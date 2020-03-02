Время больших возможностей

Принципиально новый формат взаимодействия руководства республики с реальным сектором экономики – инвестиционные, промышленные и строительные часы – стал «визитной карточкой» этого предметного и эффективного общения, выработки совместных решений. Теперь очередная новинка – «Промышленный час» - прошел не в служебных кабинетах, а непосредственно на производстве, на территории завода «Уфимкабель». Одним из базовых вопросов стало продвижение продукции региональных производителей на российском и международном рынках.

– Ситуация в экономике непростая, и важно понимать, какая помощь необходима нашим предприятиям. Я дал поручение правительству республики выработать меры поддержки, – подчеркнул глава региона Радий Хабиров. – Мы готовы пересмотреть бюджет в пользу инфраструктурных проектов, развития промышленности. Нужно определить, чем мы реально можем помочь нашим заводам. Например, увеличением объёмов республиканского потребления продукции, которую они выпускают. Надо понимать, что любой кризис это, по сути, время возможностей – для нового, более убедительного подъема и движения вперед.

Радий Фаритович осмотрел новые производственные площади предприятия, ознакомился с ассортиментом выпускаемой продукции, основная группа которой предназначена для различных отраслей промышленности, в том числе атомной, космической и энергетической.

Однако на рынке Башкортостана сегодня преобладает спрос на более дешёвые проводники при более низком качестве, чем у выпускаемой заводом продукции. При этом «Уфимкабель» активно работает с другими регионами.

- Поставки продукции предприятиям Башкортостана не превышают 1% общего объема - отметил генеральный директор предприятия Ильдар Гималетдинов. - Тогда как благодаря многолетнему сотрудничеству, например, с Татарстаном доля предприятий соседней республики в общем объеме составляет 65-70%. Сегодня главная проблема – сбыт продукции и загрузка завода новыми заказами. Заказы со стороны республиканских организаций способствовали бы увеличению объёмов производства. Как следствие – гарантированное сохранение и рост рабочих мест, поступления налогов, дальнейшее расширение и модернизация производства.

По данным ассоциации «Электрокабель», около 70% кабельной продукции, которая продается в магазинах Уфы, является суррогатной. Комментируя эту статистику, Ильдар Мансурович подчеркнул, что эта продукция без сертификации, плохого качества, по многим показателям не соответствует принятым ГОСТам.

- Сотрудники завода закупили несколько десятков видов кабеля в магазинах и провели испытания в нашей лаборатории. Результаты показали, что содержание меди в суррогате на 20-25 процентов ниже нормативов, оболочка и изоляция некачественные. Закупается полуфабрикат в Китае, из него делают «кабель» - намеренно беру в кавычки! - в гаражах или других неприспособленных помещениях, а потом сбывают по низкой цене, - подытожил Ильдар Гималетдинов.

По большому счету, вопрос ведь не только в экономике или недозагрузке мощностей уфимского предприятия. Такой кабель небезопасен с точки зрения пожароопасности. Статистика показывает, что 60% пожаров происходит из-за короткого замыкания.

- Вопрос качества для нас один из базовых, принципиальных. На заводе начали выпуск так называемого экологичного кабеля, изоляция которого при горении не выделяет токсичных веществ. Это эксклюзивная, авторская разработка сотрудников предприятия, потребовавшая немалых усилий и вложений. На выходе – экологичный кабель высокой защиты, предназначенный для оснащения в первую очередь детских, лечебных и других социальных объектов.

И вот о нем – особый разговор. Строительные организации республики, другие предприятия не хотят покупать уфимский продукт из-за более высокой стоимости. Им важна низкая цена, а качество товара находится на втором плане.

- Мы не собираемся накручивать стоимость этого вида кабеля, в первую очередь говорим об ответственности перед теми, кто может в критической ситуации пострадать от ядовитых продуктов горения суррогатных оболочек. Это не бизнес по формуле «товар-деньги-навар», а реальный пример нашей социальной ответственности! – подчеркнул Ильдар Гималедтинов.

Глава республики Радий Хабиров, оценив реальные возможности и растущую необходимость использования такой продукции в детских садах, спортивных и лечебных учреждениях, дал конкретное поручение профильным министерствам и ведомствам в кратчайшие сроки проработать вопрос применения новинки на стройплощадках республики.

…Выездной «промышленный час» показал свою эффективность и возможность детально, на месте, проработать самые насущные вопросы, причем не только одного конкретно взятого предприятия. Приглашенные на «промчас» руководители ряда других предприятий получили возможность прямого общения с главой республики, высказали свои предложения, очертили круг самых насущных проблем.

Маргарита Хазиева.

Фото Олега Яровикова.