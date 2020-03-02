Получите ответ!

В администрации Уфы заработал колл-центр по вопросам коронавируса. Операторы принимают звонки круглосуточно, в три смены. За неделю на телефон «горячей линии» поступило 521 обращение.

– После возвращения из-за границы находилась в режиме самоизоляции. Сейчас он закончился. Нужно ли второй раз сдать пробу?

– В магазине услышал разговор двух покупательниц. Одна хвасталась, что недавно вернулась из заграничного курорта и очень интересно там провела время. Почему потенциальные переносчики инфекции не сидят дома?

– Я руководитель организации. Хочу узнать, где можно приобрести тепловизоры для утреннего фильтра работников, – одновременно слышится в телефонных трубках операторов.

Звонков с каждым днем становится все больше. Если за первые сутки специалисты приняли 68 заявлений, то теперь их стало вдвое больше. Звонят даже из других городов и районов республики (Салават, Туймазы, Нефтекамск, Илишевский, Гафурийский, Кармаскалинский, Шаранский, Дуванский, Уфимский районы). Возраст обратившихся от 35 лет и выше, есть пенсионеры.

Все звонки, поступающие на номер 8-800-250-56-04, распределяются специалистам из сферы торговли, туризма, здравоохранения, образования, МВД. Для этого необходимо дополнительно гражданам набрать номер специалиста.

Как сообщил старший оперативный дежурный Тимур Ахметов, координирующий работу центра, они будут работать до тех пор, пока их услуга будет востребована. Преобладающая часть поступающих вопросов по линии здравоохранения. Люди желают обезопасить себя, спрашивают, как можно оформить больничный, где приобрести лекарства. Когда закроются фитнес центры, санатории, бассейны, где купить маски, как можно сдать анализы на коронавирус.

– Мы разъясняем, что самостоятельная сдача не предусмотрена. По предписанию Роспотребнадзора после возвращения из-за границы человек в течение 14 дней обязан находиться в изоляции. Любые контакты запрещены даже с близкими, связь можно поддерживать по телефону и видеосвязи. Обратившихся по маскам информируем о том, что их скоро будет достаточно, поскольку начали шить в Уфе на предприятии «Агидель», а также на Ишимбайской трикотажной фабрике. Они из марли и ткани, многоразовые, которые после двух часов ношения можно постирать, прокипятить и снова использовать. Производство масок запускают также «Алькаир» и ателье «Салават».

– Поскольку одноразовые маски в аптеках найти сложно, мы даем номера телефонов производителей, – добавила работник системы здравоохранения Альбина Уразмухаметова.

Многие звонят, чтобы пожаловаться на нарушения карантинного режима соседями. В таких случаях специалисты просят продиктовать адрес, затем передают сигнал в Роспотребнадзор и Республиканский центр социальной поддержки населения. Если халатность подтверждается, то могут привлечь даже к уголовной ответственности.

Специалисты колл-центра рассказывают, что есть люди, которые не хотят называться, но в основном реагируют спокойно и представляются. Дату, время звонка, номер телефона, тему вопроса и какой результат достигнут фиксирует программа. Если вопрос требует развернутого ответа, то оператор уточняет информацию и перезванивает гражданам.

Главный специалист Управления потребительского рынка администрации Галина Черняева консультирует граждан с первого дня работы центра. Делится, что в выходные звонков было меньше, с понедельника пошел всплеск.

– Сначала был ажиотаж по продуктам. Спрашивали, где купить крупы, макароны. Сейчас продуктов в магазинах достаточно. Теперь беспокоятся, стоит ли запасаться продовольствием. Мы разъясняем, что на данный момент такой необходимости нет. Еще одна проблема, которая волнует граждан, почему не закрывают торговые центры, в них полно подростков, распространяющих опасную инфекцию, – говорит Галина Черняева.

По линии туризма характер вопросов тоже меняется. Раньше люди переживали за ранее забронированные туры, интересовались, что делать с невозвратными билетами, затем спрашивали, что делать по приезде из-за рубежа. Теперь частыми темами стали перемещения внутри страны.

– Сегодня утром позвонил мужчина. Ему нужно прилететь из Благовещенска Амурской области в Уфу, в апреле – обратно. Спрашивал, не закрыты ли аэропорты и может ли он улететь в апреле. Недавно поступил еще один подобный звонок. Человеку нужно полететь в Москву, оттуда в Иваново. Он спрашивал, не закроют ли аэропорты столицы. Мы сообщили ему, что города не закрываются, – пояснила главный специалист отдела по развитию туризма Управления потребительского рынка, туризма и защиты прав потребителей администрации Уфы Ляйсан Идрисова.

По линии просвещения в основном интересуются сроками карантина и дистанционных занятий, режимом работы учреждений дополнительного образования.

Мария НИКОЛАЕВА.

Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.