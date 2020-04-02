Новый трамвай

На путях Уфы появилась еще одна единица электротранспорта. Она доставлена прямиком с завода-производителя «Уралтрансмаш» города Екатеринбурга. А первыми пассажирами на презентации стали представители СМИ, сделав в вагоне один круг по территории депо МУЭТ.



Трамвай стоимостью ориентировочно 30 млн рублей пока не закуплен. В течение ближайших двух месяцев он будет проходить тестирование по маршруту №5. Машина изготовлена в соответствии со всеми стандартами безопасности и комфорта, оборудована системой ГЛОНАСС. В вагоне предусмотрены антивандальные сиденья, кондиционер, голосовое оповещение об остановках. Камеры видеонаблюдения расположены и снаружи вагона, и в салоне, есть видеорегистратор.

Вагоны - с заниженной посадкой. Это особенно важно для пожилых и родителей с маленькими детьми. У средней двери расположена просторная площадка для детских и инвалидных колясок. А в зоне задней двери организована площадка для крупногабаритного багажа.

Максимально увеличены размеры боковых тонированных окон салона, дополнительно оснащенных сдвижными форточками. После завершения испытаний можно будет решать: закупать такие трамваи для столицы или нет. Ответ - за уфимцами, они должны опробовать новую единицу электротранспорта.

В стране есть несколько заводов, выпускающих трамваи. Представители городской администрации совместно с МУЭТ нашли оптимальный вариант соотношения качества и цены.

- Проблему электротранспорта нужно решать в комплексе. К сожалению, и путевое хозяйство, и электроподстанции требуют капитального ремонта, - пояснил заместитель главы городской администрации - начальник Управления транспорта и связи Ильдар Юланов. - Это есть в наших планах. А пока ориентировочно к середине - концу лета в парк поступят 20 новых троллейбусов. Мы будем планомерно обновлять городской электротранспорт. Потребность велика: необходимо 110 трамваев и 150 троллейбусов.

Ирина ШИПУНОВА.

Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.