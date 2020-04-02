Без отрыва от ребенка

Дочке Татьяны П. скоро исполнится три года. Пока молодая мама находилась в отпуске по уходу за ребенком, она всерьез задумалась о смене профессии.

- Слышала, что существует бесплатная программа по переобучению, куда нужно обратиться? – спрашивает она.

Ответить на этот и другие вопросы мы попросили начальника отдела профессионального обучения Центра занятости населения города Уфы Ольгу Орлову.

- Существует ли такая программа и кто может на нее рассчитывать?

- Да, она реализуется в рамках национального проекта «Демография» с 1 января и продлится до 2024-го. Ее целевая аудитория – женщины, имеющие детей дошкольного возраста. Им предоставляется возможность повысить квалификацию или получить новые компетенции, более подходящие для совмещения с обязанностями по воспитанию ребенка. Актуально для тех, кто в текущем году планирует вернуться к трудовой деятельности на прежнее рабочее место из отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, или устроиться на работу по новой профессии, востребованной на рынке труда.

- Каков алгоритм действий?

- Необходимо обратиться в центр занятости населения по месту жительства, заключить договор и получить сертификат. С помощью специалиста службы занятости или самостоятельно выбрать организацию дополнительного профессионального образования, программу и период обучения, а также его форму: очную, очно-заочную, с применением образовательных технологий электронного и дистанционного обучения. Это очень удобно, ведь молодые мамочки не всегда могут оторваться от домашних хлопот, связанных с уходом за ребенком.

- Какие специальности наиболее востребованы?

- Прежде чем обучиться, следует изучить ситуацию на рынке труда. А лучше получить консультацию специалиста нашего центра по профессиональной ориентации. Популярны профессии менеджера, специалиста по кадрам, парикмахера, повара, кондитера, мастера по маникюру и педикюру.

- На какую сумму выдается сертификат?

- Максимальная стоимость курса обучения - 46 тысяч 300 рублей. Она разная: к примеру, курсы кассира обойдутся в 6 тысяч, профессиональная переподготовка по программе «сестринское дело» 22 тысячи, а повышение квалификации по web-программированию – 46 тысяч. Разный может быть и срок обучения - от 16 часов до трех месяцев.

Незанятым женщинам, имеющим детей в возрасте до 6 лет (включительно), не состоящим в трудовых отношениях, в период обучения предусмотрена ежемесячная выплата стипендии в размере 13949,50 руб. за дни фактического обучения.

- Обучение можно пройти на любую специальность?

- Утвержден реестр организаций дополнительного профессионального образования и перечень программ, с которыми можно ознакомиться на сайте центра занятости. А еще это зависит от имеющегося образования: так, к освоению дополнительных профессиональных программ (ландшафтный дизайн, менеджер по кадрам или сметное дело) допускаются лица, имеющие среднее профессиональное или высшее образование. То есть существует определенное ограничение.

Получение среднего профессионального или высшего образования по образовательному сертификату не допускается.

- Сколько человек уже учатся?

- Более 60. Это и те, кто повышает квалификацию (например, офисные работники проходят курсы по государственным и муниципальным закупкам, 1С: Предприятие и др.), и кто получает новую профессию.

- Женщины приходят к вам сами. А может ли их направить работодатель?

- Да, такое возможно. Работодатель обращается в центр занятости населения с заявлением о предоставлении субсидии на организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования женщин-декретниц. Предварительно определив численность и список тех, у кого заканчивается в текущем году отпуск по уходу за ребенком до трех лет. После заключения соглашения с центром занятости работодатель самостоятельно организует обучение, исходя из потребности предприятия. Программа должна содержать дисциплины, направленные на повышение мотивации к труду и цифровой грамотности.

Светлана ЯНОВА.