарегистрированных. 32 человека получили травмы.

Серьезная авария произошла в октябре. ПАЗ столкнулся с ВАЗ-2109. В результате с травмами различной степени были госпитализированы 4 человека. Проверив участок, комиссия отметила необходимость восстановить ограждение и обновить разметку «пешеходный переход».

В ходе рейда инспектирующие также побывали на пересечении ул.Ульяновых-Калинина, где отметили отсутствие уличного освещения по четной стороне Калинина и знака «пешеходный переход». На Первомайской-Коммунаров пришли к необходимости установки светофора.

– На Первомайской 6 полос движения, по три в каждом направлении. Учитывая, что интенсивность и скорость транспортного потока высокие, здесь нужно поставить регулирующее устройство. По ГОСТу светофор должен применяться на перекрестках, где совершено не менее трех ДТП за последние 12 мес., а здесь произошло 6, – пояснил Руслан Гадельшин.

На Вологодской-Кольцевой кроме разметки необходимо поменять подвесной знак «кирпич» на новый опорного типа, поскольку старый колышется от ветра и утратил световозвращающие свойства.

По ходу следования инспектирующие проверили на соответствие правилам безопасности дорогу возле полилингвальной школы №44. В 2019 году дорожных происшествий на этом месте не было. Но уполномоченные решили убедиться, что все в порядке. Остановились также у гимназии №115, лицея №62.

– К дорожному знаку «Дети» дополнительно должна быть табличка № 8.2.1, которая определяет длину безопасного отрезка. Ее, к сожалению, нет. Здесь по 4 полосы в каждую сторону, поэтому надо предусмотреть дублирование дорожных знаков: «ограничение максимальной скорости» 40 км/ч и знака 1.23 «Дети». Установка искусственных неровностей не требуется, поскольку знак ограничения скорости уже есть, – пояснил у гимназии №115 Руслан Гадельшин.

– Раньше на этом участке ограждения не было, в 2016 году перед подготовкой образовательных учреждений к учебному году вопрос представителями дорожно-коммунальных служб поднимался, а в 2018 году технические сооружения установили, – добавили представители администрации.

– По этому адресу нарушений нет, потому что прямой выход с территории школы на улицу отсутствует, – пояснил, находясь возле лицея №62, Зариф Байгускаров.

В завершение Зариф Закирович подчеркнул, что в результате совместной работы республиканских ведомств, муниципалитета и депутатского корпуса уменьшить количество аварийно-опасных очагов удается. По сравнению с прошлым годом их количество сократилось с 35 до 26.

Национальный проект

Все выявленные участниками рейда недочеты внесут в комиссионный акт, затем для дальнейшего решения направят в Госкомитет РБ по транспорту и дорожному хозяйству, в администрацию Уфы. Сроки устранения нарушений зависят от сложности ситуации.

Совершенствованию дорожной инфраструктуры в Уфе уделяется большое внимание. Ежегодно Управление коммунального хозяйства и Управление по ремонту и строительству дорог устанавливают около 13 км ограждений и 5 тысяч дорожных знаков. Одна из значимых мер, реализуемых для достижения положительных результатов, – национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В настоящее время работы ведутся на объектах, начатых в 2019 году: это строительство нового моста через реку Белую в створе улицы Воровского, строительство улицы Валерия Лесунова и бульвара Баландина, реконструкция Комсомольской и 8-го Марта, капитальный ремонт улицы Мустая Карима.

Всего в 2020 году в Уфе планируется привести в нормативное состояние 22 участка дорог протяженностью более 20 километров. Одним из важных объектов станет ремонт автомобильной дороги Уфа-Нагаево на участке от улицы Бородинской до автомобильной дороги М-5 «Урал», рассчитанный на два года (2020-2021). Также в список вошли такие улицы, как Академика Королева, Ветошникова, Красина, Левитана, Мажита Гафури, Новоженова, Нехаева и другие.

Кроме этого, предусмотрен капитальный ремонт покрытия проезжей части бульваров Ибрагимова и Хадии Давлетшиной, Шафиева, Парковой, Округа Галле от проспекта Октября до улицы Комсомольской.

Мария НИКОЛАЕВА.

Фото Андрея ВДОВИНА.