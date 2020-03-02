Бумагу – направо, пластик – налево

– Мама, заберу газеты в школу, там поставили контейнеры для раздельного сбора мусора, чтобы складывать бумагу, стекло и бутылки в определенные урны. А для чего все это собирать отдельно?– поинтересовался у меня семилетний сын.

«Отличный момент, чтобы рассказать ребенку, куда увозят сломанные игрушки, бутылки из-под молока, одноразовые мешки и прочие отходы и каким образом все это обретает вторую жизнь. Но прежде мусор нужно научиться грамотно сортировать.

Единственная сортировочная линия в городской черте находится на Малой Гражданской, 35 и принадлежит региональному оператору по вывозу мусора «Спецавтохозяйство по уборке города».

Шлагбаум на территорию то и дело поднимается: мусоровозы подъезжают один за другим – предприятие обслуживает 89 контейнерных площадок.

У входа машины проходят весовой контроль. Мусоровоз, заехав на территорию, взвешивается и отправляется для выгрузку, отведенная площадка для этого находится за заводом: места для смешанных отходов и раздельно собранного сырья.

Нам выдают халаты, шапочки, бахилы, маски, и мы следом направляемся к началу технологической цепочки – на точку забора отходов, где происходит разгрузка.

Большая мусорная гора не успевает уменьшиться, как тут же добавляется новая «порция». И если там, где разделен мусор, не так оживленно, то на площадке с неотсортированным работает трактор-ломовоз с манипулятором.

– В просторечии мы называем его «хапуга», потому что он будто пятерней разбирает эту кучу. Это нужно для того, чтобы исключить попадание крупных предметов на сортировочную ленту, – рассказывает нам старший мастер Рустам Гайнетдинов.

В куче отходов, которую доставили утром, можно увидеть пакеты, обувь, остатки еды и много пластика – гора высотой несколько метров собрана из всего за один день. Рядом поменьше – мусор, который отложил «хапуга»: ножки стульев, подлокотники дивана, обломки дверей и прочий крупногабаритный мусор. Бывало даже, что доставали камины, шкафы. Все это разбивается, измельчается и отправляется на полигон.

То, что подлежит переработке, поднимается по конвейеру в недра комплекса, расположенного на высоте десять метров и подается на ленту тонким слоем. В кабине предварительной разборки специалист следит за тем, чтобы не попало ничего, что могло бы повредить или испортить механизм, и отбирает все, что может застопорить движение линии: одеяла, мелкие фрагменты мебели, зонтики, норовящие раскрыться внутри бункера.

– Как-то раз упала банка с краской и крышка отлетела, успел остановить ленту и убрать, ладно, не успела испортить технику. Здесь необходима внимательность и зоркий взгляд, – говорит оператор пластинчатого конвейера Ирек Галиев.

Лента движется медленно, чтобы можно было качественно перебрать весь мусор. Все, что привозится на завод, перебирается вручную: и смешанные, и раздельно собранные отходы. Продуктивность смешанных отходов, конечно, низка, в сравнении с тем, что привезли раздельно. Но и это необходимо перебрать, прежде чем отправить на переработку. Например, привозят контейнер с бумагой и хорошо, если там только бумага, картон – их разобрать большого труда не составит. Но ведь бывает так, что заодно кто-то бросает остатки продуктов и портит этим половину макулатуры.

– Показатель производительности можно увеличить, если люди будут правильно относиться к мусору и не вбрасывать пищевые отходы в баки с раздельным сбором. Тогда его можно отсортировать, отдать переработчику и дать новую жизнь, – говорит пресс-секретарь МУП «Спецавтохозяйство по уборке города» Андрей Яматин.

…Следующий этап – конвейерная лента. Здесь начинается ручная сортировка: 13 человек почти синхронно выхватывают то, что может еще послужить: различные виды пластика, тетрапак, бумагу, металлические предметы.

– Из находок можно целую экспозицию составить: водительские права, паспорта, мобильные телефоны, нередко бывают и исправные, – говорит прессовщик Марья Васильевна.

Женщина работает на этом предприятии уже 15 лет. Работа хоть и нелегкая, приходится стоять у ленты по 12 часов, но устраивает график – пять дней рабочих и столько же выходных, да и зарплата средняя. За выходные, когда есть возможность, успевает подрабатывать в другом месте.

Первым делом отбирают пластик, составляющий половину всего сырья. Но здесь все непросто: для эффективной переработки бутылки из-под молока или шампуня надо собирать отдельно, так как они имеют различные виды маркировки. Тару из-под воды, будь она пластиковая или стеклянная, подразделяют даже по цвету: порознь идет зеленая, коричневая и прозрачная. Также сортируется и полиэтилен: термоусадочная пленка и одноразовые мешки складываются отдельно.

– Все, что можно собрать и спасти, мы спасем, – говорит работник, выхватывая «проезжающую» мимо него аллюмимниевую баночку из-под напитка.

После отделения «полезного» мусора, роторный сепаратор перетряхивает отходы для отделения органики и мелких фракций.

После полной отсортировки мусор поступает в накопительные ячейки, а оттуда под пресс, из которого выходят брикеты объемом в кубометр.

Из спрессованного сырья формируются кипы, поступающие на ленту подачи, называемую «крокодильчиком». Затем обвязываются проволокой аккуратные «кубики» и хранятся, пока не отправятся на предприятия, где из них произведут новые бутылки, банки, упаковочный материал.

– Горожане бросают в контейнеры то, что совсем не подходит под определение бытовых отходов, например, аккумуляторы, доски, листы железа, газовые баллоны, – говорит мастер.

Также не стоит выбрасывать одежду, обувь, так как их нельзя переработать на местных заводах. В конце конвейерной ленты они спрессовываются вместе с «хвостами» и отбывают для захоронения на полигон.

Кстати, можно выбрасывать в контейнеры для вторсырья автомобильные шины. Бутылки из-под масел мыть необязательно, ведь этот вид тары сортируется отдельно и проходит специальную очистку. При возможности стоит прополоснуть пластик и металл перед тем, как выбросить, что облегчит и ускорит работу сортировщиков.

В заключение хочется сказать, что двери завода открыты для всех желающих: на предприятии регулярно проводятся экскурсии для школьников, которым рассказывают не только о том, как действует комплекс, но и о необходимости раздельного сбора мусора, к которому мы обязательно придем.

Раздельный сбор мусора, конечно, не панацея, самое главное – не создавать новые отходы. Это можно делать на разных уровнях: от простых людей до бизнеса и государства.

Сейчас, согласно технической документации, перерабатывается всего направляется треть отходов. Цифру можно было бы довести до 90 %, но, к сожалению, переработка вторсырья пока развита недостаточно…

Алина ГАРИПОВА.

Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.