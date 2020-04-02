Самоизоляция в вопросах и ответах

Глава Башкортостана Радий Хабиров подписал указ о введении в республике с 20:00 31 марта режима самоизоляции по месту проживания (пребывания) граждан. Что это означает?



Полная самоизоляция – это карантинный режим, который предполагает обязательное нахождение людей в пределах дома или квартиры. Вне зависимости от возраста, статуса, полномочий – отныне все обязаны сидеть по своим домам. Исключение сделано для представителей тех профессий, которые в период пандемии будут заниматься охраной правопорядка, лечением, контролировать системы обеспечения населения продуктами, лекарствами, ЖКУ и социальными ресурсами.

Помните, что принудительная самоизоляция вводится не с целью специально ограничить передвижение и права граждан. Эта мера направлена исключительно на борьбу с распространением инфекции коронавируса и ее последствиями.



Покидать квартиры можно только в нескольких случаях:

– обращения за экстренной (неотложной) медицинской и другой помощью при прямой угрозе жизни и здоровью;

– поездки на работу, если есть такая обязанность. И эта необходимость согласована с работодателем (при наличии паспорта);

– походы в ближайший работающий магазин или аптеку (не более 150 метров от дома при наличии паспорта);

– выгул домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (при наличии паспорта);

– необходимость вынести бытовой мусор (при наличии паспорта).



Соблюдайте дистанцию

– находясь на улице и в помещениях, необходимо соблюдать дистанцию с другими людьми не менее 1,5 метров (так называемая социальная дистанция);

– находясь в общественном транспорте, соблюдать правило социальной дистанции, не садиться рядом друг с другом на соседние места (исключение – поездки в такси);

– находясь в магазинах или аптеках в очереди соблюдать дистанцию. Организации обязаны нанести метки рядом с кассами и в местах ожидания для покупателей, а также установить режим допуска и нахождения в зданиях и на прилегающей территории.

Транспорт и общественные пространства

Органы местного самоуправления должны принять меры по закрытию парков, скверов, аллей и детских площадок, в том числе во дворах многоквартирных домов.

Приостанавливаются пассажирские перевозки в другие регионы, а также сокращается количество перевозок на межмуниципальных и муниципальных маршрутах.



Внимание!

Есть небольшая разница между самоизоляцией и карантином. Как уже говорилось выше, режим самоизоляции распространяется на всех граждан, а карантин – обязателен для россиян, вернувшихся из зарубежных поездок. Роспотребнадзор издал постановление, в соответствии с которым они должны пройти обязательный 14-дневный карантин, который предусматривает полную изоляцию дома. (Нельзя выходить на прогулку, в магазин или даже выносить мусор. В этом должны помочь родственники, знакомые или волонтеры). При этом работодателям предписано оказывать работникам содействие в обеспечении условий изоляции.

Штрафы за нарушение карантина:

– от 15 до 40 тысяч рублей ? для обычных граждан;

– от 50 до 150 тысяч рублей ? для должностных лиц;

– от 200 до 500 тысяч рублей ? для юридических лиц.

При повторном нарушении (или если нарушения повлекли причинение вреда здоровью или смерть, но это не попадает под Уголовный кодекс) штрафы составят:

– от 150 тысяч до 300 тысяч рублей ? для обычных граждан; – от 300 тысяч до 500 тысяч рублей ? для должностных лиц; – от 500 тысяч до 1 миллиона рублей ? для юридических лиц.