Подземное царство

Строящийся подземный пешеходный переход в районе Монумента Дружбы позволит убрать зебру и светофор. Таким образом беспрепятственный прогулочный маршрут с набережной значительно продлится. В каком состоянии этот объект сейчас, узнал наш корреспондент.

Несмотря на час пик, движение на подъезде к Бельским мостам не очень плотное. Что вполне понятно: сейчас люди предпочитают находиться дома. Да и мы ради этой одиночной «вылазки» вооружились масками, перчатками, антисептиком. Обычно, приближаясь к стройке, слышишь грохот механизмов, громкие голоса рабочих. В этот раз все иначе. Первое, что бросилось в глаза, аккуратная пешеходная дорожка. Выложенная в обход огороженного котлована, она говорит о том, что здесь ходят много и часто.

Миновав ворота, спускаемся на дно раскопа. Хорошо, что на ногах сапоги, ибо бетонное основание залито талой водой. Глубина достигает нескольких метров. А это значит, что работы коснулись подземных коммуникаций. Возникает логичное опасение: не затопит ли котлован дождями, отводить которые должна была демонтированная ливневка? Тем более что рядом автотрасса. Но наши сомнения развеял инженер-технолог субподрядной организации Сергей Ильин.

- Проекты такого уровня всегда имеют чёткий план. Разумеется, что отвод осадков с площадки был предусмотрен. С учётом будущего тоннеля и подходов к нему новые трубы лягут по обходному маршруту, - отмечает он.

Примерно так же обстоит и с многочисленными кабелями. Располагая точной картой, часть из них строители обходят, другая переносится соответствующими специалистами.

Самый большой объем работ ожидает при прохождении под автотрассой. Однако представить, каким будет подземный переход, можно уже сейчас. Его расположение удобно: с одной стороны от входа - автобусная остановка, с другой - спуск с Монумента Дружбы. Оглядываясь на знаменитую стелу, в подземку спешат группы туристов. Потому что на той стороне ещё одна достопримечательность: новая набережная Белой. Куда направляемся и мы, правда, пока по верху. До речной воды несколько десятков метров, а под ногами - площадка из ровного бетона. Здесь находится входная группа, являющаяся частью оформления набережной. Да и прокладка тоннеля уже начата. Интересно, что же ждёт нас под землёй?

- Одной из задач, которую пришлось решать, стало укрепление дальней кромки грунта. Посудите сами, давление на землю здесь довольно сильное, в основном из-за проезжающих машин, - продолжает Ильин.

В тусклом свете телефонного фонарика возникают металлические дуги, между ними - строительный полиэтилен высокой прочности. Та конструкция, которая и предотвращает осыпание.

Проектная длина будущего подземного перехода у монумента Дружбы - 110 метров. Он запланирован в рамках пятого этапа реконструкции набережной.

Иван БЕГМА.

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