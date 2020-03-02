Сортировать легко! А сдавать?

Мусорной реформе уже больше года. Очевидно, за это время в отрасли произошли большие перемены, но означает ли это, что адептам раздельного сбора стало легче? Поделюсь личным опытом.

Два года назад я решила участвовать в квест-марафоне. Суть игры в том, что необходимо было выполнять задания и получать за это баллы. И распологался целый блок, посвященный эко привычкам. Для прохождения этапа нужно было сдать 5 кг макулатуры или стеклотары в пункт приема вторсырья. С тех пор раздельный сбор стал в нашей семье обыденностью. Однако, говорить о том, что просто – я не буду.

С чего все начинается

Нет, не с закупки и установки трех-четырех красивых контейнеров. Здесь как в спорте: хочешь модные кроссовки – заслужи их регулярными тренировкам, иначе все сведется к обычному позерству. В начале пути есть смысл установить только один контейнер или коробку и складывать только один вид сырья: макулатуру, пэт-бутылки или пластик с маркировкой PP 5. Не забываем главное правило: мусор собираем и храним только в чистом и сухом виде.

Постепенно можно расширить категории сбора, но не контейнеров. Собирайте все в 1-2 тары и рассортировывайте непосредственно перед сдачей.

Что происходит дальше

По мере накопления контейнеров распределяем сырье на виды. Стекло сортируют по цвету, пластик - по маркировке, макулатуру делим на плотный картон и бумагу. Теперь все что можно спрессовать – убираем в пакеты и подписываем.

Куда нести

Начинается самый сложный этап: поиск надежного места для сдачи вторсырья. Рядом с нашим домом есть бункер приема ТБО. Но пользоваться его услугами – дело не из приятных. Во-первых, его расписание известно только постоянным «клиентам», во-вторых, рядом собирается определенный контингент и находиться в их компании не хочется. Поэтому я ориентируюсь на другие варианты:

Акция «Субботка - Переработка»: проводится раз в месяц на парковке ТЦ «Комсомольский». Ее суть в том, что все желающие приносят рассортированное сырье в установленный отрезок времени. Затем приезжает машина и забирает подготовленный материал.

Главный плюс - высокая степень доверия к организаторам и в том, что «мусор» напрямую отправляется на перерабатывающие заводы. А минус, если не успел или не смог приехать в определенные часы в последнюю субботу месяца, придется ждать еще 30 дней. К тому же, принимают только те виды сырья, которые смогут 100% сдать. А это – макулатура, картон, твердый пластик с маркировкой 2, 4, HDPE, LDPE, PE, PE-HD (в основном это тара от бытовой химии). ПЭТ - бутылки из-под воды, молока, других напитков. Стекло. Отдельно пластиковые крышки от разных бутылок для проекта «Добрые крышки». С января перестали принимать жесть и тетрапак.

Контейнеры РСО.

Хорошая новость – действительно стало больше контейнеров для раздельного сбора мусора. В том числе современный пункт появился у торгового центра «Мега». Плохая новость в том, что очень мало прозрачной информации, куда этот мусор отправляется.

После неприятной истории с H&M кредит доверия к таким инициативам подорван. Напомним, что сеть магазинов много лет продвигала акцию по сбору ненужной одежды. Сдать текстиль можно было в любом, да еще и получить за это купон на 15% скидки. Собранное вторсырье, как обещали организаторы, рассортировали. Пригодное для носки – отдавали на благотворительность, а ветошь – сжигали для получения тепловой энергии.

Экоблогер Елена Володина провела расследование и выяснила, что вещи на самом деле перепродаются в сети секонд-хендов без сортировки и там порядка 40% выбрасывается как неликвид.

И напоследок

Раздельно собирать мусор можно даже в маленькой квартире. Лучше сделать выбор в пользу одного вида сырья, чем игнорировать проблему в целом. К тому же, важно помнить главное правило - польза не только и не столько в раздельном сборе, сколько меньшем количестве мусора. А значит, разумное потребление и отказ от одноразовых вещей.

Откажитесь от пластиковых пакетов при покупке одежды, косметики и прочих товаров. Покупайте овощи и фрукты на развес, а не в контейнерах. Откажитесь от использования трубочек и одноразовой посуды, покупайте кофе навынос в свою кружку. Откажитесь от воздушных шаров: у нас их пока не перерабатывают, а животные принимают яркий латекс за еду.

Ходите в магазин за продуктами с многоразовой сумкой, откажитесь от отрывных пакетов и замените их на многоразовые.

Екатерина МАРКОВА.