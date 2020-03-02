Проголосуем позже

Вчера президент России Владимир Путин выступил с официальным обращением к народу:

- Естественно возникает вопрос и об организации общероссийского голосования по поправкам в Конституцию с предварительно определенной датой 22 апреля. <…> Однако как уже говорил ранее, абсолютным приоритетом для нас является здоровье, жизнь, безопасность людей, поэтому считаю, что голосование необходимо перенести на более позднюю дату.

Для приостановки распространения коронавируса следующая неделя объявлена выходной с сохранением заработной платы, однако структуры жизнеобеспечения, а также органы власти будут работать.

Далее Владимир Путин привел целый ряд мер, которые планируется принять в отношении социально незащищенных граждан и семей с детьми. Все социальные пособия и льготы населению будут в течение полугода продлеваться автоматически. Глава государства призвал работодателей обеспечить стабильность на рынке труда и не допустить всплеска безработицы.